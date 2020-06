‫نهوج فائقة متعددة المجالات لعلاج السرطان المحدود التدخل باستخدام اليود من JCI MN COLLODIAL IODINE (R) وتأثير محتمل على مرض سارس-كوف-2

طوكيو، 24 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 10 حزيران/يونيو، 2020، أصدرت شركة JCI MN IODINE كو و المعلومات التالية بالنسبة إلى الفائدة العلاجية لعوامل يود أم أن من شركة جي سي آي. وأعلن روسيوك فوجيكي، رئيس القسم السريري ورئيس مستشفى فوجيكي عن “علاج للسرطان قليل التدخل متعدد المجالات أظهر نتائج مذهلة باستخدام عوامل اليودJCI MN IODINE.”

الصورة: الدكتور روسيوك فيوجيكي، رئيس القسم السريري ورئيس مستشفى فوجيكي

https://kyodonewsprwire.jp/ img/202006160918-O1-Y0aA692W

وأعلن دكتور فوجيكي ما يلي:

لا يشمل السرطان الخلايا السرطانية فحسب، بل يشمل أيضًا مكونات أخرى. لذلك، لتحسين معدل الاستجابة وكفاءة العلاج، من المهم اعتبار السرطان بمثابة تجمُّع عضوي لـ “الخلايا السرطانية” و “جميع المكونات البينية.”

الاختلاف الملحوظ بين السرطانات البيولوجية والتجريبية التي يواجهها الأطباء في البيئة الصغرى للورم. لذلك، يجب على الأطباء الممارسين مراعاة هذه الحقيقة أثناء العلاج. أحد التحديات التي يواجهها الأطباء هو أن السرطانات البيولوجية في المرضى تختلف تمامًا عن السرطانات التجريبية بسبب البيئة الصغرى للورم في السابق. وقد لفتت أهمية البيئة الصغرى للورم المزيد من الاهتمام مؤخرًا لأن العلاجات التي تستهدف البيئة الصغرى للورم الخبيث تؤدي إلى مقاومة أقل للعلاج وتأثيرات ضارة أقل.

وبالنظر إلى هذه المزايا، تم إجراء دراسة سريرية لتقييم فعالية علاج سرطان التضمين الحيوي باستخدام اليود الغرواني colloidal iodine وكذلك العلاج الكيميائي بجرعة منخفضة والعلاج الحراري المفرط hyperthermotherapy والأكسجين عالي الضغط hyperbaric oxygen. وقدرت الآثار باستخدام تغيير علامات الورم و / أو نتائج التنظير الداخلي أو التصوير المقطعي المحوسب. وأفاد الدكتور فوجيكي عن فائدة العلاج المصاحب باستخدام اليود عبر آلية التعديل الحيوي. في هذه الدراسة السريرية، كانت 13 حالة من حالات السرطان المتقدمة جدًا في المرحلة 4 أو مع مؤشرات للعلاج التدخلي أو الرعاية التلطيفية، وكان هذا العلاج أكثر فعالية من العلاج التقليدي.

للاستراتيجية الأكثر فعالية باستخدام هذه الصيغة، يجب تحديد المدة والجرعة المثلى من العلاج التي تستهدف أو تعدل البيئة الصغرى للورم. هذه النتائج سيكون لها تأثير قوي على علاج السرطان في المستقبل، على الرغم من الحاجة إلى علاج متعدد المجالات للسرطان لأن الجزيئات التي تلعب دورًا مركزيًا في البيئة الصغرى للورم تختلف باختلاف الأعضاء. نظرًا لأن هذا العلاج يجعل علاجات الاستهداف الجزيئي اللاحقة ممكنة عن طريق تحسين الحالة البدنية للمرضى، فمن المتوقع أن يحسن اليود حساسية العلاج الكيميائي المستهدف الجزيئي من خلال عمله على البيئة الصغرى للورم. تشير هذه التجربة إلى فائدة اليود الغرواني في المراحل المبكرة من السرطان وتبرير المزيد من التجارب السريرية لهذا المستحضر.

وأوضح الدكتور فوجيكي ما يلي:

يحتوي اليود على خصائص تجميع قوية بين الجزيئات بسبب قوى فان دير فالس، ويتم تصنيعه في “ركام جزيئات اليود + الماء”، ويعمل كمضاد للأكسدة داخل الخلايا. يؤكسد اليود الحر (I2) الماء ليصبح ثنائي أكسيد اليود والهيدروجين، ويزيل بكفاءة جزيئات الهيدروكسيل داخل الخلايا. وهي صيغة فعالة بشكل خاص في القضاء على أنواع الأكسجين التفاعلية المشتقة من الميتوكوندريا. يعيد هذا الإجراء وظيفة الميتوكوندريا، ويتبع ذلك تغيير بيئة الخلايا السرطانية من اللاهوائية إلى الهوائية والسماح للخلايا بأن تتولد من جديد في الشكل الجديد.

وقد أكدت التقارير الأخيرة أن الأصل الرئيسي لسرطان الخلايا قد لا يكون في الدي أن أيه ولكن في الميتوكوندريا من السيتوبلازما. يعزز اليود أيضًا تجديد الخلايا عن طريق تنشيط الميتوكوندريا الخلوية المتضررة في السرطان أو أنسجة القولون أو احتشاء دماغي أو احتشاء عضلة القلب للمساعدة في التعافي من هذه الحالات. بالتآزر مع علاج الأكسجين عالي الضغط، فإنه يحول عملية التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية من اللاهوائية إلى التمثيل الغذائي الهوائي، مما يمنع انتشار السرطان.

كأثر مباشر لليود الغرواني، ركز الدكتور فوجيكي على آثار العلاج البديل للاستسقاء بتركيبة قلوية. تعمل هذه التقنية على تقليل عدد الخلايا الليفية المرتبطة بالسرطان، والتي تعتبر المحرض الرائد في خلق بيئة التهابية داخل الصفاق وتساعد على الحد من exosome miRNA المسبب للورم وإنتاج السيتوكينات الالتهابية، وبالتالي تحسين البيئة الصغرى للورم.

تحتوي هذه التركيبة على تقارب كبير مع Mdm2 و Rb و P53، وتثبت البروتينات بسبب تأثير الجزيء المرافق. ويفترض أن هذا النوع من العلاج المناعي يعمل من خلال آلية بخلاف مثبطات نقاط التفتيش المناعية. يؤدي التأثير المضاد للبكتيريا لليود إلى قمع كل من السيتوكينات الالتهابية وهجرة البلاعم واستعادة وظيفة الميتوكوندريا في البيئة الصغرى للورم والأفضل من ذلك هو تحسين تأثير مثبطات نقاط التفتيش المناعية.

– استخدام اليود الغروي من جي سي آي مع العلاج الكيميائي

من خلال منع تدهور الجينات المثبطة للسرطان بواسطة بروتينات الورم السرطاني، يتم تعزيز توقيف G2-M في دورة الخلية وموت الخلايا المبرمج المعتمد على الجينات ويرفع آثار العلاج الكيميائي. علاوة على ذلك، يشكل اليود الغرواني مترافقًا مع السيتوكينات الالتهابية وبروتينات الورم التي تنفصل وتتشقق عن طريق العلاج الكيميائي، وتعطيل البروتينات والسيتوكينات، وتقليل مقاومة الأدوية المتعددة للعلاج الكيميائي.

– التطبيق على كوفيد-19.

يحتوي اليود أيضًا على تأثيرات مبيدة للجراثيم ومضادة للفيروسات. من المعروف أن 0.5 ٪ من اليود كعامل مطهر أكثر فاعلية في الفيروسات (الأنفلونزا: H3N2، H1N1 ؛ فيروس كورونا، فيروس آر أس، الفيروس الغدي)، مقارنة بالعوامل المضادة للفيروسات الأخرى، ويقللها إلى ما دون حد الكشف بعد 15 ثانية. النوع الجديد من فيروس كورونا (سارس – كوف-2)، الذي تسبب في إثارة ضجة في العالم، هو فيروس مغلف يحتوي على آر أن أيه موجب واحد مثل الجينوم الفيروسي، وكما فيروس سارس الكوروني، ينتقل إلى الخلايا البشرية من خلال مستقبلات ACE2 . عامل اليود الغرواني له صلة عالية بالبروتينات، حتى بالنسبة للبروتينات الفيروسية. الشكل الغرواني للدواء له استخدامات مختلفة، ليس فقط لعلاج السرطان ولكن أيضًا لتحسين امتصاص الأنسجة، مما يشير إلى أن اليود لديه إمكانية كعامل مضاد للسارس– CoV-2 . يقوم دكتور فوجيكي بتجميع البيانات عن استخدامه عن طريق الاستنشاق وكذلك عن طريق الفم أو بالطرق النظامية.

يمكن إعطاء JCI MN COLLOIDAL IODINE (R) عن طريق الحقن الوريدي، أو عن طريق الفم، أو عن طريق الاستنشاق. لاحظ الدكتور فوجيكي أن هناك احتمالية كبيرة لاستخدام مجموعات مختلفة من هذه الأنماط الثلاثة للإدارة لعلاج المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 بغض النظر عن مراحل المرض. يمكن للمرضى الذين يعانون من أعراض أقل خطورة تناوله في المنزل أو في شكل امتصاصي باستخدام البخاخات المحمولة دون زيارة المستشفى. قد يساعد استخدام JCI MN COLLOIDAL IODINE (R) كقطرات للعين أو الأنف في منع انتشار الفيروس وخفض الأعباء على المرافق الطبية. وبالتالي، تقدم هذه التركيبة الغروية الفريدة تطبيقات متنوعة تتجاوز مجرد علاج السرطان

طالع ملخصا للمحتوى هنا:

https://kyodonewsprwire.jp/ attach/202006160918-O1- m6Jx3pVm.pdf

ملاحظة: JCI MN COLLOIDAL IODINE (R) has not yet received drug approval in Japan لم يحصل على الموافقة الدوائية في اليابان بعد.

