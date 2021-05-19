‫مُقَوِّمات VIVAIA: تقييمات من حملة تجربة المنتج دون مقابل

ميامي، 19 من مايو 2021 /PRNewswire/ — ما هي الصفات التي تجذب العميل لماركة أحذية مُعينة؟ للحصول على المزيد من التعليقات والاقتراحات من العملاء، أطلقت ماركة الأحذية النسائية الصديقة للبيئة VIVAIA حملة تجربة المنتج دون مقابل في 12 مارس 2021، وتلقت 500 تقييم من مختبري المنتجات.

الاستدامة

أصبحت الاستدامة صفة مرغوبة في مجال صناعة الأحذية حيث أصبح الاهتمام بالبيئة على رأس اهتمامات العملاء بشكل متزايد. وفقًا لتقييمات حملة تجربة المنتج دون مقابل المقدمة من VIVAIA، اقترح حوالي 92% من المختبرين أن تصبح «الاستدامة» واحدة من عوامل الجذب الرئيسية لهذه الماركة.

تلتزم VIVAIA، كماركة صديقة للبيئة، باستخدام الزجاجات البلاستيكية المُستخرجة من المحيط والمُعاد تدويرها لصنع أحذية بتقنية النَسج ثلاثي الأبعاد التي لا ينتج عنها أي نفايات. قامت VIVAIA بإعادة تدوير أكثر من 1100000 زجاجة بلاستيكية حتى الآن.

الراحة

قالت @mihaelaa88، واحدة من مختبري المنتج في هذه الحملة أن «تقنية النسج التي تستخدمها VIVAIA جعلت الأحذية مريحة للغاية ومصنوعة بإتقان وقابلة للتهوية. فلا يوجد أي احتكاك بسبب التصميم السلس، ويتكيف الحذاء تمامًا مع القدمين وعملية المشي ممتعة للغاية بسبب النعل الداخلي المريح.»

تم ذكر كلمة «مُريح» في 89% من التقييمات، فالراحة هي العامل الرئيسي عند اختيار العملاء زوج من الأحذية أو ماركة مُعينة. بسبب القيود التي يفرضها الوباء، فإن معظم العملاء أصبحوا غير قادرين على القيام بأنشطة مثلما سبق. إن استخدام زوج من الأحذية المريحة وسهلة الارتداء هو خيارًا أفضل للحياة اليومية. في هذه الحالة، قامت VIVAIA بتحسين تجربة ارتداء أحذيتهم من خلال تعديل الأشكال والمواد.

التنوع

لطالما كان تنوع أشكال الأحذية وألوانها من سمات VIVAIA. قالت @flourishcat، مختبرة أحذية VIVAIA أن «هذه الأحذية هي الأحذية المثالية لأي نشاط أو مناسبة! فهي تليق بشكل كبير مع المظهر غير الرسمي أو المتأنق لأن لها أشكال متنوعة جدًا.»

استخدِمت كلمة «متنوع» بشكل متكرر في التقييمات. في هذه الحملة، قدمت الماركة للمختبرين أكثر من 10 أنماط، والتي تشمل الأحذية ذات كعب عال والصنادل وأحذية الميول المفتوحة من الخلف والأحذية الرياضية والأحذية المسطحة. يعتقد أكثر من 70% من المختبرين أنه يمكن للجميع اكتشاف زوج الأحذية الذي يتناسب مع أسلوب حياتهم في VIVAIA.

تُركز تصاميم VIVAIA على انتاج أحذية مريحة ومُناسبة وعملية. من خلال حملة تجربة المنتج دون مُقابل، جمعت الماركة التعليقات والاقتراحات لتحسين المنتج. وكانوا يعتزمون أيضًا دعوة المزيد من الأشخاص للمشاركة في إحراز المزيد من التقدم في مجال حماية البيئة.

لمعرفة المزيد عن التقييمات: https://crane. vivaiacollection.com/free- trial

لمعرفة المزيد عن VIVAIA: https://www. vivaiacollection.com/