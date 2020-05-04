‫وقعت إيكولوج وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية في ألمانيا مذكرة تفاهم لتوحيد قواهما في مكافحة جائحة كوفيد -1 9

– تم تكريس المعدات الطبية المتقدمة من جنرال إلكتريك للرعاية الصحية لتعزيز حلول Ecolog’s Rapid Care Park .

دوسلدورف، ألمانيا، 5 مايو 2020 /PRNewswire/ — ، قرر كل من إيكولوج انترناشيونال “ECOLOG International” وهي شركة عالمية رائدة للخدمات المتكاملة والتكنولوجيا والحلول البيئية والطاقة والخدمات اللوجستية والهندسة والبناء، وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية “GE Healthcare” في ألمانيا، الشركة المصنعة الرائدة والموردة للتقنيات الطبية والبنية التحتية الرقمية وتحليلات البيانات وأدوات دعم القرار المسبق، أن تتضافر جهودهما في معالجة جائحة كوفيد-19.

سوف توفر Rapid Care Park™ – وهي جزء من Ecolog’s Care-Care Solution – خدمات الإغاثة والإنعاش من البداية إلى النهاية، بما في ذلك وحدة العناية المركزة المرنة وسعة أكبر للرعاية لتقليل الحمل على نظام الرعاية الصحية حيث تتنقل الدول عبر موجات المرض وتسمح للمستشفيات والعيادات بتخصيص “القدرات النظيفة” للعمليات الأساسية.

تعد مجموعة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية الرائدة بتزويد المعدات الطبية بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي ووحدات الأشعة السينية وفحوصات التصوير المقطعي، بين الأجزاء الرئيسية من الأجهزة المستخدمة في المرافق الطبية مثل Ecolog’s Rapid Care Park.

وتعليقًا على الاتفاقية، صرح علي فيزفاي “Ali Vezvaei“، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكولوج انترناشيونال بالقول: “في مواجهة التحديات العالمية الحالية التي تسببها جائحة فيروس كوفيد-19، نواصل نحن في إيكولوج بذل كل ما في وسعنا لمساعدة القطاعين العام والخاص في الإغاثة ويسعدنا من خلال ذلك العمل مع مزودي المعدات الطبية ومقدمي التكنولوجيا الموثوق بها مثل جنرال إلكتريك للرعاية الصحية. وسيعزز هذا التعاون خدماتنا لعملائنا.”

ذكرت كاثرين استرامبيس “Catherine Estrampes“، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية في أوروبا أنه: “بينما يتغلب العالم على التحدي غير المسبوق الذي يمثله جائحة فيروس كوفيد-19، نتشرف في جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بتقديم المساعدة لدعم مقدمي الرعاية الصحية والمجتمعات والمرضى حول العالم”.

وأضاف مايكل ستوكهام، المدير الإداري لشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية (DACH) قائلًا : “من خلال الاستفادة من معداتنا وخبراتنا، نعتقد أنه يمكننا المساعدة في تسريع هذه الجهود لمواجهة الجائحة وتوفير القدرات المرنة التي تشتد الحاجة إليها”.

صورة: https://mma.prnewswire. com/media/1161774/Ecolog_and_ GE_Healthcare.jpg

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