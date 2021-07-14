‫هايسنس تُبهر الجميع في كأس الأمم الأوروبية 2020، مع نمو الشحنات للتلفزيونات الليزر أكثر من 10 مرات في النصف الأول من عام 2021

مستفيدة من التسويق الرياضي لزيادة مبيعات أجهزة تلفزيون الليزر عالية الجودة

مع تعزيز قوة العلامة التجارية والتوسع بالسوق العالمية، يعد التسويق الرياضي خيارًا لا غنى عنه لاستراتيجية العولمة الخاصة بشركة هايسنس. مستفيدةً من الشعبية العالمية وتأثير كأس الأمم الأوروبية 2020، اجتذب شعار “Hisense 100 ‘Laser TV” اهتمامًا عامًا ملحوظًا، وعزز التعرف على المنتجات المتميزة في السوق، وعرض تكنولوجيا هايسنس وقوتها للمستهلكين العالميين، وإقامة شراكات متعمقة مع العديد من شركاء الأعمال العالميين.

من خلال سنوات من تراكم لسمعة الشركة العالمية وبالاستفادة من التسويق الرياضي، حقق تليفزيون الليزر من هايسنس نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا ودبي وفرنسا والأسواق الرئيسية الأخرى، خاصةً في السوق الأوروبية. على سبيل المثال، خلال كأس الأمم الأوروبية 2020، اشترى الفريق الوطني الإسباني لكرة القدم 8 مجموعات من أجهزة تلفزيون هايسنس الليزرية مقاس 100 بوصة وقدّم 6 منها للاعبين؛ كما أصبحت شركة بولانجر، وهي شركة فرنسية رائدة في بيع الأجهزة المنزلية بالتجزئة، شريكًا تجاريًا رئيسيًا لشركة هايسنس، حيث اتخذت مبادرات لتخصيص العديد من مرافق المتاجر لأجهزة تلفزيون هايسنس الليزرية في 13 متجرًا في فرنسا، مما أدى إلى زيادة التعريف بمنتجات هايسنس الراقية في أوروبا.

ولتلبية متطلبات السوق الراقية في دبي، قامت شركة هايسنس بدمج شاشة تلفزيون الليزر بإطار ذهبي لإبتكار تلفزيون ليكون قطعة فنية راقية وذو تقنية عالية والذي أشاد به العديد من المستهلكين في دبي. وبالتالي، فإن العديد من أفراد العائلة المالكة والمطربين والمشاهير في دبي هم المستهلكون المخلصون لشركة هايسنس. من نادي الجولف في المرابع العربية إلى طريق الشيخ زايد، يمكن العثور على أجهزة تلفزيون هايسنس الليزرية في أماكن بارزة وأصبحت المنتج الأكثر شهرة في دبي.

بحلول نهاية عام 2020، نمت عائدات مبيعات التليفزيون الليزر التراكمية في الخارج بنسبة 120% على أساس سنوي. حافظت هايسنس على نموها المستمر وواصلت التوسع بالسوق حتى عندما أعاق الوباء الصناعة في عام 2020.

والظهور كشركة عالمية رائدة في صناعة أجهزة تلفزيون الليزر من خلال الابتكارات التكنولوجية

ويرتبط نجاح تليفزيون الليزر من هايسنس ارتباطًا وثيقًا بإنجازاتها التكنولوجية المستمرة. منذ عام 2007، بدأت شركة هايسنس في التخطيط لتطوير أجهزة تلفزيون الليزر. وبعد 7 سنوات من الجهد، حققت هايسنس تقدمًا تقنيًا من 0 إلى 1 وأطلقت أول تلفزيون ليزر لها في عام 2014. في عام 2021، تدخل هايسنس تلفزيونات الليزر لعصر جديد، من خلال إطلاق أول تلفزيون ليزر تراي كروما بالألوان الكاملة مقاس 100 بوصة في العالم.

تقدمت هايسنس بطلب للحصول على 1366 براءة اختراع عالمية في قطاع أجهزة التليفزيون الليزرية وتهدف إلى دفع تطور صناعة تليفزيون الليزر من خلال مشاركة براءات الاختراع والتقنيات وحقوق الملكية الفكرية مع الصناعة في غضون خمس سنوات. وقال جيا شوقيان، رئيس مجموعة هايسنس: “حققت أجهزة تليفزيون الليزر حاليًا نجاحًا متواضعًا. تهدف هايسنس إلى تكوين بيئة تكنولوجية في المستقبل، والسماح لمزيد من الشركات في هذه الصناعة”.

إن نجاح أجهزة التليفزيون الليزرية من هايسنس في جميع أنحاء العالم ليس مصادفة ولكنه مظهر من مظاهر القوة التكنولوجية لشركة هايسنس وقدرة علامتها التجارية وابتكارتها. مع الظهور الرائع لتلفزيون الليزر في كأس الأمم الأوروبية 2020، فقد ساهم في تسريع عملية عولمة هايسنس. في إطار مبادرة هايسنس، تشهد أجهزة تليفزيون الليزر والصناعة توسعًا هائلًا في جميع أنحاء العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1573043/image1.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1573042/image2.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1573041/image3.jpg