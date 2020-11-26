‫وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية ومعهد ترويج الطعام الكوري مسابقة يستضيفون “#Play Korean Food” لعام 2020، وهي مسابقة فيديو للطعام الكوري للأجانب.

سيول، كوريا الجنوبية، 26 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — سوف تقيم وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية (الوزير كيم هيون سو) ومعهد ترويج الأغذية الكوري (برئاسة فين سنجاي) “مسابقة فيديو الطعام الكوري 2020 للأجانب” عبر الإنترنت اعتبارًا من 30 نوفمبر.

كما أن هذه المسابقة تأتي تحت شعار “#Play Korean Food”، والتي تم إعدادها لمشاركة الطريقة التي يمكن بها للأشخاص من مختلف اللغات الاستمتاع بالطعام الكوري في حياتهم اليومية، حيث يصعب الخروج بسبب فيروس كورونا 19. يمكن لأي شخص من خلال قناة SNS (على Youtube و Instagram) (باستثناء الكوريين وحاملي الجنسية المزدوجة) المشاركة في المسابقة.

كما تأتي المسابقة في شكلين. إنها مسابقة “طبخ (cookbang)” للطعام الكوري و “أكل (mukbang)”. ويحتاج المشاركون فقط إلى فيديو من هذا النشاط للمشاركة. وبعد تحميل هذا الفيديو الذي يناسب حقل المسابقة على قناة SNS الشخصية الخاصة بك (على YouTube و Instagram)، يمكنك إرسال نموذج الطلب على موقع المسابقة (www.playkoreanfood.com).

ومن الجدير بالذكر، على وجه الخصوص، أن هذه المسابقة عبر الإنترنت تستهدف العالم، مما تجذب المسابقة مشاركة الأجانب من خلال التركيز على ترويج المؤثرين الأقوياء على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يبلغ إجمالي الجائزة النقدية 37,000 دولارًا أمريكيًا، وسيتم اختيار ما مجموعه 32 عملاً (16 لكل مجال) وتقديمها عبر الإنترنت بعد نتيجة تلخيص المشاهدات والإعجابات بالفيديو المستلم وفحص مقيم ثانٍ. ووفقًا للغرض من المسابقة، وهو “الاستمتاع بالطعام الكوري في الحياة اليومية”، فإن الحصول على التفاعل المقصود والفوز بالجائزة مرتبط نسبيًا بعدد المتابعين الذين يتفاعلون مع قنوات SNS الشخصية (على YouTube و Instagram).

وبالإضافة إلى ذلك، ستقام العديد من الأحداث المتعلقة بالمسابقة على Facebook و Instagram لمعهد ترويج الطعام الكوري.

كما صرح فين سنجاي، رئيس معهد الترويج الغذائي الكوري، “من خلال هذه المسابقة ، ستكون قادرًا على مشاهدة مجموعة متنوعة من الأطعمة الكورية التي يراها الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، أتطلع إلى مهرجان رائع للتناغم تتحد فيه اللغات المختلفة مع الطعام الكوري”.