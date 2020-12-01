‫هواوي تطلق حل OceanProtect لحماية البيانات

شينجن، الصين، 30/سبتمبر/ الصين/PRNewswire/– خلال هواوي كونكت 2021، أطلقت هواوي حل حماية البيانات OceanProtect الذي يغطي كلًا من مجالات التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطية لتقديم حماية شاملة للأنواع المختلفة من البيانات خلال دورة الحياة. وينتمي إلى حلول مركز بيانات All-Flash لتهيئة البنية التحتية السريعة، والخضراء والموثوقة، والذكية للصناعات المتعددة. ويعتمد الحل على مفهوم “التعافي الكامل من الكوارث، والنسخ الاحتياطي السريع، واستعادة البيانات الدافئة” بما يضمن عدم انقطاع الخدمة، أو فقد البيانات، إلى جانب ضمان الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل.

خلال هواوي كونكت 2021، بدأت هواوي أحد الجلسات بفكرة أن مركز بيانات All-Flash يبني “طريق سريع” للبيانات الخضراء، والموثوقة، والذكية مع خطاب من أحد المتحدثين، السيد مايكل فان، مدير تخزين البيانات، قسم مبيعات الحلول لشركة هواوي BG. قدم مايكل نطاقًا واسعًا من مستويات الحماية التي يشملها حل OceanProtect، قائلًا “بشأن سيناريوهات التعافي من الكوارث، فإنه قادر على توفير مزايا متنوعة، مثل حلول غياب البوابات النشط من الجهتين “gateway-free active-active”، و مركز البيانات الثلاثي، و التعافي من الكوارث بنقرة واحدة، والتجهيزات الاحتياطية (خلال ثواني) بينما بشأن سيناريوهات النسخ الاحتياطي، تقدم سلسلة OceanProtect X نسخًا احتياطيًا واستعادة سريعة، إلى جانب تقليل المساحة الفعال.

وقد صُمم الحل أولا لتقديم تعافي كامل من الكوارث للبيانات الساخنة وهذا يعني أنه يعمل على دمج التعافي من الكوارث لكلا من شبكة التخزين، وتخزين ملحق الشبكة، كما يوفر تحديث مطمئن للأجهزة لمضاعفة عائد الاستثمار. بمكن للحل أيضًا أن يتبنى بمرونة تصميم هواوي للتعافي من الكوارث النشط دائما active-active لتقليل الاستثمار المبدئي للعملاء، وتلبية متطلبات التعافي من الكوارث المستمرة. يضمن التصميم أيضًا التحديث غير المعطل من نظام واحد إلى تعميم نظام ثنائي نشط من الجهتين active-active، أو نشط من جهة وخامل من أخرى active-passive، ثم إلى حل مركز البيانات الثلاثي، أو حتى حل متعدد التعافي من الكوارث بأربع نسخ. مما يسمح بتحديث المعدات عبر الإنترنت عند الحاجة. ويمكن للعملاء بسهولة تحديث مستوى حماية التعافي من الكوارث لتحقيق حماية أفضل وأكثر فاعلية لإنتاج البيانات.

علاوة على ذلك، يحقق الحل نسخًا احتياطيًا سريعًا، واسترجاع للبيانات الدافئة-خاصة: النسخ الاحتياطي السريع، وإعادة الاستخدام السريع، والتخزين الفعال. ويستخدم هذا الإنجاز جهاز OceanProtect A8000، و تخزين النسخ الاحتياطية OceanProtect X8000/X9000 التي توفر نطاقًا تردديًا رائد الصنع للنسخ الاحتياطي واستعادة المعلومات تطبق هذه المنتجات نسخًا احتياطيًا كاملًا ومتسارعًا، واستعادة للبيانات الدافئة أو الساخنة مما يمكن بيانات النسخ الاحتياطي من التدفق مثل بيانات الإنتاج.

تعمل حماية بيانات Huawei OceanProtect على تحسين مستوى حماية البيانات الشامل خلال دورة الحياة. وهو يساعد الشركات في حماية بياناتها بفاعلية باستخدام النسخ الاحتياطي السريع، وعرض النطاق الترددي لاستعادة البيانات بينما تُمَكن لاستغلال أمثل لمساحات النسخ الاحتياطية. ومن خلال مجموعة واسعة من OceanProtect لحماية البيانات، تلتزم هواوي بتطوير تقنيات، ومنتجات، وحلول أكثر قوة تضع في أولوياتها البيانات وكيفية حماتها في العديد من السيناريوهات المختلفة في العالم الذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة OceanProtect Data Protection Solution