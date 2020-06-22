‫هواوي تطلق خادم فيوجن سيرفر برو في 6 الذكي المستند إلى الجيل الثالث من معالج إنتل Xeon القابل للتوسعة

شنجن، الصين، 22 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلق خط إنتاج هواوي رسميا اليوم أحدث عضو من عائلته – الجيل التالي من فيوجن سيرفر برو في 6 الذكي. هذا المنتج هو تقنية فائقة التقدم تعمل على الجيل الثالث من معالج إنتل Xeon القابل للتوسعة وهو مصمم على قوة الحوسبة الفائقة لأي نظام.

يدعم الجيل الثالث من معالج Xeon القابل للتوسعةالتكوينات القياسية والمخصصة التي تتدرج من 4 إلى 8 مقابس. تم تضمين معالجإنتلمن الجيل التالي فيفيوجن سيرفر برو 2488H في 6، وهو أحدث خادم حامل بـ 4 مقابس منهواوييوفر تصميمات تخزين متنوعة وقابلية إدخال / إخراج، ويدعم سلسلة إنتل أوبتينللذاكرة الدائمة (PMem) 200.

تم تحسين الخادم الذكيفيوجن سيرفر برو 2488H في 6ليلائم كلا من أحمال اليوم التقليدية وأحمال العمل الرقمية غدًا. وهو يوفر هندسة الحوسبة والتخزين الأكثر موثوقية في الصناعة، مما يسمح لك بتبسيط شبكاتك من خلال التسارع والإدارة الذكية. في ما يلي ميزات هيكلية الخادم أدناه:

توفر أربعة معالجاتمعالج Xeon القابلة للتوسعةمن الجيل الثالث أقصى استهلاك للطاقة يبلغ 250 واط. وهو يعمل على تقنية Intel Deep Learning Boost التي تدعم bfloat 16 (BF16) ، ويقدم معالج Xeon القابل للتوسعةمن الجيل الثالث أعلى تدريب بنسبة تصل إلى 93٪ وأداء استدلال أعلى بنسبة 90 ٪ من سابقه (FP32) .

القابلة للتوسعةمن الجيل الثالث أقصى استهلاك للطاقة يبلغ 250 واط. وهو يعمل على تقنية التي تدعم ، ويقدم معالج القابل للتوسعةمن الجيل الثالث أعلى تدريب بنسبة تصل إلى 93٪ وأداء استدلال أعلى بنسبة 90 ٪ من سابقه . تم تزويدفيوجن سيرفر برو 2488 H في 6، الذي تم تكوينه باستخدامبرمجية إنتل أوبتيم، بسعة ذاكرة قصوى تبلغ 18 تيرابايت، مما يعزز سعة الذاكرة وموثوقية البيانات في سيناريوهات حوسبة الذاكرة ويوفر المزيد من خيارات ذاكرة الجهاز الظاهري لسيناريوهات المحاكاة الافتراضية .

في 6، الذي تم تكوينه باستخدامبرمجية إنتل أوبتيم، بسعة ذاكرة قصوى تبلغ 18 تيرابايت، مما يعزز سعة الذاكرة وموثوقية البيانات في سيناريوهات حوسبة الذاكرة ويوفر المزيد من خيارات ذاكرة الجهاز الظاهري لسيناريوهات المحاكاة الافتراضية يمكن دمج محركات أقراص SAS و SATA و NVMe SSD لنشر البيانات على مستويات، ما يؤدي لتعزيز كثافة التخزين والأداء .

و و لنشر البيانات على مستويات، ما يؤدي لتعزيز كثافة التخزين والأداء يدعم بطاقات واجهة الشبكة NCP 3.0 القابلة للتبديل السريع المزيد من متطلبات الشبكة .

القابلة للتبديل السريع المزيد من متطلبات الشبكة تساعد وظيفةواي فايومنفذ إدارة USB Type-C على تحسين كفاءة إدارة الأجهزة الطرفية المتنقلة والتشغيل والصيانة المحليين.

على تحسين كفاءة إدارة الأجهزة الطرفية المتنقلة والتشغيل والصيانة المحليين. بطاقات تسريع GPU بمواصفات مختلفة تطلق العنان لقوة حوسبة وفيرة، وتحليلالذكاء الاصطناعيفائق الاستدلال، والاستدلال، والتدريب .

بمواصفات مختلفة تطلق العنان لقوة حوسبة وفيرة، وتحليلالذكاء الاصطناعيفائق الاستدلال، والاستدلال، والتدريب تشخيص الأعطال وإدارتهاهي تقنية تشخيص مطورة داخليًا تتنبأ بحدوث عطل قبل 7 إلى 30 يومًا، مع دقة تحديد موقع الخطأ بنسبة تصل إلى 93٪ ؛ وتساعد تقنية إدارة الطاقة الديناميكية (DEMT) الحاصلة على براءة اختراع منهواويخادمًا واحدًا في استهلاك طاقة أقل بنسبة 15٪ دون المساومة على أدائها .

الحاصلة على براءة اختراع منهواويخادمًا واحدًا في استهلاك طاقة أقل بنسبة 15٪ دون المساومة على أدائها يعمل برنامج إدارة دورة الحياة الكاملة FusionDirector ومنصة التشغيل والصيانة الذكية AIOps على تقليلنفقات التشغيلبنسبة 15٪ وتبسيط إدارة مركز البيانات مع خمس ميزات مراقبة ذكية .

تم تصميم خوادمهواويمن الجيل التالي لتلبية متطلبات المؤسسات المتنوعة بطريقة موفرة للطاقة وفعالة من حيث التكلفة. توفر خوادمهواويالرائدة في الصناعة إدارة ذكية وكفاءة طاقة عالية لتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، مما يجعلها أمرًا لا بد منه في العصر الرقمي.

أكد تقريرغارتنرللعام 2019 بشأن سوق الخوادم العالمية مؤخرًا قوة السوق المتنامية لشركةهواوي. بلغت شحنات هواوي من خوادم الـ 4 مقابس 670،000 في العام الماضي، لتحتل المرتبة الثالثة في السوق العالمية مع نمو سنوي بنسبة 14.73 ٪. على وجه الخصوص، تتصدّر خوادم هواوي ذات الـ 4 مقابس إلى السوق منافساتها من حيث الشحنات والمبيعات العالمية.

كان العام 2019 نجاحًا في مجال الحوسبة لهواوي. وعلى وجه الخصوص، كان نجاح خوادمهواوي ذات الـ 4 مقابس في السوق العالمية دليلاً على تفانيهواويفي الحلول عالية الجودة والقيمة العالية. بفضل الابتكار المتواصل للتقنيات والهيكليات الأساسية، لطالما كانتهواويمزودًا رئيسيًا لمنصات الحوسبة الحرجة للمهمة التي تتميز بالموثوقية العالية والأداء العالي وعمليات التشغيل والصيانة الذكية. وقال كينيث زانغ، رئيسقسم فيوجن سيرفر أي بي دي تي، هواوي، عن انتصار هذا الإطلاق، قائلاً: “يمثل الجيل التالي من خادمفيوجن سيرفر برو في 6 أيضًا علامة فارقة للتعاون الناجح بين إنتل وهواوي.”

وشدد أيضا على أن هذا المعلم كان نتيجة للاستثمار والشراكات الاستراتيجية. وقال: “في كل عام، تنتقل المزيد من المؤسسات إلى الإطار الرقمي لهذا العمل، ويتسبب هذا الاتجاه في زيادة الأحمال المعقدة والمتغيرة للخدمات. ونتيجة لذلك، يجب على الشركات العثور على خدمات حوسبة فعالة وذكية تقدم وعيًا وتسارعًا ذكيين، بالإضافة إلى عرض الأجهزة الذكية للتشغيل والصيانة لزيادة خدماتهم الجماعية.” وقال: “هذه هي الخلفية التي أطلقت هواوي من خلالها سلسلة الخوادم الذكية. هواوي شريك استراتيجي عالمي لشركة إنتل ونعمل معًا على ابتكار حلول البنية التحتية الذكية لمركز البيانات. التزامنا تجاه استثمارنا الداخلي في البحث والتطوير يتوافق مع رغبتنا في التعاون مع إنتل والعديد من شركاء النظام العام. الهدف النهائي هو تزويد عملائنا في جميع أنحاء العالم بمنتجات حوسبة فعالة ورشيقة، وتمكينهم من تلبية متطلبات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تحولهم الذكي في العصر الرقمي.”

وقالت ليزا سبيلمان، نائبة رئيس الشركة والمدير العام لشركة شيون وميموري غروب في إنتل: “الخوادم التي تستند إلى منصةمعالج Xeon القابلة للتوسعةمن الجيل الثالث، مثلفيوجن سيرفر برو 2488H في 6منهواوي، تسرع رؤى العملاء وتغذي خدماتهم الرقمية المهمة للغاية. مع الأداء العالي والتسارع المدمج في الذكاء الاصطناعي وسعة الذاكرة الهائلة، سترتفع هذه المنصات الجديدة إلى أكبر التحديات المتعلقة بالبيانات والتحليلات. ”

إنتل وشعار إنتل و شيون وأوبتين هي علامات تجارية لشركة إنتل كوربوريشن Intel Corporation أو الشركات التابعة لها.

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عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 194,000 موظف، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.huawei.com أو تابعونا على:

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