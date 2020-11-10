‫نجوم وفنانون ومشجعون ينضمون للمشاركة في معرض «سبيدي كوميكس كون 2020» الافتراضي الأول من نوعه في العالم، انطلاقاً من دبي

دبي الامارات العربية المتحدة, 10 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — أعلنت مجموعة “سبيدي”، وهي الشركة الأم لمتجر القصص المصورة «سبيدي كوميكس» بمقره في دبي، وصانعة القصص المصورة العربية “أراب كوميكس” – أول أبطال عرب خارقين من عوالم متعددة في العالم، عن استضافة معرض «سبيدي كوميكس كون 2020» وهو أول معرض افتراضي للقصص المصورة يُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 13 و 14 نوفمبر 2020. وسيتضمن الحدث الذي يستمر ليومين منطقة مخصصة للمعرض ومنطقة للتسوق، وبث مباشر لحلقات نقاشية بمشاركة النجوم والفنانين، ومقابلات شخصية عبر الفيديو مع أشهر الفنانين المرموقين، بالإضافة إلى مسابقة “كوزبلاي” وفرصة الحصول على توقيعات النجوم التذكارية على البطاقات والصور والملصقات الشخصية. كما يتوفر الآن برنامج المعرض بالكامل، وتذاكر حضور المعرض الافتراضي، ولائحة الأسعار لاغتنام هذه الفرص الحصرية، عبر الموقع الإلكتروني: www.speedycomicscon.com

وقال راشد محمد زبير الفاروق، رئيس المجلس الاستشاري لـ «سبيدي كوميكس»، “يعد معرض «سبيدي كوميكس كون 2020» الوجهة الافتراضية الأحدث من نوعها التي تلبي وتواكب ميول محبي القصص المصورة حول العالم، والتي نفخر بتقديمها لهم هنا في دبي! ولم يتردد النجوم والفنانون الذين هم جزء من الحدث في تأكيد مشاركتهم، وذلك انطلاقاً من ثقتهم الراسخة بالإرث العريق من الجودة والتميز والتجارب الفريدة التي تقدمها دبي للعالم أجمع.”

وتقديراً لدوره في طرح هذه المبادرة في دبي بهدف جذب وإشراك المجتمع العالمي، حظي معرض «سبيدي كوميكس كون» 2020 بدعم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

ويشار إلى أن أسعار التذاكر تتراوح من 5 دولارات أمريكية (18 درهم) لكل جلسة بث مباشر واحدة، إلى 150 دولار أمريكي (550 درهم) لإجراء دردشة شخصية عبر الفيديو من فئة كبار الشخصيات تستمر لمدة دقيقتين مع راي فيشر أو جون بيرنثال. كما أن باقة البث المباشر من «سبيدي كوميكس كون» المزودة بخاصية حضور ثمانية عروض مباشرة بسعر أربعة، متوفرة الآن مقابل 20 دولار أمريكي (73 درهم). وتتوفر قائمة كاملة بالأسعار من خلال الموقع الإلكتروني للحدث.

تشمل قائمة المشاهير الذين أكدوا مشاركتهم في أول معرض افتراضي للأفلام والقصص المصورة في العالم، نجوم وفنانين، من أمثال راي فيشر وجون بيرنثال وراي بورتر وتوم ويلينج ومايكل روزنبوم وبراندن روث وتارا سترونج وآشر أنجل وكاتي كاسيدي وسعيد تغماوي وبوب لايتون وسام ويتوير وإريكا ديورانس وكايتي لوتز وكورتني فورد وغيرهم.

وتأتي لورين ريدلوف من بين المشاهير المذكورين أعلاه المشاركين في معرض «سبيدي كوميكس كون» لهذا العام التي ستلعب دور البطولة في فيلم “ذا إيتيرنالز”من إنتاج “مارفيل”. وبذلك تكون ريدلوف، التي تعاني من إعاقة سمعية، أول ممثلة من أصحاب الهمم يُسند إليها دور البطل الخارق في عالم “مارفيل” السينمائي. كما أن تواجدها يرفع من مستوى هذا الحدث الافتراضي ويمنحه زخماً أكبر، حيث سيستمر هذا الحدث بتشجيع جيل الشباب من كافة أنحاء المنطقة على متابعة شغفهم مع الالتزام بمواكبة مبادئ مدينة دبي الحقيقية وهي الإيمان بأن المستحيل ممكن دائماً.

وأضاف راشد الفاروق بالقول، “تُعدّ ثقافة القصص المصورة بمثابة المحفّز الرئيسي للإبداع والمجتمع عموماً، ونحن في ‘سبيدي كوميكس’، لدينا يقين راسخ بأن العالم يحتاج إلى إقامة أحداث وفعاليات تنطوي على قدر أكبر من الإيجابية بحيث تشكل منصات مواتية لتبادل الأفكار والرؤى وتتيح التواصل بين الأفراد ذوي التفكير المتماثل. ونحن نقدر عالياً توجيهات وتشجيع ودعم دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري وشركائنا والجهات الراعية.”

تفاصيل معرض «سبيدي كوميكس كون 2020»

خلال المعرض الافتراضي الذي يستمر ليومين، سيتمكن الحضور من الاستمتاع بمشاهدة موقع العرض المباشر الذي يضمّ “ممشى الفنانين” و”منطقة البائعين” لتسوق الهدايا التذكارية والمقتنيات الفريدة.

وخلال هذا الحدث الافتراضي أيضاً، ستقام مسابقة “الكوزبلاي” التي طال انتظارها والمفضلة لدى الجماهير. وفي هذا الإطار، سيتم تشجيع المشاركين على استعراض مهاراتهم الإبداعية وتقمص شخصياتهم المفضلة والتنافس على ارتداء أفضل ملابس تنكرية ضمن فئات ثلاث هي: الأبطال الخارقون والأشرار الخارقون، وشخصيات الإنمي وشخصيات ألعاب الفيديو.

وللمشاركة في هذه المسابقة، يجب أن تتوفر لدى المتنافسين صور بملابس تنكرية ومقاطع فيديو هزلية تصل مدتها إلى دقيقتين. كما ستتاح للمشاركين فرصة التنافس على جوائز نقدية مجموعها 15.000 درهم، في حين سيحصل المتسابقون الثلاثة الأوائل من كل فئة على جوائز نقدية تصل لغاية 3000 درهم.

تشمل قائمة الشركاء الرسميين لمعرض «سبيدي كوميكس كون»: دعم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي و”مسار رايسينج” و”سيتي ووك” ومعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، و”كومفيست 2020″، و”جلاكسي كون”، و”إمباير إنترتينمنت”، و”شوتينج ستارز”، و”إيطاليا فيلم إنترناشيونال”، و”جيك هاوس شو”، و”إنفورسر تشانيل”، و”روكسي سينما”، و”كوزبلاي أريبيا”، و”كوميكيف”، و”لووم بوب”، و”أندون”، و”فولتد فينيل”، و”جوبدو”، و”ماجباي اتش تي اكس ذ.م.م.”، و”سكريبت 2 سكرين”، و”ارت فارم”، و”هيروز فور هاير”، و”بيسفول مايند فاونديش”، ومركز راشد لأصحاب الهمم والمزيد غيرهم.

لمزيد من التفاصيل حولمعرض «سبيدي كوميكس كون»، يتوفر برنامج الحدث بالكامل، ولشراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع: www.speedycomicscon.com

حول مجموعة «سبيدي»

تمكنت مجموعة «سبيدي» من خلق ظاهرة غير مسبوقة في مجال الثقافة الشعبية للمرة الأولى في منطقة الخليج. وقد تأسست مجموعة «سبيدي» في عام 2018، وهي إحدى أكبر مجموعات الألعاب ومبتكري ثقافة البوب التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي ولها حقوق امتياز للعديد من العلامات التجارية، مثل “جيك هاوس شو” و”فولتد فينيل” و”اندون” و”جوبدو” والمتوفرة جميعاً في متجر البيع بالتجزئة الخاص بها والذي يقع في منطقة “سيتي ووك” دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.