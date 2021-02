‫نظام لمعالجة المياه صديق للبيئة ومجهز بغشاء تناضح أمامي FO تم تطويره بالاشتراك مع SWPC و AJMC؛ تم تقديم طلب براءة الاختراع المؤقت في الولايات المتحدة

أوزاكا، اليابان، 27 فبراير 2021 /PRNewswire/ — طورت شركة Toyobo Co., Ltd. بشكل مشترك نظامًا لمعالجة المياه صديقًا للبيئة ومجهزًا بغشاء تناضح أمامي FO من الألياف المجوفة من أجل محطات تحلية المياه. وعملت الشركة مع شركة SWPC -(شركة استشارات الطاقة المائية المستدامة، شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة)، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي شركة استشارية في مجال تحلية مياه البحر، والشركة العربية اليابانية للأغشية ذات المسؤولية المحدودة (AJMC)، وهي شركة تابعة لشركة Toyobo– من أجل تطوير النظام، وتقديم طلب براءة اختراع مؤقت إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة. سنستمر في إجراء اختبارات توضيحية من أجل تحقيق التسويق التجاري المبكر للنظام.

