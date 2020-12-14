‫هيئة حكومية في دولة الإمارات تبدأ بتفعيل نظام التحكم و الدخول الآمن للمباني بدون تلامس و المقدم بالشراكة بين SAFR®️ من ريل نتووركس وشركة الإمارات للتصوير والتسويق

المشروع يمثل أول عقد لأنظمة الدخول للمباني تفوز به SAFR لأحد مشاريع البنية التحتية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط

أبوظبي – 14 ديسمبر 2020: فازت الشركة المتخصصة بتطوير الرؤية الحاسوبية SAFR من ريل نتووركس، إنك. (رمزها على منصة ناسداك RNWK)، و شركة الامارات للتصوير المزودة لحلول تكنولوجيا المعلومات EPM، بعقد هام مع إحدى الجهات التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بموجبه الشركتان بتوفير حلول التحقق من الشخصية بواسطة التعرف على الوجه لضمان الوصول الآمن عبر مداخل المقر الرئيسي للوكالة الأمنية المذكورة. وتتضمن المنصة الأمنية التي توفرها شركة الامارات للتصوير إمكانيات التعرف على الوجوه والكشف عن وجود الكمامات، مما يتيح التعرّف على المستخدمين المصرّح لهم عند نقاط الدخول الآمن بواسطة تمييز ملامح الوجه فقط – حتى في حال ارتداء كمامات وأقنعة الوجه الواقية من عدوى الفيروس. وقد تم تنفيذ هذا الحل المشترك بالاستفادة من شبكة كاميرات المراقبة في الموقع بعد اجتياز فترة التجربة على مدار 3 أشهر، أتاح خلالها حل التعرف على الوجوه من SAFR من ريل نتووركس التعرف الآمن على اكثر من 15,000 موظف بنسبة دقة تقارب 100% وبدون وقوع أي حالة تعرّف خاطئة على زوّار غير مسجّلين. وفي هذا الصدد قال السيد هادي عمر، المدير العام للمبيعات والتسويق : “تفرض بوابة الدخول للمباني لمواقف السيارات الخارجية تحديات فريدة من نوعها نظرًا للتفاوت في ظروف الاضاءة بالموقع. لقد اختبرنا بخبراتنا الطويلة كثير من المنتجات الاخرى واعجبنا بإمكانية التعرف على الوجوه التي تتيحها منصة SAFR حتى مع تغّير ظروف الإضاءة على مدار اليوم وأثناء الليل – بما في ذلك التعرف على وجوه الأشخاص أثناء وجودهم داخل السيارات. نتطلّع لتطوير شراكة مثمرة مع SAFR، ونحن على ثقة من أن تقنية تحليل الصور و الرؤية الحاسوبية عالية الأداء التي توفرها منصة SAFR تشكل إضافة قيّمة لمجموعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة الامارات كانظمة المراقبة والحضور والانصراف وهو ما يتيح لنا تزويد عملائنا في أنحاء منطقة الشرق الأوسط بخيارات متكاملة وأكثر امان “.

توفر حلول التعرف على الوجه إمكانية التحقق من هوية الأشخاص بشكل سريع و دقيق آمن وبدون تلامس. كما يتيح التحقق من هوية الأشخاص بناء على ملامح الوجه مزايا عديدة منها:

الاستغناء على الطرق التقليدية للتعرف على الهوية (إلا في حالات التعرف المزدوج على سبيل المثال بطاقات المرور وملامح الوجه معا)

حلحل قابل للفحص والتدقيق

تفادى الاحتكاك بين الأشخاص

إمكانيةدمجهذهالحلولضمنالمنصاتوالأجهزةالقائمة

وبالإضافة إلى ما سبق، تتيح منصة SAFR خاصية الكشف عن محاولات انتحال الشخصية وإمكانية برمجة التنبيهات عند وقوعها، كما تتيح التعرف على الوجوه بنسبة دقة تصل إلى 98.85% في حالات ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه، مما يعني أن الظروف الحالية على أرض الواقع لا تؤثر سلبًا على أمن الموقع أو على تجربة المستخدم.

من جانبه قال السيد والتر كانديلو، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط، SAFR من ريل نتووركس: “نحن في SAFR ملتزمون بتعزيز تواجد ا لشركة وتنمية أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، وطرح مجموعة واسعة من حلول الرؤية الحاسوبية التي تتيح العبور الآمن والمراقبة الإلكترونية وغيرها. نحن سعداء بتعاوننا مع شركة الامارات للتصوير بوجود الخبرات الفنية العالية في تطوير البرامج والحلول المتكاملة و كما يسرّنا أن تضع جهة حكومية اتحادية مرموقة ثقتها بالحل المشترك الذي قمنا بتوفيره كخيار محل ثقة يتيح التحقق من هوية الاشخاص “.

لمزيد من المعلومات حول منصة SAFR وإمكانيات التحقق من هوية الأشخاص بناء على ملامح الوجه وبدون تلامس، يرجى زيارة الرابط: https://safr.com/secureaccess

حول منصة SAFR

SAFR (www.safr.com) هي المنصة الأبرز عالميًا لتقنية التعرف على الوجوه لغايات المراقبة المباشرة بكاميرات الفيديو. تستفيد هذه المنصة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في حال العديد من التحديات الراهنة على مستوى العالم. يمكن تبني هذه المنصة في مواقع الشركات أو على المنصات السحابية أو بالتزامن مع أنظمة إدارة الفيديو (VMS)، لغايات حساب معدلات الإشغال أو الكشف عن ارتداء الكمامات أو التحكم بالدخول بدون تلامس.

تساهم منصة SAFR في تعزيز الأمن ورفع مستوى الوعي المحيطي، كما توفر بيانات واطلاعًا للمساهمة في تحسين الكفاءة التشغيلية وحماية صحة وسلامة الأشخاص في كل مكان.

حول شركة الامارات للتصوير EPM

تأسست شركة EPM (https://www.epmuae.com/) قبل 37 عامًا كشريك لعلامة “كوداك”، وهي اليوم مزود مرموق لحلول تكنولوجيا المعلومات للمشاريع الحكومية الاستراتجية ، تتخصص في حلول التعرف على الهوية في مجالات الأمن والموارد البشرية. توفر شركة الامارات للتصوير EPM برمجيات متخصصة وحلولًا مبتكرة لإدارة القوى العاملة في جوانب مثل الحضور والتحكم بالوصول عن بعد وتسجيل الزوار إلكترونيًا والتحقق الرقمي من الهوية. تستفيد أكثر من 100 دائرة حكومية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط من أنظمة EPM في مشاريع هامة وحيوية، منها مشروع أول نظام اتحادي لبطاقات رخصة القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ريل نتووركس الشرق الأوسط ش.م.ح. – ذ.م.م.

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