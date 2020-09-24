‫هواوي وإنتل تطلقان معًا الجيل التالي من الخادم الذكي فيوجن سيرفر برو V6

شنغهاي، 23 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — تم اليوم بث حدث “العمل معًا لتحقيق قيمة جديدة؛ وهو المعني بإطلاق فيوجن سيرفر برو V6 الذي أذاعته شركة هواوي على الهواء مباشرة على مستوى العالم. شهد هذا الحدث الإطلاق الرسمي لهواوي فيوجن سيرفر برو 2488H V5، أحدث عضو في عائلة منتجات فيوجن سيرفر برو (FusionServer Pro). إنه منتج رائع يعرض مزيجًا مثاليًا من الابتكار والأداء المتفوق. وقد صُمم على أساس التزام شركة هواوي بالشراكات الصناعية من أجل صناعة حوسبة ناجحة، ويمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي السريع للصناعات.

تمكين العصر الرقمي بأداء عالٍ

تحدث كينيث تشانغ، رئيس قسم فيوجن سيرفر بيزنس (FusionServer Business) في شركة هواوي، بإسهاب حول كيف تحتاج صناعة الحوسبة إلى الجمع بين قوة الحوسبة أحادية العقدة العالية والكثافة مع التشغيل والصيانة الذكية، لمواجهة التحديات الحالية. فقد صرح كينيث: “تحسين أداء الخادم على مستوى النظام، جنبًا إلى جنب مع نشر مركز البيانات عالي الكثافة والتشغيل والصيانة الذكي، أمر ضروري لتطوير صناعة الحوسبة”.

تعمل خوادم فيوجن سيرفر برو الذكية من هواوي على تصميم إكس 86 لإطلاق الحوسبة العامة القوية والمتنوعة. يتضمن الجيل التالي من فيوجن سيرفر برو 2488H V6 أربعة معالجات® Xeon® قابلة للتوسع من الجيل الثالث من إنتل في مساحة 2U، مع 48 DDR4 DIMM و 11 فتحة PCIe للتخزين المحلي. زُد الخادم الذكي بأحدث وحدات الذكاء الاصطناعي للتدريب والاستدلال لإطلاق ما يصل إلى 560 فلوبس (TFLOPS) قوة حوسبة على عقدة واحدة.

تُعد إنتل واحدة من أهم الشركاء العالميين لشركة هواوي، حيث تحضر حفل إطلاق فيوجن سيرفر برو 2488H V6، حيث عرضت أحدث منتجات مراكز بيانات إنتل. وكان أحد هذه المنتجات هو الجيل الثالث من معالجات® Xeon® القابلة للتوسع والتطوير. إنه يوفر تسريعًا للذكاء الاصطناعي وينقل أداء الذكاء الاصطناعي المدمج إلى المستوى التالي من خلال تقنية تعزيز التعلم العميق (Deep Learning Boost) منIntel® (Intel® DL Boost) الذي يدعم تنسيق الفاصلة العائمة bfloat16. كما يقدم منتج الجيل الجديد أداءً استنتاجيًا أعلى 1.9 مرة من سابقه. تقدم شركة إنتل تقنية الذاكرة في شكل سلسلة الذاكرة الثابتة (PMem) Intel® Optane™ بـ 200 سلسلة لدعم تحليلات البيانات الضخمة في الوقت الفعلي. يعمل هواوي فيوجن سيرفر برو 2488H V6 على التكوين منقطع النظير للجيل التالي من معالجات إنتل، ويوفر أداءً أعلى وخدمات أفضل للعملاء.

تطوير النظام البيئي من خلال التعاون الوثيق

يدعم النظام البيئي الناجح تطوير التكنولوجيا والمنتجات من الألف إلى الياء. وهذا يفسر سبب استمرار شركة هواوي في تطوير الأنظمة البيئية والدعوة إلى التعاون لتحقيق المنافع المتبادلة. كما أشار كينيث تشانغ إلى أنه من خلال العمل مع شركة إنتل وشركاء عالميين آخرين، صممت شركة هواوي مجموعة واسعة من منتجات وحلول الخادم الذكي فيوجن سيرفر برو. وأضاف كينيث: “بفضل جهودنا المتضافرة، ازدهر النظام البيئي التعاوني فيوجن سيرفر برو”.

هناك مجموعة أخرى من الحلول المشتركة المتنوعة هي حلول هواوي ساب هانا (Huawei SAP HANA). تتكون هذه الحلول المشتركة من حلول أحادية العقدة ومجموعة وحلول وكالة TDI وتتميز بالأداء العالي والموثوقية العالية وتغيير القياس بسلاسة. يتم تمكين الحلول المشتركة من خلال سلسلة هواوي فيوجن سيرفر برو، مما يسمح للمؤسسات بتسريع خدماتها الحيوية، مثل تخطيط موارد المؤسسة (ERP) ومستودع البيانات، وتحليل البيانات الرئيسية بسرعة للاستفادة بكفاءة من قيمة البيانات الجماعية.

وكان المتحدث الآخر في هذا الحدث هو لي بيسونج، رئيس مركز اعتماد شركاء ساب (SAP PAC) بالصين، وهو شريك مهم لشركة هواوي. في رأيه، بفضل التعاون التقني الوثيق بين مركز اعتماد شركاء ساب وهواوي، فإن المنتجات المشتركة قادرة على تحقيق أداء عالٍ وتعمل كمنصة لتكنولوجيا المعلومات تتوافق تمامًا مع المواصفات الفنية لـ ساب.

تحظى سلسلة هواوي فيوجن سيرفر برو بتقدير كبير من قبل شركاء الصناعة الآخرين في هذا الحدث. كما قدم ليون وانج، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة Automated Systems Holdings Limited (ASL)، وهي مزود حلول عالمي مدرج في المجلس الرئيسي لهونج كونج (Hong Kong Main Board)، مزايا منتجات الخادم الذكي فيوجن سيرفر برو من هواوي. أما بالنسبة إلى ليون، سوف تشترك شركة Automated Systems Holdings Limited (ASL) مع شركة هواوي لتوسيع نطاق أعمالها إلى آفاق جديدة، وخلق قيمة جديدة معًا.

تجعل تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسحابة الجديدة التحول الرقمي أمرًا ممكنًا. ومع ذلك، ياتي التحول الرقمي ببعض التحديات، مثل متطلبات الحوسبة المتنوعة في كل جانب من جوانب المجتمع. لمواجهة هذه التحديات، ستعمل هواوي مع شركة إنتل وشركاء عالميين آخرين للوفاء بالالتزام بنظام إمداد عالمي متنوع وتعزيز صناعة الحوسبة والنظام البيئي. كما أننا سنقدم معًا منتجات وحلول الخادم الذكي فيوجن سيرفر برو للعملاء، مما يوفر أداءً لا مثيل له ونظامًا بيئيًا مزدهرًا يساعد الصناعات على الانتقال إلى الرقمية.

يُعد حدث هواوي كونكت 2020 (HUAWEI CONNECT) حدثًا رئيسيًا يقام سنويًا وتستضيفه شركة هواوي من أجل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، ويُقام في شنغهاي في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر 2020. كما يُعد حدث هواوي كونكت 2020 بمثابة منصة مفتوحة مصممة لمساعدة عملائنا وشركائنا على تجاوز هذه التغييرات ومشاركة الخبرات والعمل معًا لخلق قيمة جديدة. وعلى صعيد الحدث هذا العام، سوف نستكشف الاتجاهات والفرص في رقمنة الصناعة؛ وعرض تقنيات ومنتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة؛ فهذا كله يعطيك نظرة من الداخل على ثمار الابتكار المشترك؛ وتبادل أفضل الممارسات في التحول الرقمي. ومن هنا يكون هدفنا النهائي هو بناء نظام بيئي صناعي مفتوح ويستند إلى السلامة والأمان ويستفيد منه جميع أصحاب المصلحة ويخلق قيمة جديدة لجميع الصناعات. لمزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة الرابط:

https://www.huawei.com/en/ events/huaweiconnect2020/

نبذة عن شركة هواوي

تأسست شركة هواوي في عام 1987، وتُعد هذه الشركة المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. كما أنه لدى الشركة أكثر من 194,000 موظف، يعملون في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، ويخدمون أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

وتتمثل رؤية شركة هواوي ورسالتها في تقديم الرقمية لكل شخص ومنزل ومنظمة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقا لهذه الغاية، سوف تقود شركة هواوي الاتصال في كل مكان من أجل تعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتقديم الذكاء الاصطناعي والذكاء السحابي في شتى بقاع الأرض لتوفير قوة حوسبة فائقة أينما تحتاج إليها، وعندما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا للأشخاص في شتى جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الويب لشركة هواوي www.huawei.com أو متابعتنا على:

http://www.linkedin.com/ company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1278946/FusionServer_ Pro_2488H_V6_Launch.jpg