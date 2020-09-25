‫وحدات DeepBlue 3.0 الجديدة من شركة جي أيه سولار تحصل على شهادات متعددة، بصفتها منتجًا قائمًا على رقائق بحجم 182 مم × 182 مم جاهزة للسوق العالمية

بكين، 25 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار (JA Solar) اليوم أن وحداتها الجديدة من سلسلة ديب بلو (DeepBlue 3.0) قد اجتازت بنجاح اختبار الشهادات الذي أجرته شركة TUV SUD وفقًا لمعايير IEC 61215 وIEC 61730.تصادق هذه المعايير على جودة مختلف سمات المنتجات مثل التصميم والهيكل والمواد والمكونات وتقنيات الإنتاج.تثبت الشهادة موثوقية خط الإنتاج وسلامته، واستعداده للدخول في السوق الكهروضوئية العالمية.لقد صُممت وحدات DeepBlue 3.0 باستخدام رقاقات يبلغ حجمها 182 مم × 182 مم (وُبالتالي أُطلق عليها اسم “وحدات الـ 182”).

تُعد DeepBlue 3.0 منتجًا جديدًا أطلقته شركة جي أيه سولار في مايو 2020.تزيد كفاءة الوحدة عن 21.0٪، ويمكن أن يصل خرج الطاقة لنوع 72 خلية ذي الإنتاج الضخم إلى 545 واط.وقد حصدت وحدات DeepBlue 3.0 الـ 182 المركز الأول باعتماد شركة TUV؛ وذلك بفضل العديد من مزاياها التي تتمثل في التقنيات عالية الكفاءة ومنخفضة التحلل، بما في ذلك الجيل الجديد من تقنية خلايا بيرك (PERC) عالية الكفاءة +PERCIUM، ورقاقات السيليكون المشبعة بالجي أيه، والتي تُمكِّن المنتج من التمتع بأداء رائع في الموثوقية وكفاءة التحويل وتوليد الطاقة.وقد تسهم بفعالية في تقليل التكلفة المستوية للطاقة (LCOE) وزيادة إيرادات العملاء.صُممت سلسلة DeepBlue 3.0 على هيئة تكوينات تتألف من 60 خلية و66 خلية و72 خلية وما إلى ذلك، ويمكن استخدامها على نطاق واسع في بيئات تطبيق مختلفة.أعلنت شركة جي أيه سولار في شهر أغسطس عن إنتاجها الضخم لوحدات DeepBlue 3.0، مع التخطيط لتوفير طاقة إنتاجية كبيرة.ويُتوقع أنه بحلول نهاية عام 2021، ستستحوذ الطاقة الإنتاجية لوحدة DeepBlue 3.0 الـ 182 من شركة جي أيه سولار على أكثر من 50 ٪ من إجمالي قدرة الشركة.

وقد تزايد الطلب في السنوات الأخيرة على الوحدات عالية الطاقة والكفاءة في جميع أنحاء السوق الكهروضوئية العالمية.وبعد إطلاق رقاقة بحجم 166 مم × 166 مم في العام الماضي، تم طرح رقائق ذات أحجام أكبر هذا العام وقد حظيت بشهرة واسعة.وكان من بينها، وحدات الـ 182 التي تتمتع بمزايا واضحة تبرز في نضجها التكنولوجي وتوافق المعدات مع سلسلة الصناعة بأكملها، مما يميزها إذا ما قورنت بالمنتجات الأخرى كبيرة الحجم التي تروج لها الشركات المصنعة الكهروضوئية.وقد خضع المنتج للتحقق من جميع مزاياه المتمثلة في الاستقرار والموثوقية والكفاءة العالية وميزة التكلفة في جزء التصنيع والتوافق الكبير مع النظام، ويمكنه المساهمة بفعالية في تقليل التكلفة المستوية للطاقة (LCOE) بنسبة تتراوح بين 7% – 9% (يختلف الرقم بناءً على اختلاف موقع المشروعات)، ويُعتقد أنه الخيار الأفضل للمساعدة في تحقيق تكافؤ الشبكة في عام 2021.

كما حظيت DeepBlue 3.0، بصفتها منتجًا عاليًا الجودة ومصممًا برقائق كبيرة، باعتماد من شركتي LVD وEMC، مما يعني أنه قد تمت الموافقة على هذه السلسلة من المنتجات لدخول سوق الكهروضوئية في الاتحاد الأوروبي.يواجه هذا السوق عوائق كبيرة بشأن دخول المنتجات الكهروضوئية، وبالتالي، يوفر DeepBlue 3.0 لعملاء الاتحاد الأوروبي خيارًا جديدًا من المنتجات عالية الجودة وعالية الطاقة.

صرّح جين باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي أيه سولار، “تتجلى جودة منتجات DeepBlue 3.0 الجديدة من جي أيه سولار من خلال منح مؤسسات الاختبار الرائدة هذه لهذا المنتج اعتمادًا سريعًا.سنواصل التركيز على البحث والتطوير في المنتجات والتكنولوجيا لتوفير منتجات عالية الجودة وعالية الكفاءة لعملائنا العالميين.نعتزم مواصلة الترويج للتقنيات والمنتجات الكهروضوئية التي ستساعد في تطوير الصناعة بأكملها.”

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أوريانا تشانغ

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