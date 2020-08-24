‫هابانوس إس أية تقدم العرض العالمي لسيجار رامون ألونيس ألونيس رقم 2 الإصدار المحدد بالمملكة المتحدة

ألونيس رقم 2 “ Allones No. 2 ” هي الإصدار المحدود الثالث لـ هابانوس رامون ألونيس الفريد

طُرح هذا الإصدار الجديد في احتفالية أقامتها شركة هانترز & فرانكاو “ Hunters& Frankau “، الموزع الحصري لشركة هابانوس إس أية “ S.A Habanos ” داخل نطاق المملكة المتحدة، ولأول مرة في تاريخ الإصدارات المحدودة، تم عرضه افتراضيًا.

هافانا, 24 أغسطس / آب 2020 PRNewswire/ – أطلقت هابانوس إس أية إصدارها المحدود من ماركة سيجار رامون ألونيس ألونيس رقم 2 2019 ” Ramón Allones Allones No. 2 2019″ لكافة أنحاء العالم في فعالية حصرية استضافها موزعها في المملكة المتحدة هانترز آند فرانكاو “Hunters & Frankau”. وجدير بالذكر بأنها المرة الأولى في تاريخ فعاليات الإصدارات المحدودة يتم فيها عرض إصدار جديد افتراضيًا.

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اخُتيرت بعناية مكونات منتج الإصدار الجديد ألونيس رقم 2 وهي أوراق لف تبغ السيجار والحشو ومادة لاصقة، والمصنوعة يدويًا بالكامل مع حشو تبغ طويل “مصنوعة بالكامل يدويًا”-، والتي تأتي من منطقة فيوليتا أباجو* “Vuelta Abajo* ” المشهورة، الكائنة بإقليم بينار ديل ريو* “Pinar del Río*“، كوبا. خضعت هذه المكونات لعملية التعتيق لمدة عامين على الأقل.

ينفرد سيجار رامون ألونيس كونه العلامة التجارية الأكثر شهرة لشركة هابانوس منذ تأسيسها في عام 1837 وهي واحدة من أقدم العلامات التجارية في مجموعة هابانوس إس أية. وقد اكتسب زخم شهرتها كعلامة تجارية بوصفها أول من قدم منتجات هابانوس في علب مزخرفة. ويكمن سر تميز منتجات هابانوس في تغلغل نكهاتها المرّكزة والآسرة للقلوب بكل تفاصيل مكوناتها.

تكتمل سلسلة تميز سيجار رامون ألونيس ألونيس رقم 2(اسم المصنع “فيتولا دي جاليرا “Vitola de Galera”- – كامباناس، معيار حلقي 52 × 140 مم طول) بشكلها الأنيق داخل علبة بلونها الأخضر الداكن والمُصمَم خصيصًا لهذه العلامة التجارية، المكونة من 10 هابانوس.

بفضل هذه الاحتفالية التي نظمتها شركة هانترز آند فرانكاو، فتحت الباب لما يربو على 600 ضيف للمشاركة في وقت واحد في أول تجربة تذوق حصري عبر الإنترنت لهذا الإصدار المحدود من السيجار. تم منح كل مشارك باقة المنتج المزعم طرحه بالأسواق والتي تنطوي على سيجار رامون ألونيس ألونيس رقم 2 الإصدار المحدود؛ وزجاجة كونياك هاين مقاس 50 مل وهابانوس جذابة مع كوب فاخر الصنع المزين بالعلامة تجارية؛ وشوكولاتة مصنوعة خصيصًا لترافق المنتج الجديد رامون ألونيس ألونيس رقم 2 في سحر العملاء؛ بالإضافة إلى شهادة مشاركة، وورقة تجربة التذوق مع وصف موجز للمنتج؛ وغيرها من الملحقات.

تعمل شركة هانترز آند فرانكاوكموزع حصري لمنتجات هابانوس إس أية داخل حدود المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا وجبل طارق وجزر القنال الإنجليزي منذ عام 1990. وتأسست في عام 1790، حتى أصبحت أهم شركة لتجارة السيجار الفاخر في المملكة المتحدة مع شبكة توزيع واسع النطاق تضم المتاجر المتخصصة وتجار النبيذ والفنادق والمطاعم والحانات والنوادي الليلية.

* تسميات المنشأ المحمية (P.A.O.)

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1231452/Habanos_Ramon_ Allones_Allones_Cigar.jpg

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