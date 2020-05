‫وحدات فيرتكس من شركة ترينا سولار تصل إلى إنتاجية تبلغ 515.8 واط وفقاً لمراجعة أجرتها مؤسسة تي يو في راينلاند

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 مايو / أيار 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترينا سولار المحدودة (Trina Solar Co., Ltd) أن وحدات فيرتكس (Vertex) قادرة على توفير إنتاجية تبلغ 515.8 واط، وذلك بناء على اختبار أجرته مؤسسة تي يو في راينلاند (TÜV Rheinland) للتقييم المستقل. وتمثل هذه الانتاجية إنجازًا كبيرًا وعلامة فارقة بعد أن أطلقت ترينا سولار رسميا خط الإنتاج التجريبي لفيرتكس يوم 18 مارس وشحن أول طلب شراء يوم 27 مارس.

