‫هنلي أند بارتنرز: رجال الأعمال يختارون تنوع الإقامة الدائمة في عصر الكوفيد-19

لندن9 آذار/مارس، 2021/PRNewswire/ — أدت حالة التقلب العالمي الكبير الناتج عن كوفيد-19 إلى ارتفاع كبير في عدد رواد الأعمال الأثرياء والمستثمرين الدوليين الذين قاموا ببناء محافظ سكنية متنوعة جغرافيًا من خلال الإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار في محاولة للتغلب على قيود ومخاطر التقيد بإقامة دائمة واحدة.

في الأشهر الثمانية الماضية، </8><9 شركة هنلي أند بارتنرز بارتنرز زيادة بنسبة 32٪ في المتوسط اليومي لعدد الاستفسارات عن هذا الأمر مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام 2020. التحولات في الحصول على الجنسيات المهيمنة المهتمة بهجرة الاستثمار تثير الاستغراب – مع كون الأكثر إثارة للذهول حدوث قفزة بنسبة 192٪ في الاستفسارات من مواطنين أميركيين في العام 2020 مقارنة بالعام السابق. ارتفعت الاستفسارات من الكنديين بنسبة 34٪، مع ارتفاع نسبة المستفسرين بنسبة 29٪ و 26٪ من مواطنين بريطانيين وفرنسيين، على التوالي.

يقول الدكتور يورغ ستيفن ، الرئيس التنفيذي لشركة هنلي أند بارتنرز، إن الأفراد أصحاب الثروات الفائقة من الاقتصادات الأكثر تقدمًا في العالم يختارون محفظة هجرة استثمار متكاملة من خيارات المواطنة والإقامة التكميلية لخلق القيمة المثلى وتخفيف المخاطر لناحية أين يمكنهم وعائلاتهم العيش والعمل والدراسة والاستثمار. “إنها حالة كلاسيكية تتمثل في عدم وضع كل بيضك في سلة واحدة. تشتمل غالبية خيارات البراامج على الأسرة بأكملها، ويمتد العديد منها إلى الآباء وحتى الأجداد والأشقاء. وكلما زاد عدد الولايات القضائية التي يمكنك الوصول إليها، زاد تنوع أصولك وفرصك، وكلما قل تعرضك للمخاطر الخاصة بكل بلد مثل ضعف الأمن الصحي، أو زيادة معدلات الضرائب أو التغييرات غير المتوقعة في السياسات.”

يعود الاهتمام المتزايد بتأمين مجموعة من خيارات الإقامة لتعزيز صلابة المحافظ وضمان طول العمر المادي والمالي والإرث في أعقاب الوباء ظاهرة عالمية، وفقًا لدومينيك فوليك دومينيك فوليك ، رئيسة مجموعة العملاء الخاصين في هنلي أند بارتنرز. “يتعلق الأمر بالنظر إلى الأمر من منظور عالمي حقًا، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي امتلاك محفظة متنوعة – مجموعة من المواقع التي يمكنك أن تقيم فيها أنت وعائلتك وعائلتك الأوسع وأصولك، ما يمنحك فرصا لعمل تجاري ومهني وتعليم ورعاية صحية ونمط حياة بديلا على نطاق عالمي.”

“هناك العديد من الخيارات التي تلبي احتياجات العائلات الكبيرة متعددة الأجيال التي لا تريد بالضرورة أن تكون في نفس الموقع. على سبيل المثال، يمكن لرائد أعمال تكنولوجي ناجح التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أستراليا العالمية للمواهب المستقلة للحصول على إقامة دائمة هناك. ينصب اهتمام الأطفال على الدراسة في أوروبا أو المملكة المتحدة، لذلك يتقدمون أيضًا لبرنامج هجرة المستثمر في المملكة المتحدة أو برنامج تصريح الإقامة الذهبية البرتغالي. . من جهة أخرى، يفضل الآباء المتقاعدون قضاء بعض الوقت في تايلاند، لذلك يمكنهم التقدم بطلب للحصول على برنامج سكن النخبة في تايلاند، الذي يحتوي على خيار يتضمن العديد من المعالين. لقد ذكّرنا كوفيد-19 بأننا بحاجة إلى اتباع نهج استراتيجي طويل الأجل، وليس الهرولة إلى مخرج الطوارئ عندما تسوء الأمور في مكان إقامتنا الحالي.”