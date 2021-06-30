‫هيئة كهرباء ومياه دبي تعلن تعيين شركة “مورو” و “غنتوت” و”جونسون كونترولز” ومايكروسوفت لتطبيق أحدث التقنيات في “مبنى الشراع”

· المبنى الجديد يتبنى أعلى معايير الاستدامة البيئية باستخدامه أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول الأبنية الذكية

دبي، الامارات العربية المتحدة، 30 يونيو 2021: كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعيين التحالف الذي يقوده مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو” التابع لـ “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي للهيئة، ومجموعة شركات غنتوت وشركة “جونسون كونترولز” العالمية المتخصصة في توفير أبنية مستدامة وذكية، وشركة مايكروسوفت العالمية، لتطبيق أحدث تقنيات التوأمة الرقمية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأحدث وسائل إدارة المباني الذكية في مبنى الهيئة الرئيس الجديد الذي يحمل اسم “مبنى الشراع”، أكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم صفري الطاقة يحقق صفر انبعاثات كربونية، حيث سيساوي أو يقل إجمالي استهلاك الطاقة في المبنى عن الطاقة التي يُنتجها على مدار العام.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هذا التعاون يعزز مساعي الهيئة الرامية إلى إرساء نموذج عالمي للإنشاءات التي تحقق استدامة المباني وتعكس التوازن بين التنمية والبيئة، وذلك من خلال مراقبة كفاءة الطاقة وإدارة مساحات المبنى باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز اكتشاف المشكلات قبل وقوعها وتشخيصها عن بعد، وتسهيل عملية الصيانة وتحسين مراقبة الامتثال والتقييم المبكر المتطور للمخاطر.

وأضاف معالي الطاير: “نعمل على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية لجعل إمارة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وتتبنى الهيئة أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية في مبنى الشراع، لتحقيق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة، في إطار مئوية الإمارات 2071 الهادفة لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.”

بدوره، قال رونالد فيرلونغ، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة “جونسون كونترولز”: “بوصفنا شركة رائدة في مجال الاستدامة، نفخر بأن نكون شركاء هيئة كهرباء ومياه دبي في تنفيذ هذا المشروع المميز. وقد أثبتت دولة الإمارات أنها في مقدمة دول العالم في مجال تبني التنمية الخضراء والذكية. وستلعب منصتنا الرقمية (أوبن بلو OpenBlue) المتطورة دوراً محورياً في تحقيق أهداف الاستدامة لمبنى الشراع، بالشراكة مع كل من مجموعة غنتوت وشركتي مورو ومايكروسوفت”.

وفي الوقت الذي تقوم به شركة غنتوت للنقل والمقاولات العامة، وغنتوت الخليج للمقاولات بالأعمال الإنشائية لمبنى الشراع، ستعمل شركة مورو على اعتماد أحدث حلول انترنت الاشياء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحلول التوأمة الرقمية الافتراضية وحلول إدارة الابنية الذكية من “جونسون كونترولز” و مايكروسوفت. ومن خلال هذه التقنيات المبتكرة، وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يستهلك المبنى 50 بالمائة حجم مياه أقل من الأبنية المشابهة في العالم.

ومن المتوقع إنجاز مبنى الشراع بحلول العام 2023 وهو يتبنى قائمة واسعة من أحدث حلول الذكاء الاصطناعي على مدار الأنظمة والمساحات التابعة له والتي تشمل مساحة استقبال رقمية لكل موظف وزائر في المبنى. ويضم مبنى الشراع 15 طابقاً إضافة إلى سرداب و4 طوابق للمواقف، بطاقة استيعابية تصل إلى 5,000 شخص.

من جانبه،قال سيد حشيش، المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات: “تعكس شراكتنا الجديدة مع “جونسون كونترولز” وهيئة كهرباء ومياه دبي سعي دولة الإمارات الحثيث لتوحيد جهود الجهات العامة والخاصة لتحقيق أهداف دولة الإمارات الواعدة المتعلقة بالاستدامة. ونحن في غاية السرور بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الضخم ونتطلع قدماً لتقديم الخبرات اللازمة والقدرات السحابية المطلوبة من خلال أحدث حلول الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المحلية التي تدعم مسيرة الدولة الرامية إلى زيادة إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050.”

يذكر أنهتم تصميم المبنى الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، “مبنى الشراع”، للحصول على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ومعايير نظام (WELL) الفضي العالمي للمباني الخضراء. وستطرح الهيئة لاحقاً مرحلتين لتنفيذ الأعمال المتعلقة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الشمسية الكهروضوئية في المبنى.

نبذة عن جونسون كونترولز:

إننا نقوم في جونسون كونترولز (NYSE:JCI) بتغيير البيئات التي يعيش فيها الأشخاص ويعملون ويتعلمون ويستمتعون بأوقات الترفيه فيها. وبصفتنا الشركة الرائدة عالميًا في مجال المباني الذكية والصحية والمستدامة، تتمثل مهمتنا في إعادة تصور أداء المباني لخدمة الناس والأماكن والكوكب.

وبتاريخ يمتد لأكثر من 135 عامًا من الابتكار، تقدم شركة جونسون كونترولز مخططًا للمستقبل للصناعات مثل الرعاية الصحية والمدارس ومراكز البيانات والمطارات والملاعب والتصنيع وما بعده من خلال عرضها الرقمي الشامل على منصة أوبن بلو. من خلال فريق عالمي مكون من 100,000 خبير في أكثر من 150 دولة، تقدم شركة جونسون كونترولز أكبر مجموعة في العالم من تقنيات البناء والبرمجيات بالإضافة إلى حلول الخدمة مع بعض الأسماء الأكثر ثقة في الصناعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.johnsoncontrols.com أو تابعنا من خلال @johnsoncontrols على تويتر.

نبذة عن شركة مورو هوب

تقدمها الشركة خدمات الإستضافة والخدمات السحابية والأمن السيبراني والخدمات المهنية والمدارة بالإضافة إلى الحلول الرقمية. تقدم هذه الخدمات والحلول من خلال مركز بيانات رقمي آمن للغاية حاصل على نخبة من الاعتمادات المرموقة مثل اعتماد ISO 9001:2008, ISO 27001, ISO 27017 (نظام إدارة أمن المعلومات لمزودي الخدمات السحابية)، ISO/IEC 20000-1: 2018، و اعتماد تحالف الأمن السحابي STAR واعتماد مركز دبي للأمن الإلكتروني لمزودي الخدمات السحابية. حصل مبنى الشركة على اعتماد LEED البلاتيني كما يتمتع مركز البيانات التابع لها بتصميم مصنّف من المستوى الثالث من معهد “أبتايم”. كما تربط مورو علاقات وشراكات قوية مع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية في قطاع التقنية من أمثال ساب وديل وإيرنست اند يونغ وأڤايا وسيسكو وعلي بابا كلاود وHPE وهواوي وغيرها الكثير.

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نبذة عن ميكروسوفت

تتيح شركة ميكروسوفت التحول الرقمي لعصر السحابة الذكية وتقنية الحافة الذكية. تتمثل مهمة ميكروسوفت في تمكين كل شخص وكل مؤسسة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد.

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للتواصل:

سويني دكوستا

مدير الاتصالات والبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

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