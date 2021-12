‫ندوة تكشف أسرار السماء وراء أمثال علمها يسوع

نيويورك، 30 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تشرح كنيسة يسوع شينتشونجي، معبد معبد الشهادة (Shincheonji Church of Jesus, The Temple of the Tabernacle of the Testimony)، الكتاب المقدس بلغة واضحة من خلال ندوات مجانية على الإنترنت. سيتم بث أحدث سلسلة ندوات لها، “شهادة حول أمثال أسرار الجنة ومعانيها الحقيقية” عبر YouTube في الفترة من 3 يناير إلى 28 مارس. ستقدم السلسلة شرحًا كتابيًا للأمثال المذكورة في العهد الجديد.

صرح مسؤول بكنيسة يسوع شينتشونجي: “الأمثال هي العنصر الأساسي لفهم أسرار ملكوت السموات. ولقد تحققت نبوءة العهد القديم في زمن مجيئه الأول للمسيح”. أعطى السيد المسيح نبوءات العهد الجديد لكي تتحقق “عندما يحين الوقت)” (يوحنا 16:25). نحن نتجه نحو (قبول) المعنى الحقيقي كما أن النبوة انكشفت”.

اختتمت كنيسة يسوع شينتشونجي سلسلتها عن الرؤيا في ديسمبر. حصدت الندوة، التي صدرت بـ 24 لغة، 7 ملايين مشاهد في 136 دولة، من بينهم 16,000 راعي. نتيجة لمشاركتهم في سلسلة ندوات الوحي (Revelation)، وقع 1,200 من قادة الكنيسة في 57 دولة مذكرات تفاهم (MOU) مع كنيسة شينتشونجي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المواد التعليمية.

صرح القس جيري هاجرمان من كنيسة Wayside Mission Church في فيرجينيا، الذي وقع مذكرة تفاهم مع كنيسة شينتشونجي: “أريد أن أكون قادرًا على نشر الكلمة وأريد أن أعلم أتباعنا… وأن أساعدهم في نقلهم من الموت إلى الحياة. أريد أن أكون واحدًا مع ملكوت الله وأن يكون لدينا اتصال مفتوح”.

شهدت كنيسة شينتشونجي زيادة مطردة في العضوية. انضم أكثر من 140,000 شخص إلى الكنيسة منذ عام 2019، على الرغم من ظهور جائحة كوفيد-19.

كما يصرح مسؤول الكنيسة: “في جميع أنحاء العالم، يعاني المزيد والمزيد من الناس من الأمراض والكوارث والمصاعب بسبب كوفيد-19 [و] يفكرون بعمق في معنى الحياة والمعاناة. يجب أن يكون الدين قادرًا على تقديم إجابات لهؤلاء الناس. في عالم تكون فيه الأنشطة المباشرة محدودة، يجب أن يصل التعليم إلى كل فرد في المجتمعات المحلية”.

صرح أيضًا مسؤول الكنيسة قائلًا : “ما يجعل كنيسة شينتشونجي جذابة للناس هو التفسير الواضح لإرسالية يسوع في العهد الجديد”.

