‫هواوي تعلن عن خطط لتقديم دعم إضافي وقدرات خدمات هواوي للجوال للمطورين في مؤتمر مطوري هواوي 2021

تحديثات قدرات هواوي للجوال الأساسية ستساعد مطوري هواوي على بناء منظومة للعالم الذكي

دونغوان، الصين، 25 تشرين الثاني/أكتوبر، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هواوي اليوم في مؤتمر مطوري هواوي السنوي 2021 (مؤتمر مطوري هواوي 2021)، عن خطط لتعزيز دعم المطورين بتحديثات لقدرات خدمات هواوي للجوال. وستمكن الأدوات المحدثة المعروضة الآن المطورين من إيجاد خبرات مستخدمين محسنة وتعرض خيارات خبرات أفضل وأكثر تنافسية للمستخدمين.

وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها جانغ بيانغ، رئيس خدمة المستهلك السحابية، مجموعة هواوي لأعمال المستهلك، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي للأعمال السحابية،بعنوان “معًا لبناء منظومة خدمات جوال هواوي جديدة”، قال إن هناك الآن 5.1 مليون مطور عالمي مسجلين لدى نظام خدمات جوال هواوي قاموا بدمج أكثر من 173000 تطبيق في منظومة خدمات جوال هواوي الأساسية. تضم منظومة خدمات جوال هواوي الآن أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهريًا مع أكثر من مليار جهاز متصل. كما كشف عن أحدث مجموعات نظام خدمات جوال هواوي الأساسية 6 وتحديثات لخدمات المحرك الأساسية الخمسة لـ نظام خدمات جوال هواوي لمساعدة المطورين على تلبية الحاجة المتزايدة لوظائف التطبيقات الذكية.

“الابتكار هو مفتاح بناء المنظومات للمستقبل والمطورون هم في صميم ذلك. تأمل هواوي في الجمع بين كل من قدراتها المفتوحة والمبتكرة، بالإضافة إلى العقول الرائعة للمطورين، لتسريع رحلتنا نحو مستقبل متصل لجميع السيناريوهات” كما قال جانغ بنغان.

تستمر قدرات نظام خدمات جوال هواوي في التطور بسرعة البرق بدعم من المطورين العالميين

في العام 2018، عندما تم توفير تطبيقي AppGallery و HUAWEI Music لأول مرة في الخارج، كان لدى نظام خدمات جوال هواوي 560,000 مطور مسجل على مستوى العالم فقط. ومع إتاحة نظام خدمات جوال هواوي الأساسية 4 في العام 2019، حيث أعلنت هواوي عن خطتها لبناء منظومة عالمية للهاتف الجوال، تعاون 1.3 مليون مطور مع نظام خدمات جوال هواوي واستفادوا من قدراته الأساسية الـ 14. بحلول العام 2020، جلب نظام خدمات جوال هواوي الأساسية 5 حوالي 56 قدرة عبر 7 فئات، بالإضافة إلى خمس خدمات محرك أساسية لـ 2.3 مليون مطور مسجل على مستوى العالم. والآن، لا يزال نظام خدمات جوال هواوي يتمتع بمكانة ثابتة كثالث أكبر منظومة متنقلة في العالم.

في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وزع تطبيق AppGallery أكثر من 332.2 مليار تطبيق عالميًا على 730 مليون مستخدم نهائي لهواوي – بزيادة قدرها 13٪ على أساس سنوي. تجاوز توزيع Quick Apps أيضًا 11.5 مليار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 188٪ على أساس سنوي.

تعمل إمكانية النظام الأساسي المتقاطعة لـ نظام خدمات جوال هواوي الأساسية 6 على تمكين المطورين من تحسين تطبيقاتهم

أعلن نظام خدمات جوال هواوي الأساسي 6 عن عدة مجموعات جديدة للمطورين لمساعدتهم على إنشاء وظائف أكثر تنافسية لتطبيقاتهم بعد إطلاق النظام في تموز/يوليو. وهو يقدم ما مجموعه 69 مجموعة و 21738 واجهة برمجة تطبيقات مقارنةً بـ نظام خدمات جوال هواوي الأساسي 5، ويتميز الإصدار الأخير بـ 13 نظام تشغيل متعدد الإمكانات و 8747 واجهة برمجة تطبيقات جديدة.

تعد مجموعة AV Pipeline Kit و 3D Modelling Kit ومجموعة تحرير الفيديو ومجموعة تحرير الصوت ومجموعة موديم 5 جي من بين بعض المجموعات التي تم إطلاقها مؤخرًا المتوفرة للمطورين، والتي تدعم تلك الموجودة في الوسائط والرسومات والذكاء الاصطناعي وحماية حقوق النشر ونطاقات النظام. وقامت هواوي أيضًا بترقية الخدمات الحالية، مثل مجموعة رسومات الكمبيوترية والمجموعة الشبكية، لتلبية الحاجة المتزايدة لوظائف التطبيقات الذكية وتمكين شركائها بشكل أكبر.

في مجال الوسائط، يفتح نظام خدمات جوال هواوي 11 قدرة أساسية 6 في المجموع، مضيفًا إمكانات جديدة لتحرير الفيديو والصوت. مجموعة تحرير الفيديو هي عبارة عن مجموعة أدوات شاملة يمكن دمجها بسهولة في أحد التطبيقات، وتزويدها بوظائف تحرير الفيديو متعددة الاستخدامات مثل تلقي/إرسال الفيديو، والتحرير، والعرض، وإدارة موارد الوسائط. تتيح واجهات برمجة التطبيقات القوية والبديهية والمتوافقة للمطورين إنشاء تطبيق لتحرير الفيديو بسهولة لسيناريوهات متنوعة. توفر مجموعة تحرير الصوت مجموعة واسعة من إمكانيات تحرير الصوت، بما في ذلك فصل مصدر الصوت، والصوت المكاني، ومغير الصوت، وتقليل الضوضاء، وتأثير الصوت. ويمثل هذا حلا شاملا للمطورين لإنشاء وظائف متعلقة بالصوت في تطبيقاتهم بتكلفة أقل وبسهولة.

في مجال الرسومات، أضاف نظام خدمات جوال هواوي الأساسي 6 أو عزز 7 إمكانيات مفتوحة، مع كون مجموعة النمذجة ثلاثية الأبعاد هي الأبرز. تدعم هذه المجموعة القائمة على الذكاء الاصطناعي جمع الصور بنقرة واحدة وإنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد تلقائيًا، مما يزيد من كفاءة إنتاج النموذج مع الحد الأدنى من الخبرة المهنية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة رسومات الكمبيوتر لأول مرة في تقنية عرض “الضباب الحجمي”. تستخدم ميزة الرسومات الجديدة هذه ميزة تتبع الأشعة في الوقت الفعلي لمجموعة Scene Kit لجعل الانعكاس الديناميكي لشخصيات ألعاب الهاتف المحمول أكثر واقعية. يدعم تتبع ضوء البيئة AR Engine الضوء المحيط في الوقت الفعلي لتعزيز تأثيرات الضباب في الظل، وهو أمر مفيد بشكل خاص للألعاب ذات النمط السيبراني.

بالنسبة للذكاء الاصطناعي، قدمت هواوي مجموعة SignPal . تقوم هذه المجموعة بتحويل النص إلى إيماءات لغة الإشارة وتعبيرات الوجه في الوقت الفعلي بدقة تزيد عن 90٪، مما يفيد أولئك الذين يعانون من ضعف السمع ويجعل الاتصال خاليًا من العوائق بالنسبة إليهم.

تعمل المجموعة الكاملة من إمكانيات نظام خدمات جوال هواوي الأساسي على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات عالية الجودة من خلال حلولها الذكية والسياقية والقائمة على السيناريوهات عبر العديد من الأجهزة الذكية بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمنتجات الصوتية. يمكن أيضًا استخدام هذه الإمكانات المفتوحة لإنشاء تطبيقات تعمل على Android و HarmonyOS و iOS باستخدام أطر تطوير عبر الأنظمة الأساسية مثل React Native و Cordova.

تشجع التحديثات على خدمات محرك نظام خدمات جوال هواوي الأساسي وظائف التطبيقات الذكية

لتلبية الطلب المتزايد لمستخدميها ومطوريها، ولمواصلة دفع حدود وظائف التطبيقات الذكية، أعلنت هواوي عن تحديثات جديدة لخدمات محرك نظام خدمات جوال هواوي الأساسي من خلال خدمة aPaaS السحابية لهواوي.

وأضاف جانغ بنغان، “هدفنا هو تحديث هذه المحركات الأساسية في الخدمات السحابية لخدمة المطورين العالميين بشكل أفضل.”

وستحصل كل من مصنتي Petal Search و Petal Maps Platform على تحديثات خلال الأشهر المقبلة وستكونان متوفرتين للمطورين كخدمة سحابية، مما يدل على الالتزام بتزويد المطورين بأكثر الأدوات ابتكارًا.

قامت هواوي بإدخال تحديثات فائقة التقدم على منصة Petal Search المفضلة لدى المستخدمين؛ وسيكون Petal Search 2.0 محرك البحث متعدد الوسائط من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي، ويقدم تجربة بحث مبتكرة في أكثر من 20 صناعة مختلفة بما في ذلك الأخبار ومقاطع الفيديو والتسوق ورحلات الطيران والشركات المحلية والمزيد. بالإضافة إلى دعم أكثر من 70 لغة، ويتوفر Petal Search في 170 دولة حول العالم.

من خلال البحث كخدمة، تفتح هواوي بالكامل إمكانات Petal Search من خلال SDK من جانب الجهاز وواجهات برمجة التطبيقات من جانب السحابة، مما يتيح لشركاء النظام البيئي توفير تجربة البحث المثلى في تطبيقات الأجهزة المحمولة بسرعة. بمتوسط 8 مليارات عملية بحث يوميًا، يتيح محرك البحث Petal Search للشركاء توزيع المحتوى بكفاءة على المستخدمين من خلال منصة إدارة UniBox الخاصة بشركة هواوي.

تُعد منصة Petal Maps مثالاً آخر على تقنية هواوي التي تساعد المطورين على تلبية المعايير العالية لمستخدمي هواوي. وركز مؤتمر اليوم على كيفية قيام Petal Maps بجمع أكثر من 260 مليون نقطة من المعلومات الخاصة بالتثبت من الشخصية (ارتفاعًا من 180 مليونًا) و 690 مليون عنوان (ارتفاعًا من 470 مليونًا)، لمساعدة المطورين على تلبية متطلبات تحديد المواقع عبر السيناريوهات الجديدة. تتوفر Petal Maps في أكثر من 140 دولة ومنطقة، وقد تم منحها جائزة Red Dot Design عن تجربتها التفاعلية ولديها الآن ما يقدر بـ 10 ملايين مستخدم تراكمي.

بعد ترقية Petal Maps ستكون المنصة مجهزة بمزيد من الإمكانات، بما في ذلك تحديد المواقع بدقة عالية، وعرض الخرائط الطبوغرافية، والخبرات التفاعلية المتنوعة للخرائط، والبحث المتعمق عن البيانات، والتوجيه عالي الجودة على مستوى الممرات، و Map Studio . ولجعل المنصة أفضل للمطورين، ضمنت منصة Petal Maps برمجية flyTo في عرض خريطتها حتى يتمكن المطورون من تخصيص خريطتهم التي يتطلبها المستخدمون للاستمتاع بتجربة بحث أكثر واقعية وشمولية. كما تتوفر الآن منصة Map Studio للمطورين في الخارج حتى يتمكنوا من تخصيص الخرائط باستخدام القوالب المخصصة وأدوات محرر الأسلوب. كما تقدم المنصة ميزات خصوصية جديدة ومحسّنة، مع التزام هواوي بحماية بيانات مستخدميها.

وفر مؤتمر مطوري هواوي السنوي اليوم لشركة هواوي الفرصة لإعادة تأكيد الالتزام تجاه مطوريها، وإظهار التعديلات التي يمكن أن تجريها لضمان بقاء خدماتها مبتكرة ومثيرة.