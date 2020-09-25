‫هواوي تقدم حلول HMS المبتكرة لدفع عجلة التحول الرقمي في مختلف المجالات

تشكل حلول خدمات هواوي للجوال (HMS) الجديدة جزءًا من تعاون هواوي مع مجموعة كبيرة من المجالات لبناء تجربة حياتية ذكية قادرة على التفاعل مع جميع الظروف

شنغهاي،, 24 سبتمبر أيلول 2020 /PRNewswire/ — أطلقت هواوي نطاق القدرات المفتوحة بالكامل لنظام خدمات هواوي للجوال (Huawei Mobile Services) في مؤتمر HUAWEI CONNECT 2020 الذي أقيم اليوم في شنغهاي. وفي كلمته الافتتاحية التي جاءت بعنوان “معًا، دعونا نستمتع بخدمات هواوي للجوال” سلّط “تشانغ بينغان” رئيس قسم خدمات المستهلكين السحابية في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين الضوء على حلول خدمات هواوي للجوال (HMS) المبتكرة، وتعاونها مع العديد من القطاعات؛ من بينها القطاعات المالية والحكومية والتعليمية وقطاعات المشروعات والترفيه وخدمات الأعمال وغيرها.

وأضاف “تشانغ” في كلمته: “إن هواوي ملتزمة بإتاحة قدرات البرمجيات والأجهزة والقدرات لشركائها من مختلف المجالات. وإننا نسعى إلى تمكين كل الأعمال والصناعات من تقديم تجربة رقمية إلى المزيد من المستهلكين من خلال الخدمات الرقمية المبتكرة.”

وبفضل القدرات المفتوحة بالكامل صار بإمكان الشركاء المضيّ في مسيرة الابتكار وتحقيق التحول الرقمي. ونتيجة لذلك، فإن أنشطة الإدارة الرقمية في قطاعات مثل القطاعات المالية والحكومية والتعليمية وقطاعات المشروعات والترفيه تمضي على نحو متسارع بما يمكنها من تقديم المزيد من الخدمات الرقمية الشاملة والمبتكرة.

عملت هواوي في السنوات الأخيرة على تقديم تجربة مالية رقمية قائمة على الأجهزة الجوّالة منها على سبيل المثال HUAWEI Wallet التي تمت ترقيتها لتشمل العديد من الميزات المبتكرة مثل نقاط البيع (POS) الخاصة بأجهزة الجوال، وHUAWEI Card وغيرها الكثير. طورت هواوي أيضًا محركًا أمنيًا مصممًا لحماية البيانات والحسابات والتطبيقات والمدفوعات، وبنَته على آلية شاملة للتأمين والحماية. ويشمل المحرك شهادات أمان على مستوى الأجهزة وبيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) ونظام التحكم في المخاطر السحابية. تتميز قدرات HMS core بانفتاحها الكامل لتمكين القطاع المصرفي وغيره من الشركاء في المجال من تقديم مجموعة أوسع من الخدمات المالية الرقمية.

تعد خدمة HUAWEI City منصة خدمية موحدة للشؤون الحكومية شارك في تأسيسها شركاء تابعون للحكومة المحلية. وتغطي هذه الخدمة 6 مجالات رئيسية وتقدم أكثر من 30 خدمة من الخدمات الحكومية الأكثر استخدامًا؛ منها خدمات دفع النفقات والخدمات الطبية وخدمات الهجرة وغيرها. وفي المستقبل سوف يتمكن المستخدمون من التعامل مع جميع أفرع الهيئات الحكومية من خلال معرف HUAWEI ID واحد الذي يتيح لهم الحصول على الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين في أي وقت ومن أي مكان.

أما في قطاعي التعليم والقوة العاملة، فقد أطلقت هواوي Link Now وهي منصة إلكترونية للتنسيق بين قطاع التعليم وقطاع العمل، وتقدم ميزات مثل الرسائل الفورية والتعاون المباشر والتعلُّم عن بُعد. وتسعى هواوي إلى جعل العملية التعليمية والتعاون بين فرق العمل أكثر يُسرًا من خلال التمكين التقني. وبهذه الطريقة سيستمتع كل مستخدم من مستخدمي هواوي في جميع أنحاء العالم بتجربة معززة وأكثر فاعلية.

أعلنت هواوي أيضًا في هذا المؤتمر عن منصة HUAWEI Business Touch المخصصة للبائعين لإرسال العروض الترويجية أو رسائل الخدمات إلى العملاء في أوقات محددة. ويمكن توصيل هذه الرسائل عبر العديد من القنوات مثل الشاشة اليُسرى وتطبيق HUAWEI Life Service. أزاحت هواوي الستار أيضًا عن حل الأعمال الذكي المبني على الخرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد وتقنية الملاحة بالواقع المعزز وغيرها من القدرات، فضلاً عن حل الشركات لأجهزة الجوال Huawei Enterprise Manager.

وفي القطاع السياحي؛ طوّرت هواوي حل المعالم السياحية الذكي الذي يمكّن مستخدمي هواوي من الاحتفاظ بمعلومات مثل المعرف الإلكتروني (eID) وتصاريح الدخول ومفاتيح السيارات ومفاتيح غرف الفنادق في أجهزتهم، ومن ثم تفعيلهم للاستخدام تلقائيًا عبر HUAWEI AI Pass عند الاقتراب من أي منها. وبذلك يمكن للمستخدمين بكل بساطة لمس تلك الأدوات بأجهزتهم والبدء بممارسة أنشطتهم. يقدم هذا الحل كذلك خدمات مثل توصيات الطرق وتحديثات آنيّة للوجهات المهمة والملاحة بتقنية الواقع المعزز. وتقيم هواوي حاليًا شراكة مع منطقة “دوجيانغيان” السياحية لتقديم تجربة سفر جديدة كليًا للسائحين.

فتحت هواوي خمسة محركات خدمات أساسية للمطورين من جميع أنحاء العالم؛ تشمل محركات للمدفوعات والإعلانات والتصفح والخرائط والبحث. وتقدم هواوي من خلال HMS Core 5.0 مجموعة رائدة من البرمجيات والأجهزة والقدرات السحابية، الأمر الذي يمكّن الشركاء والمطورين من دفع عجلة الابتكار وتعزيز عملية الإدارة الرقمية. ويعد نظام HMS من هواوي حاليًا ثالث أكبر نظام تطبيقات جوالة متكامل على مستوى العالم، ويبلغ عدد المطورين المسجلين فيه 1.8 مليون مطور من جميع أنحاء العالم، كما يصل عدد التطبيقات المتكاملة مع HMS Core إلى 96 ألف تطبيق.

ضخّت هواوي استثمارات بمليار دولار في برنامج Shining-Star التابع لها لتشجيع المطورين على الانضمام إلى نظام HMS ولتحفيز الابتكار في عالم تطوير التطبيقات. وقد استطاع برنامج Shining-Star بخططه الرامية إلى مزيد من التوسع أن يكون سببًا لإنتاج أكثر من 10 آلاف تطبيق في مختلف أنحاء العالم منها أكثر من 1000 تطبيق للشركاء الرأسيين في المجال.

تعمل هواوي مع شركاء ومطورين من جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز الابتكار في التحول الرقمي فضلاً عن تطبيقها برنامج TECH4ALL للشمول الرقمي. علاوة على ذلك، فإن هواوي – في مضيها قدمًا – ملتزمة بفتح المزيد من القدرات للمجالات والقطاعات الأخرى من أجل مسارعة تحوّلها الرقمي، وهو ما يسمح لهواوي ولغيرها من المجالات بالتعاون في تقديم تجربة رقمية معززة للمستهلكين وتحسين نوعية حياتهم.

وفي هذا الصدد أضاف تشانغ: “إننا في هواوي ننظر إلى مطورينا وشركائنا ومستهلكينا من جميع أنحاء العالم على أنهم نجوم ينيرون مستقبلنا. وإننا نتمنى أن نعمل مع نجومنا من أجل إضاءة الطرق التي سنمضي فيها ومن أجل بناء عالم جديد أكثر حيوية.”

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