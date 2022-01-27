‫هايسنس تستهدف خفض 230000 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2022

تشينغداو، الصين، 27 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هايسنس اليوم عن التزامها بخفض 230000 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) في عام 2022، وقد أصدرت فيديو بعنوان “هايسنس… نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة – Hisense, Towards a Greener Future” للإعلان عن خطواتها نحو التنمية المستدامة. ووفقًا للمعلومات الصادرة عن شركة هايسنس، فقد خفضت الشركة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن عملياتها الصناعية بمقدار 76000 طن في عام 2021. ولتحقيق هدفها لعام 2022 على الصعيد العالمي، يتعين على الشركة تنفيذ إستراتيجية متنوعة، والتحول من نموذج B2B (البيع لشركات) إلى نموذج B2C (البيع للمستهلكين).

تطوير نموذج B2B جديد يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة

كان التوجه العام لهايسنس هو التركيز على “دعم الأفراد والتطبيقات” والتنمية الذكية والتمكين المستدام، من خلال تطوير وإنتاج أحدث التقنيات، وقد نجحت الشركة في زيادة منتجاتها في قطاع B2B، من خلال التركيز على حلول المدن الذكية (Smart City) والشاشات الطبية وغير ذلك.

وتستخدم حلول هايسنس للمدن الذكية “Smart City” عقلًا سحابيًا مزدوجًا “العقل السحابي للمدينة والعقل السحابي لهايسنس” كأساس لبناء المدن الذكية. وتسعى هايسنس جاهدًة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق تقليل الازدحام المروري. وكان هذا الجهد هو الخطوة الأولى لتطوير تقنيات المدن الذكية وتنفيذها. وحتى الآن، تم استخدام حلول هايسنس المميزة للمدن الذكية بنجاح في 169 مدينة. وتحرص هايسنس على توسيع نموذجها الجديد B2B وتحقيق مخططها الإستراتيجي العالمي.

اتخاذ إجراءات للتوسع في نموذج B2C للمساعدة على ترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية

يوفر التقدم التكنولوجي إمكانيات هائلة يمكن من خلالها تقديم منتجات وخدمات بجودة عالية. وتحرص هايسنس في إنتاج أجهزتها المنزلية على الاهتمام بمراعاة البيئة في جميع مراحل الإنتاج “التصميم الأخضر، والمشتريات الخضراء، والتصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية الخضراء، وإعادة التدوير الأخضر”؛ وهو ما يساعد على تسريع التحول الأخضر لقطاع الأجهزة المنزلية.

ستواصل هايسنس في عام 2022 تنفيذ “المبادرات المراعية للبيئة، لخلق آفاق جديدة”، بما في ذلك الاعتماد على المواد الصديقة للبيئة بدرجة كبيرة، واستخدام محطات الطاقة الشمسية بدلًا من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بحرق الفحم والتي تسبّب درجة عالية من التلوث، وتبسيط عملية التصنيع من خلال تكنولوجيا القولبة بالحقن “Rapid Thermal Cycle Injection”، وإضافات العلامات على المنتجات البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة لزيادة كفاءة استخدام أجزاء الثلاجات، وغير ذلك.

يُعدّ تبني التكنولوجيا المراعية للبيئة لتحقيق التنمية المستدامة هو أهم خطوة اتخذتها هايسنس لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتلتزم هايسنس باستخدام هذه التكنولوجيا لتعزيز الاستدامة وإيجاد مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. وتؤمن هايسنس بأنّ جهود التنمية المستدامة ستجلب الرخاء والازدهار للأسر والمجتمعات على حدٍ سواء.

* مراجع البيانات خاصة بالصين فقط

رابط الفيديو: https://www.youtube. com/watch?v=ZcqzEepU98g

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