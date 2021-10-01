‫نبذة عن إكسيبو 2020 بدبي روبوت باندا من UBTECH يجذب الأنظار في الجناح الصيني

Posted on 9 hours ago by tngadmin

شينجن، الصين, 2/أكتوبر/2021 / PRNewswire/–إكسبو 2020، دبي، انطلق رسميًا في الأول من أكتوبر المعرض العالمي الأول لإكسبو منذ تفشي وباء كوفيد-19، ومعرض إكسبو الأول من نوعه في الشرق الأوسط بوجود عهارضين من 192 دولة، من المتوقع أن يجذب إكسبو 25 مليون زائر خلال 6 أشهر،

وخلال الحدث، ظهر رسميا الروبوت باندا ووالكر إكس التابع ل UBTECH– الروبتات الكبيرة التي تعمل بمساعدة البشر- في الجناح الصيني أحد أكبر هياكل المعرض في موقع إكسبو. ويطلق على الجناح اسم ضوء الصين” والذي يرمز إلى لم الشمل، والأمل. ويظهر حضور كلا من الروبوت باندا ووالكر إكس في الجناح الإنجازات الأخيرة في تصنيع الذكاء الصيني والابتكارات التقنية خلال المرحلة العالمية، فضلًا عن التقدمات الملحوظة التي حققتها الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي.

UBTECH Panda Robot posing in front of the China Pavilion (Photo by China Council for the Promotion of International Trade)

وباعتبارها الشريك الوحيد لروبوتات الذكاء الاصطناعي للجناح الصيني في إكسبو 2020، دبي، يقدم كلا من روبوت الباندا، ووالكر إكس من UBTECH خدمات الذكاء في الموقع خلال العديد من السيناريوهات،

وحيث أنشئت حصريًا من أجل الحدث في صورة الحيوان القومي الصيني الشهير، يدمج روبوت الباندا من UBTECH التقنيات التي تعتمد على روبوت الخدمة البشري والكر. ويعمل الروبوت باندا الودود كسفير للسلام والصداقة للجناح الصيني في إكسبو 2020 دبي، ويشجع الضيوف على التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، والتفاعل معه.

ويمكن لروبوت باندا من UBTECH الذي يتمتع ب”41″ مفصل أداء التاي شي، وإظهار خبرته في الكتابة الصينية، والفنون والممارسات الصينية الأخرى. ويعمل الروبوت كنقطة دخول لتوفير المعلومات بشان المدن الذكية، والتقنيات الزراعية، والممارسات الصديقىة للبيئة التي تقودها الصين بالكامل خلال توجهها.

Group photo of visitors posing with UBTECH Panda Robot (Photo by China Council for the Promotion of International Trade)

 وطبقًا لأخبار التجارة الصينية، يقول لاري إن جي المسؤول العام عن جناح سنغافورة أنه متأثر للغاية بمقابلة الروبوت باندا من UBTECH، حيث وضعت جياجيا الباندا الضخمة في سنغافورة مولودها مؤخرًا.

وبدخوله لمعارض الاستكشاف، قدم بمهارة الروبوت والكر إكس الشهير “الدليل الذكي” للضيوف الرؤية الكاملة والإنجازات التكنولوجية التي حققتها الصين في اكتشاف الفضاء، مثل محطة الفضاء الصينية، وبعثة  Chang’e-5، وبعثة Tianwen 1 Interplanetary ، وشبكة الأقمار الصناعية BeiDou.

وجذبت جولة الاكتشاف والاستكشاف هذه انتباه الحضور بما فيهم كارولينا بيجورو، مدير جناح جمهورية الدومنيكان الذي أشار قائلا “حققت الصين إنجازات عظيمة في مجال اكتشاف الفضاء”. وأضاف المدير أيضا أنه يتطلع إلى مشاركة التجربة الصينية بفاعلية مع البلدان الأخرى.

Commissioner-General of the Singapore Pavilion shakes hands with UBTECH Panda Robot (Photo by China Council for the Promotion of International Trade)

وبعيدًا عن الروبوتات، يساعد الذكاء الاصطناعي الصيني على منع المزيد من انتشار كوفيد-19، والمساعدة في تعافي الإنتاج الصناعي والحياة الطبيعية أيضًا. خلال 2021، تم تعميم الروبوت  ADIBOT من UBTECH الذي يستخدم في التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية في العديد من الأماكن حول العالم، بما في ذلك المراكز التجارية في هولندا، ومستشفيات علاج الوباء في اليابان، وفنادق الحجر في الصين.

وتدعم ايضا UBTECH تعليم الذكاء الاصطناعي فيما يزيد عن 40 دولة عبر 6 قارات. وقدمت الشركة برامج تعليمية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وبمساعدة الروبوت لما يزيد عن 3000 مدرسة في الصين، بما يجعلها المزود العالمي الأكبر بحلول تعليم الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تدمج البرمجيات بالمعدات.

ودائما ما تكتشف UBTECH المزيد من تطبيقات المنتج في التعليم، والترفيه، واللوجيستيات، والمحاور الأخرى بهدف التصدي للتديات الاجتماعية مع تلبية الحاجات الاجتماعية الرئيسية. ومع توسيع بصمتها العالمية، تلتزم الشركة التزامًا كاملًا بتقديم التكنولوجيات المتطورة للعالم والمساعدة في بناء مستقبل أفضل مشترك لجميع البشرية

Walker X gives a guided tour in the Exploration and Discovery area of the China Pavilion (Photo by China Council for the Promotion of International Trade)

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