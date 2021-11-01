‫هل تأكّدت من أن هاتفك رينو6 برو 5G من أوبو لا يشعر بالوحدة في يوم العزّاب؟

· في يوم العزّاب، احرص على أن يكون لهاتفك رينو6 برو 5G من أوبو شريكاً مثالياً، كسماعات “أوبو إنكو آير”

OPPO Enco Air مثلاً، أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية بأداء عالي وتباطؤ منخفض ومُعتمدة من تقييم TÜV Rheinland

دبي, 11 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — إنها سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية والوحيدة التي تُلبّي رغبات وتطلّعات عشاق الموسيقى، توفّر سماعات “أوبو إنكو آير”OPPO Enco Air حتى 24 ساعة من وقت الاستماع المتواصل للموسيقى. تأتي السماعات باللوني الأبيض الضبابي والأسود الضبابي، لتعكس تصميماً فريداً وأملساً مع علبة شحن شفافة ذات تصميم أنيق وعملي، لتمنحك ملمساً قيماً في اليد بألوان فخمة غير لامعة.

يمكن لمستخدمي سماعات “أوبو إنكو آير” OPPO Enco Air أن يعيشوا تجربة تصميم فائق الخفة، إذ ترتكز بشكل مريح على منحنيات الأذن مع الحفاظ على ثباتها أثناء الحركة أو حتى القيام بالتمارين الرياضية. عند تصميم السماعات من قبل مُصممّي ومُهندسي أوبو، كانت الأشكال والألوان الموجودة في الطبيعة المحيطة مصدر إلهام ومرجع أساسي لهم، ليستمتع المستخدمون بقطعة فنيّة مبتكرة غاية في الجمال والأناقة.

بخبرة تتعدّى 15 عاماً في مجال البحث والابتكار، قام فريق أوبو للأبحاث والتطوير بتصنيع وهندسة سماعات “أوبو إنكو آير” OPPO Enco Air لمنح المستخدم صوتاً نقياً غاية في الوضوح، بالإضافة إلى تعزيز مُردد نغمات الصوت عالي ومتوسط المدى، لتستمتع في النهاية بموسيقاك المفضّلة أكثر من أي وقت مضى. “أوبو إنكو آير”OPPO Enco Air هي أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية في العالم تحصل على شهادة الأداء العالي والتباطؤ المنخفض من تقييم TÜV Rheinland. أن تكون أول شركة في العالم تحصل على هذه الشهادة من شركة الاختبارات الألمانية المرموقة، فهذا يعني أن جودة “أوبو إنكو آير” OPPO Enco Air تفوق الكلمات.

من خلال خوارزميات إلغاء الضوضاء المحيطة المستندة إلى تقنيات معقدة، يمكن للميكروفونات المزدوجة المدمجة في سماعات “أوبو إنكو آير” OPPO Enco Air التقاط الأصوات بكفاءة عالية وبكافة تفاصيلها في أي بيئة محيطة، للحصول على وضوح أفضل للصوت، سواء عند إجراء المكالمات الصوتية أو اللعب مع الأصدقاء.

سماعات الأذن من “أوبو إنكو آير” OPPO Enco Air متوفرة الآن للشراء لدى الموزعين المعتمدين وعبر المتاجر الإلكترونية بسعر299 درهماً إماراتياً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا www.oppo.com/ae.

لمحة عن أوبو

تأسستأوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في البحرين في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والكويت، وكينيا، ونيجيريا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحتسلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/ media/1686122/Enco_Air_ release_images_2.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1451542/OPPO_Logo.jpg