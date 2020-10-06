‫ميديكوم تعلن عن مصنع جديد لتصنيع الأقنعة بالولايات المتحدة الأمريكية

وسوف تستوعب منشأة الإنتاج الجديدة، التي تقع أيضًا في منطقة أوجوستا، أحدث المعدات الجراحية وإنتاج الأقنعة من نوع N95 بتقنية محدثة. كما أن العديد من الأجهزة الجديدة موجودة بالفعل في الموقع ومن المقرر وصول المزيد في الأسابيع المقبلة. ستسمح القدرة التصنيعية الإضافية لشركة ميديكوم بزيادة إمدادات الأقنعة الطبية وأجهزة التنفس من نوع N95 لسوق الولايات المتحدة أثناء تفشي كوفيد-19 المستمر والمساعدة في ضمان أن الولايات المتحدة مجهزة جيدًا لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

وقد صرح غيوم لافيردير، رئيس شركة ميديكوم ومدير العمليات العالمي: “لطالما كانت شركة ميديكوم اسمًا موثوقًا به في معدات الحماية الشخصية لأكثر من 32 عامًا. فقد كان العرض المتنوع استراتيجية طويلة المدى للشركة ويسعدنا أن نعلن أننا سنضاعف إنتاجنا بمقدار أربعة أضعاف في الولايات المتحدة لتزويد المنتجات التي ستساعد في حماية المتخصصين في الرعاية الصحية لسنوات قادمة. اخترنا البقاء في أوجوستا، جورجيا، حيث لدينا العديد من الموظفين الذين يعملون بعقود طويلة الأجل ولديهم سنوات من الخبرة في تصنيع الأقنعة، مما يضمن توسعًا سلسًا”.

وبالإضافة إلى ذلك فقد أعلنت الولايات المتحدة من جابنها اليوم أن على مدار الشهور الماضية أضافت شركة ميديكوم مصانع لها في سنغافورة، و المملكة المتحدة. و كندا، بالإضافة إلى مصنع ثان في فرنسا، هذا أيضًا بالإضافة إلى زيادة القدرة في المصانع الموجودة في فرنسا والصين وتايوان.

ومن خلال خبرات علمية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال مكافحة العدوى، وشبكة عالمية واسعة من موردي المواد الخام وعمليات التصنيع الموزعة استراتيجيًا عبر ثلاث قارات، أصبحت شركة ميديكوم شريكًا مطلوبًا للغاية من قبل الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم التي تسعى إلى ضمان موثوقية وعالية الجودة الإنتاج المحلي لأقنعة الوجه والعباءات الطبية وغيرها من الملابس الواقية الآن وفي المستقبل.

نبذة عن مجموعة ميديكوم

مجموعة ميديكوم هي واحدة من الشركات المصنعة والموزعة الرائدة في العالم للمنتجات عالية الجودة، التي تستخدم مرة واحدة، وبغرض الوقاية، ومكافحة العدوى للأسواق الطبية وطب الأسنان والصناعية وصحة الحيوان والمختبرات والتجزئة والصحة والعافية. وتوزع مجموعة ميديكوم منتجات مكافحة العدوى تحت العلامات التجارية ميديكوم (Medicom) وريتميد (Ritmed) وأوشن بسيفيك (Ocean Pacific) وهيدي (Hedy) وكولمي (Kolmi) وهوبن (Hopen). كما تعمل ميديكوم تحت إشراف شركة كولمي هوبن (Kolmi-Hopen) في مدينة انجرس بفرنسا وميديكوم آسيا في هونغ كونغ وكيه إتش إم الهندسية (KHM Engineering) في سنغافورة وميديكوم هيلث برو (Medicom HealthPro) في المملكة المتحدة.

وتتمتع مجموعة ميديكوم بخبرة واسعة في الاستجابة للطلب على معدات الحماية الشخصية في حالة حدوث جائحة. وقد تأسست مجموعة ميديكوم في عام 1988 استجابة للحاجة الملحة للقفازات الطبية لمتخصصي الرعاية الصحية أثناء أزمة فيروس نقص المناعة البشرية العالمية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المجموعة موردًا موثوقًا لحلول مكافحة العدوى أثناء الأوبئة المتعددة، بما في ذلك أنفلونزا الطيور والسارس وإتش وان إن وان (والمعروفة بإنفلونزا الخنازير – H1N1) والإيبولا.

لمزيد من المعلومات حول ميديكوم وسجلهم الشامل من حلول مكافحة العدوى، بما في ذلك مجموعة واسعة من أقنعة الوجه الطبية، تفضل بزيارة Medicom.com، أو تابعنا على تويتر @MedicomNA أو تفضل بزيارة صفحاتنا على فيسبوك أو لينكدإن.

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للتواصل الاعلامي: جايل بادفايسكاس، نائب الرئيس لقسم التسويق في شركة ميديكوم، gpadvaiskas@medicom.ca