‫واربورغ بينكوس تستثمر 95 مليون دولار (700 كورور هندية) في هوم فرست – إحدى شركات تمويل الإسكان الميسور التكلفة الرائدة في الهند

مومباي، الهند، 9 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أبرمت شركة الأسهم الخاصة واربورغ بينكوس ذ. م. م (Warburg Pincus LLC)والتي تُعرف بـ (واربورغ بينكوس) ومقرها الولايات المتحدة، من خلال الشركة التابعة لها أورانج كلوف إنفستمنتس بي في (Orange Clove Investments BV)، اتفاقية لاستثمار حوالي 95 مليون دولار (700 كورور هندية) في هوم فرست فاينانس كومباني أنديا المحدودة (Home First Finance Company India Ltd) والتي تُعرف بـ (“هوم فرست”) في 2 أكتوبر 2020.ظهر هذا الإعلان اليوم من شركة الأسهم الخاصة العالمية الرائدة التي تركز على نمو الاستثمار.ويُعد استثمار ما يقرب من 700 كرور روبية هندية بمثابة مزيج من زيادة التمويل الأولي والمبيعات الثانوية من قبل المساهمين الحاليين.تندرج شركة واربورغ بينكوس تحت مظلة المساهمين الحاليين شركات الأسهم الخاصة؛ شركة ترو نورث (True North) وشركة بسمر فينتشر بارتنرز (Bessemer Venture Partners).

كما تُعد هوم فرست شركة تمويل إسكان مدفوعة بالتقنية وبأسعار معقولة تقدم قروضًا سكنية للعملاء من الشرائح المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، الذين يبنون أو يشترون منازلهم الأولى.وعلى مدى 10 سنوات ماضية، فرضت شركة هوم فرست عقوبات على قروض المنازل في جميع أنحاء الهند على أأكثر من 50,000 عميل في 60 مقاطعة، تغطي 11 ولاية ومنطقة اتحاد واحدة.واعتبارًا من 31 مارس 2020، حصلت شركة هوم فرست على أصول مُدارة وقدرها 480 مليون دولار أمريكي (3618 كورور هندية) بقيمة صافية قدرها 124 مليون دولار أمريكي (933 كورور هندية) وإجمالي ناتج محلي 0.87٪

ويعد هذا الاستثمار بمثابة تصويت كبير على الثقة في قطاع الإسكان الميسور التكلفة في الهند بشكل عام وبشكل أكثر تحديدًا على الثقة في أداء هوم فرست حتى في ظل مواجهة هذه الأزمة العالمية.

صرح ناريندرا أوستاوال، العضو المنتدب لدى شركة واربورغ بينكوس، “لقد اجتازت هوم فرست رحلة رائعة لتصبح شركة رائدة في مجال تمويل الإسكان الميسور التكلفة في فترة قصيرة نسبيًا مدتها 10 سنوات.كما يتولى قيادتها فريق موهوب للغاية وعمليات تشغيل قوية تستمر في توجيه الشركة للأداء الجيد خلال الوباء والاستفادة من إمكانات النمو للقطاع الميسور التكلفة.ويتطلع فريق شركة واربورغ بينكوس إلى الشراكة مع ترو نورث وفي اتجاه دعم مانوج (Manoj) وفريق الإدارة في مرحلته التالية من التوسع”.

هذا وقد صرحت ديفيا سيجال، الشريك في شركة ترو نورث: يغمرنا شعور بالفخر بالطريقة التي استفادت بها الشركة من التكنولوجيا لصالحها، وذلك من خلال تتبنى نهج الأول الرقمي في اجتياز كوفيد-19.ونحن نرحب بواربورغ بينكوس ونتطلع إلى الشراكة معهم في الرحلة القادمة من هوم فرست”.

وصرح مانوج فيسواناثان، الرئيس التنفيذي لشركة هوم فرست : “نحن في شركة هوم فرست متحمسون للمشاركة مع واربورغ بينكوس في هذه المرحلة الجديدة من رحلتها. لقد كانت شركة ترو نورث بمثابة دعم كبير لأننا انتقلنا من شركة صغيرة إلى شركة متوسطة الحجم. وقد أدى شغفنا المشترك بالتكنولوجيا، والإيمان بالنمو المستدام والحوكمة القوية إلى ازدهارنا من خلال العديد من الأحداث الكاسحة”.

ملاحظة:

العملة سعر الصرف في يوم 31 مارس 2020 (بالعملة الهندية) سعر الصرف في يوم 1 أكتوبر 2020 (بالعملة الهندية) 1 دولار أمريكي ‎75.3859 ‎73.3834

(المصدر عن سعر 1 دولار أمريكي: www.fbil.org و www. rbi.org.in ). يُعتد بالسعر اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020 لأن 2 أكتوبر كان عطلة عامة.

إخلاء المسؤولية:

تقترح شركة هوم فرست فاينانس كومباني أنديا المحدودة ( Home First Finance Company India Ltd) ، رهنا بتلقي الموافقات المطلوبة وظروف السوق واعتبارات أخرى، إجراء عرض عام أولي لأسهمها وقد قدمت مسودة نشرة الإصدار الأوّلية بتاريخ 28 نوفمبر 2019 (“ DRHP “) مع مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي في 29 نوفمبر 2019. مسودة نشرة الإصدار الأوّلية متوفرة على موقع الويب لمجلس الأوراق المالية والبورصات الهندية( SEBI ) من خلال www.sebi.gov.in ، وموقع الويب لمديري قيادة الحجوزات الجارية، على سبيل المثال، أكسس كابيتال ليمتد ( Axis Capital Limited ) وكريديت سويس سكيورتيس (الهند) بريفت ليمتد ( Credit Suisse Securities (India) Private Limited ) وأي سي أي سي أي سكيورتيس ليمتد ( ICICI Securities Limited ) وكوتاك ماهندرا كابيتال كومباني ليمتد ( Kotak Mahindra Capital Company Limited ) من خلال www.axiscapital.co.in ، https://www.creditsuisse.com/ in/en/investmentbanking/ regionalpresence/asiapacific/ india/ipo.html ، www.icicisecurities.com و http://investmentbank.kotak. com ، على التوالي، والموقع الإلكتروني سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية ( National Stock Exchange of India Limited ) من خلال www.nseindia.com وموقع بورصة بومباي ( BSE Limited ) من خلال www.bseindia.com . يجب على المستثمرين ملاحظة أن الاستثمار في الأسهم ينطوي على درجة عالية من المخاطر وللحصول على التفاصيل المتعلقة بهذه المخاطر، اطلع على “عوامل المخاطرة” في مسودة نشرة الإصدار الأوّلية. يجب على المستثمرين المحتملين عدم الاعتماد على مسودة نشرة الإصدار الأوّلية في أي قرار استثماري.

لم يتم تسجيل أسهم رأس المال في هوم فرست ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية الأمريكي“) أو أي قوانين سندات مالية تابعة للولاية في الولايات المتحدة، وما لم يتم تسجيل ذلك فقد لا يتم عرضه أو بيعه داخل الولايات المتحدة، باستثناء ما يتم بموجب إعفاء من قانون الأوراق المالية، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية. وفقًا لذلك، يتم عرض أسهم رأس المال وبيعها (1) خارج الولايات المتحدة في معاملات خارجية اعتمادًا على اللائحة إس ( Regulation S ) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والقوانين المعمول بها في الولاية القضائية حيث تحدث هذه العروض والمبيعات؛ و (2) إلى “المشترين المؤسسيين الذين يستوفون الشروط” (على النحو المحدد في القاعدة 144أ ( Rule 144A ) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي)، وفقًا لإعفاء الطرح الخاص المنصوص عليه في القسم 4 (أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي. لا يشكل هذا البيان أو المعلومات الموجودة على موقع الويب الخاص بشركة هوم فرست أو يشكل جزءًا من أي عرض لبيع أو التماس عرض لشراء أو الاشتراك في أسهم الأسهم هذه في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر حيث يكون هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.