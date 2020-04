‫وحدات فيرتكس من ترينا سولار تنتقل بسوق الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط إلى عصر الألواح الشمسية ذات القدرات الإنتاجية التي تفوق 500 واط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترينا سولار المحدودة (Trina Solar Co., Ltd) عن توقيعها اتفاقية مبيعات مع الشركة اليمنية الكهروضوئية Ai Raebi لتوريد وحدات بقدرة 6 ميغاواط من سلسلة فيرتكس (Vertex) للمشاريع الكهروضوئية الموزعة عالية الكفاءة في الشرق الأوسط. وإن حصول الشركة على هذه الطلبية يؤكد مدى قدرة وحدات السلسلة Vertex على قيادة سوق الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط نحو عصر القدرة الإنتاجية الفائقة للطاقة بما يفوق 500 واط، مما يعزز تطبيق الطاقة الكهروضوئية النظيفة.

