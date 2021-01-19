‫ميندتري تبلغ عن نتائجها المالية للربع الثالث للسنة المالية 2021 مع نمو واسع القاعدة بلغ 5.0 ربعيا بالدولار الأميركي، وهامش بلغ 23.1% للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهامش ربحية بعد الضرائب بلغ 16.1%

وارين، نيوجيرزي وبنغالور،الهند، 19 كانون الثاني/يناير، 2021

/ بي آر نيوزواير / — أعلنت ، ميندتري ، وهي شركة لخدمات تكنولوجية والتحول الرقمي العالمية، توجه عملاءها لتحقيق نتائج أعمال أسرع، اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الثالث المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 كما وافق عليها مجلس إدارتها.

وقال ديباشيس تشاترجي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لميندتري: “كان الربع الثالث هو الأفضل أداءً في السنوات الأخيرة إلى حد بعيد مدعومًا بنمو الإيرادات على نطاق واسع بنسبة 5.0٪ عبر القطاعات العمودية وخطوط الخدمة لدينا، والتوسع القوي في الهامش بمقدار 350 نقطة أساس، وملف الطلبات الصحي على منتجاتنا البالغ 312 مليون دولار.” “نشهد زخمًا تجاريًا قويًا عبر جميع القطاعات مع طلب كبير على إمكانات السحابة والبيانات والتحليلات. نواصل الاستفادة من ديناميكيات السوق المتطورة من خلال الحلول التي تساعد المؤسسات على التعامل مع الوضع الطبيعي الجديد وتنمية أعمالهم. بفضل التركيز الاستراتيجي والعمل الجاد من مواهب ميندتري، نحن الآن في وضع جيد لمواصلة تحقيق نمو مربح..“

المؤشرات المالية الرئيسية:

الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2020

بالدولار الأميركي بلغت الإيرادات 274.1 مليون دولار أميركي (نمو 5.0% مقارنة بالربع السابق أو انخفاض بنسبة 0.4% مقارنة بالسنة السابقة) صافي الربح 44.2 مليون دولار أميركي (نمو 28.6% مقارنة بالربع السابق أو 59.3% مقارنة بالسنة السابقة)

بالروبية الهندية الجديدة: الإيرادات في 20,237 مليون روبية (نمو 5.1% مقارنة بالربع السابق أو 3.0% مقارنة بالسنة السابقة) صافي الربح عند 3,265 مليون روبية هندية (نمو بنسبة 28.7% مقارنة بالربع السابق أو 65.7% مقارنة بالسنة السابقة)



السمات البارزة الأخرى:

العملاء: 276 عميلًا نشطًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020 أُضيف 8 عملاء جدد خلال الربع



الموظفون: o 22,195 مواهب ميندتري اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020 معدل الاستنزاف المتأخر عن 12 شهرًا هو 12.5%



صفقة الربع الثالث تفوز مع عملاء عالميين بارزين: لقد تم اختيارنا لقيادة رحلة التحول الرقمي لشركة تصنيع طوربينات رياح عالمية رائدة. كجزء من هذه الصفقة التي مدتها خمس سنوات، ستقوم ميندتري بتبسيط وتحديث وتحويل مشهد تكنولوجيا المعلومات بالكامل للعميل على مستوى العالم، مع توفير قابلية التوسع لدعم خطط نمو الشركة. دخلت ميندتري في شراكة مع شركة طيران عالمية كبيرة، كشريك تقني استراتيجي، لتعزيز تجربة المستهلك على المنصات الرقمية المتنقلة. سوف نقدم خدمات تطوير وصيانة التطبيقات لتعزيز ميزات تطبيقات الهاتف المحمول إلى جانب طبقة الخدمات الأساسية. اختارت علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الملابس الرياضية ميندتري كشريك استراتيجي لشراكة متعددة السنوات لتقديم خدمات تطوير التطبيقات لتسريع رحلتها نحو أن تصبح مؤسسة قائمة على المنتج وموجهة نحو النتائج تم اختيار ميندتري من قبل شركة تأمين وإعادة تأمين متنوعة مقرها الولايات المتحدة لتوفير إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية من البداية إلى النهاية، مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة وسرعة توحيد معايير الأعمال





التقدير:

تم الاعتراف بشركة ميندتري كفائز في جوائز تميز SHRM HR للعام 2020 ضمن فئة جائزة التميز في تحليلات الموارد البشرية

للعام 2020 ضمن فئة جائزة التميز في تحليلات الموارد البشرية

تم تكريم ميندتري بلقب IT Pride of Karnataka (فخر تقنية المعلومات) لكارناتاكا 2019-20 من قبل مجمعات تكنولوجيا البرمجيات في الهند، في كارناتاكا

(فخر تقنية المعلومات) لكارناتاكا 2019-20 من قبل مجمعات تكنولوجيا البرمجيات في الهند، في كارناتاكا

تم منح ميندتري جائزة الشركة الأفضل أداء، بدرجة A- ، في تصنيف تغير المناخ للعام 2020 من قبل مشروع الكشف عن الكربون

، في تصنيف تغير المناخ للعام 2020 من قبل مشروع الكشف عن الكربون

تم الاعتراف بشركة ميندتري كشركة رائدة في ISG Provider Lens لخدمات تطوير وصيانة التطبيقات من الجيل التالي (الولايات المتحدة) 2020 في خدمات صيانة التطبيقات والتطوير السريع والاختبار المستمر

لخدمات تطوير وصيانة التطبيقات من الجيل التالي (الولايات المتحدة) 2020 في خدمات صيانة التطبيقات والتطوير السريع والاختبار المستمر

تم الاعتراف بشركة ميندتري كشركة رائدة في ISG Provider Lens لحلول الأعمال الرقمية وشركاء الخدمة 2020 (أستراليا) وحلول وخدمات السحابة العامة للسوق المتوسط 2020 (الولايات المتحدة)

حول ميندتري

ميندتري (NSE: MINDTREE) هي شركة استشارات وخدمات تكنولوجية عالمية، تُساعِد الشركات على التوفيق بين التوسع وخفة الحركة لتحقيق ميزة تنافسية. أصبحت شركة ميندتري، التي ولدت “رقميًا” في العام 1999 والآن أحد شركات مجموعة لارسن آند توبرو، تطبق معرفتها العميقة بمجال التقنيات الرقمية على أكثر من 275 ارتباطًا بعميل مؤسسي لكسر أطواق العزلة وفهم التعقيد الرقمي وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق بشكل أسرع. كما نقوم بتمكين تكنولوجيا المعلومات من التحرك بسرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الناشئة وكفاءات التسليم المستمر لتحفيز الابتكار في الأعمال. ونعمل في أكثر من 15 دولة حول العالم، ويُنظر إلينا باستمرار على أننا أحد أفضل أماكن العمل، حيث يتجسد ذلك كل يوم في ثقافتنا الرابحة التي تتكون من أكثر من 22,000 “عقل منديتري” ريادي وتعاوني ومتفان.

للتعرف على المزيد عنا، تفضل بزيارة www.mindtree.com أو متابعتنا على @Mindtree_Ltd

الملاذ الآمن

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والمتعلقة بآفاق النمو المستقبلي لدينا هي بيانات تطلعية، أي أنها تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية بشكل جوهري عن تلك الموجودة في مثل هذه البيانات التطلعية. يمكن أن تؤدي الظروف الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى تقليل إنفاق العميل على الجانب التكنولوجي، مما يؤثر على الطلب على خدماتنا، ويؤخر قرارات الشراء للعملاء المحتملين، وأيضًا يؤثر على قدرتنا على تقديم خدمات استشارية في الموقع؛ كل ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على إيراداتنا المستقبلية وهامشنا وأدائنا المالي العام. وقد تتأثر عملياتنا أيضًا سلبًا بمجموعة من العوامل الخارجية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 التي لا تخضع لسيطرتنا. كما أننا لا نتعهد بتحديث أي بيان تطلعي قد نقوم به من وقت لآخر من قبلنا أو نيابة عنا.

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