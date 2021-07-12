‫وزارة الرياضة تطلق برنامج “فخر” لتأهيل ذوي الإعاقة للمشاركة في الفعاليات الرياضية

Posted on 39 mins ago by tngadmin

تنظمه اللجنة البارالمبية السعودية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة 2020

توفر المبادرة خدمات إعادة التأهيل والتدريب الخاص والمعسكرات الوطنية والدولية للمشاركين ذكوراً وإناثاً

مدينة الرياض, 12 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ —  الرياض، المملكة العربية السعودية – 8 يوليو 2021: شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق وزارة الرياضة لبرنامج “فخر”، المبادرة الوطنية الجديدة التي تنظمها اللجنة البارالمبية السعودية، بهدف إعادة تأهيل ذوي الإعاقة، واكتشاف قدراتهم الرياضية، وتطويرها وتحسين جودة حياتهم، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصولاً إلى صناعة أبطال رياضيين على المستويين المحلي والدولي.

H.R.H. Prince Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal Al-Saud, Saudi Minister of Sports, announcing the Fakhr program

ويأتي برنامج “فخر” ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة، ويستهدف تحسين جودة حياة كافة سكان أرض المملكة وزوارها. ويسعى البرنامج الجديد إلى دعم جهود المملكة في تمكين الشباب السعودي من بناء قدراته، وذلك تماشياً مع تصور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظه الله) في هذا القطاع ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تعتبر طموح الشعب السعودي وإمكانيات جيل الشباب الثروة الحقيقية للمملكة والمورد الأهم لاستشراف المستقبل.

وقد أطلق البرنامج رسمياً صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة. وبهذه المناسبة، صرح سموه قائلاً: “نسعد اليوم بإطلاق برنامج “فخر” الذي يخدم فئة عزيزة على قلوبنا جميعاً، والذين يجدون كل الدعم والاهتمام والتقدير من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (حفظهما الله)”.

وأضاف سموه: “برنامج “فخر” هو أحد البرامج الرائدة والنوعية التي تشرف عليها اللجنة البارالمبية السعودية ويندرج ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، وهو يهدف إلى تحفيز هؤلاء الأبطال الذين لم تمنعهم ظروفهم الخاصة من الإسهام والمشاركة في خدمة وطنهم بشتى المجالات. لذلك، كان لزاماً علينا وفي ظل هذا الدعم غير المحدود من قيادتنا الكريمة، أن نوفر لهم البيئة الرياضية المناسبة عبر تنفيذ عدد من برامج التأهيل والتدريب الرياضي لهم وفق أعلى المستويات. وستتم إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية لمنحهم فرص المنافسة وتمثيل الوطن في المحافل المحلية والإقليمية والدولية وتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية”.

ومن المقرر أن تقام فعاليات هذا البرنامج على مدى عام، وتشمل تقديم خدمات التأهيل الصحي والبدني للمشتركين السعوديين من الجنسين، مع تدريب كل مشارك على أحد المجالات الرياضية الأربعة التي تناسب إمكانياته، وهي تتنوع بين الرماية، ورفع الأثقال، وكرة السلة، وألعاب القوى. كما سيشمل البرنامج توفير أطراف صناعية وكراسي رياضية للمشاركين، كلٌ حسب حاجته، وذلك من خلال شركات معتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية. كما يتضمن البرنامج تنظيم ثلاثة معسكرات محلية ودولية لنحو 350 سعودياً لدعمهم بالتدريب الاحترافي في كل لعبة بمشاركة مدربين وأخصائيين للعلاج الطبيعي، مع تنظيم منافسات تعزز من قدراتهم على ممارسة هواياتهم الرياضية بشكلٍ احترافي. بعد ذلك، سينضم أبطال الوطن إلى النوادي الرياضية المحلية لمتابعة التدريب ومواصلة هواياتهم الرياضية بشكلٍ دائم.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1571885/Saudi_Ministry_of_Sports_Launches_Fakhr_Program.jpg

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