‫هواوي ساوند تطرح سماعات جديدة بالتعاون مع ديفاليت — حقبة جديدة لسماعات Hi-Fi اللاسلكية

شنتشن، الصين، 22 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أطلقت هواوي سماعات لاسلكية جديدة في سلسلة هواوي ساوند (HUAWEI Sound)، بالتعاون مع شركة الصوتيات العملاقة ديفيالت (Devialet)، في 22 أكتوبر 2020. اشتركت كلا الشركتين في إطلاق سماعات هواوي ساوند اكس (HUAWEI Sound X) في عام 2019، والتي كانت أول سماعات لاسلكية ممتازة على الإطلاق تجعل الصوت وتقنية الصوتيات ذات الطراز الأول في متناول المستخدمين العاديين وعشاق الصوت على حد سواء.

يعد الجيل التالي من سماعات هواوي ساوند جوهرة تاج الشراكة المثمرة لهواوي اكس ديفيالت، حيث تعتمد جميع مكبرات الصوت تصميمات صوتية حاصلة على براءة اختراع من شركة ديفيالت لزيادة الشعور بالانغماس. تأتي سماعات هواوي بحجم أصغر بشكل ملحوظ من سماعات ساوند اكس، ولكنها توفر غمرًا صوتيًا محسّنًا بالكامل، وهي بمثابة شهادة على القدرات الفريدة والتكميلية لشركتي هواوي وديفيالت.

ذات هيكل مضغوط شديد القوة

يعتمد هذا الجيل الأحدث تصميمًا صوتيًا مبتكرًا يتألف من أربع سماعات، وذلك نتيجة براعة ديفيالت التي لا مثيل لها في هذا المجال، حيث يحتوي على سماعة يبلغ طولها 4 بوصات بقدرة 40 واط وثلاث سماعات كاملة النطاق بقدرة 5 واط تعمل بالاقتران. وبالرغم من مظهر هواوي ساوند البسيط بشكل ملحوظ، إلا أنها تولد قدرًا مذهلاً من الطاقة؛ وذلك بفضل تكوين Push-Push الذي تنتجه شركة ديفاليت، حيث يعزز مشعّان سلبيان بعضهما البعض لمواجهة اهتزازات الموجة العكسية. ويسهم هذا بشكل كبير في تقليل حدوث التشويه الناتج عن ارتدادات الأغشية، ويضمن ثباتًا منقطع النظير في ظل إعدادات الصوت العالية حتى 90 ديسيبل، مما ينتج صوتًا نقيًا وخاليًا من التشويش في جميع الأوقات.

لطالما كان الجهير القوي أهم ما يميز سلسلة هواوي ساوند دائمًا، فيعمل هذا المنتج الجديد كليًا على رفع الحد الأقصى فقط، من خلال دمج تقنية Devialet’s SAM®2.0، مع أول هيكل على الإطلاق يتألف من “1 مكبر صوت + 2 وحدات سلبية”يمارس هذا النموذج الصوتي المعقد النمذجة الدقيقة والتحكم في الإزاحة على مكبر الصوت والمشعات السلبية، لضمان حدوث اهتزازات متزامنة كبيرة إلى أقصى حد فوق ترددات منخفضة خالية من التشويه ونطاق ديناميكي واسع. وتصبح نغمات الجهير في سماعة هواوي ساوند نتيجةً لذلك أعمق وأكمل.

تعمل تقنية SAM®2.0 على تسهيل الانغماس الشديد واستيعاب المستمع في تجربة حفلة موسيقية حية من راحة غرفة المعيشة.تولد سماعات هواوي ساوند بدعم من تقنية SAM® 2.0 وتصميم Push-Push صوتًا يقدم قوة وسلطة لا حدود لها، وتحافظ في الوقت ذاته على درجة مذهلة من الدقة، مما يمثل نموذجًا جديدًا غير عادي لسماعات لاسلكية.

تقنية Devialet SPACE™ ، للحصول على صوت أصلي في محيط 360 درجة

تجمع هواوي ساوند الجديد كليًا ثلاثة مكبرات صوت عالية التردد متباعدة بشكل متساوٍ (أي بزاوية 120 درجة)، تكملها تقنية Devialet SPACETM، وهي قادرة على ملء غرفة بصوت محيطي بزاوية 360 درجة، لتجربة استماع شخصية تذكرنا بذلك في قاعة حفلات كبيرة.

تغير SPACE™ الفكرة التقليدية بأن الصوت المحيط يتطلب مكبرات صوت متعددة موضوعة بشكل معين في جميع أنحاء الغرفة، عن طريق فصل إشارة الإدخال إلى صوت مباشر، وصوت منعكس، وضوضاء محيطة، عبر خوارزمية مخصصة. وبعد ذلك، تستقبل السماعات الثلاثة المختلفة الموجهة اتجاهًا إشارة بناءً على موقع المستمع، وتخلق معًا تأثيرات صوتية محيطية مذهلة من جهاز واحد، متجاوزة القيود المكانية المتأصلة في أي غرفة.

وعلاوة على ذلك، يقدم هواوي ساوند أربعة مؤثرات صوتية غنية: استوديو صوت Devialet SPACETM والموسيقى الصوتية (Vocals) والدقة العالية (Hi-Fi) وآلة الباس (Bass)، والتي تضيف نكهات جديدة إلى أي قطعة موسيقية، من السيمفونيات والألحان إلى أغاني الروك. هذه الإعدادات سهلة التهيئة بشكل ملحوظ في تطبيق هواوي إيه آي لايف (HUAWEI AI Life).

المزيد من طرق الاتصال، من خلال النقر لنقل الصوت مسحنا

كما يوفر هواوي ساوند راحة لا مثيل لها، من خلال تزويده بمجموعة متنوعة من إمكانيات الاتصال، بما في ذلك توصيلات بلوتوث (LDAC) والتوصيل والتشغيل العالمي (UPnP) وكابلات التوصيل 3.5 ملم AUX-in.

* يعتبر كبل AUX-in مقاس 3.5 ملم عملية شراء منفصلة.

كما يتضمن هواوي ساوند ميزة النقر لنقل الصوت الرائدة، والتي يمكن للمستخدم من خلالها توجيه تشغيل صوت الهاتف إلى السماعة في غمضة عين، ببساطة عن طريق النقر على الهاتف على جسم السماعة. كما يتم دعم تقنية التشفير عالية الدقة (LDAC)، مما يسمح بنقل بلوتوث عالي الوضوح بسرعة تصل إلى 990 كيلو بت في الثانية (القيمة النظرية)، أي ثلاثة أضعاف ذلك في ظل معيار البلوتوث.

*خاصية ربط مكبر الصوت بالهاتف الذكي (OneHop Audio Sharing) مدعومة فقط على هواتف أندرويد التي تعمل بنظام أندرويد إصدار Android 5.1.1 أو الإصدار الأحدث، مع تمكين اتصال قريب المدى (NFC) وشاشة الهاتف قيد التشغيل. إنه غير مدعوم حاليًا على iOS.

تصميم ديفيالت كلاسيكي مميز

يرث هواوي ساوند الطراز المتميز ساوند إكس (Sound X) السابق، مع طلاء متخصص يصنع سطحًا أملسًا ولامعًا يذكرنا بسطح البيانو الكبير. والجزء السفلي من الجسم مغطى بقطعة قماش شبكية لامعة من الألياف، لنقل الصوت مجانًا وسهل ، فضلاً عن الحماية من تسرب الغبار والبقع. كما أن الموسيقى التي يتم تشغيلها على هواوي ساوند لها تأثير على نقل المستمع إلى مشهد حفلة موسيقية حية مما يمنح تجربة حميمة ولكنها رائعة.

ويدمج هواوي ساوند براعة هواوي التي لا مثيل لها في تكنولوجيا الاتصالات وإمكانيات الصوتيات الرائدة من ديفيالت، لتقديم تجربة استماع مثيرة بقدر ما هي فريدة من نوعها. يبشر إصداره بعصر جديد من تقنية Hi-Fi اللاسلكية، حيث يمكن إعادة إنتاج الرنين العاطفي لأغانينا وأصواتنا المفضلة بأمانة بواسطة مكبر صوت عالي الدقة وصغير الحجم ومُحمل في المنزل.

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