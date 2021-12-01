‫ميداليا سي إكس (Medallia CX) وإي إكس سوفت وير (EX Software) الحائزان على جوائز متوفران الآن على خوادم المملكة العربية السعودية

تتعاون نيومتريكس (New Metrics) مع ميداليا لمساعدة المؤسسات بالمملكة العربية السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030.

مسقط، عمان، 15 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ – أطلقت شركة ميداليا وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال خبرة العملاء والموظفين خوادم تقع قاعدتها بالمملكة العربية السعودية في 25 أكتوبر 2021. تقدم ميداليا التي تم استضافتها محليًا لتسهيل الوصول والالتزام مع شريكتها نيومتريكس للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط التكنولوجيا الرائدة في السوق التي يطلبها عملاء القطاعين العام والخاص لتحقيق أهدافهم التي تركز على المواطنين والعملاء بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تم تجهيز ميداليا بأكثر الإمكانات شمولاً لالتقاط الملاحظات وإشارات التجربة أينما يتفاعل العملاء بما في ذلك البريد الإلكتروني وشبكات الويب الاجتماعية والرقمية وداخل التطبيق والرسائل التخاطبية والأجهزة المتصلة. وعند دمجها مع البيانات التشغيلية والمعاملات التي يتم إدخالها في ميداليا، يمكن للمؤسسات إدراك كل نقطة اتصال على طول كل رحلة عميل.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة نيومتريكس أحدث الإمكانيات كونها شركة استشارية رائدة في مجال إدارة الخبرة بالمنطقة وتتمتع بسجل إنجازات حافل يدعم العملاء بالحكومة والقطاع الخاص من خلال التحول الذي يركز على العملاء.

صرح محمد الحناوي، الشريك وقائد الممارسة لإدارة الخبرة والتحول الرقمي في نيومتريكس قائلًا: “في نيومتريكس، نستخدم قبعاتنا الاستشارية والتقنية والتنفيذية لتقديم قيمة مميزة في مجالات إدارة الخبرة والتحول الرقمي.”

“وأثناء مضينا قدمًا من خلال الاستثمار الكامل في استضافة ميداليا في خوادم بالمملكة، تعمل ميداليا ونيومتريكس على تغيير اللعبة الخاصة بالكيانات السعودية من خلال تقديم تقنية سحابية متوافقة تمامًا بالإضافة إلى امتياز استشاري إقليمي محلي.”

يتم بيع منتجي ميداليا الرائدين ، Medallia Experience Cloud وMedallia Athena (محرك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي) في المنطقة بواسطة نيومتريكس وبدعم من الخدمات المهنية الحائزة على جوائز، حيث يقدم فريق نيومتريكس إمكانات لا مثيل لها في خبرة العميل والموظف والعلامة التجارية والمنتج تضاعف قيمة كل من االمخرجات التكنولوجية والاستشارية.

لمزيد من المعلومات حول حلول ميداليا التي توفرها نيومتريكس، قم بزيارة www.newmetrics.net. لمزيد من المعلومات عن ميداليا، قم يزيارة www.medallia.com .

نبذة عن نيومتريكس

نيومتريكس هي شركة استشارية رائدة في مجال الخبرة الإدارية منتشرة في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي مخصصة لشركات مواكبة المستقبل من خلال التحولات التي تتمحور حول الأشخاص وتحليلات البيانات وتمكين الموظفين حول أربعة قطاعات إستراتيجية رئيسية: خبرة العملاء وخبرة الموظفين وخبرة العلامة التجارية والمنتج والتحول التنظيمي. وتتمثل مهمة شركة نيومتريكس في تزويد الشركات بطرق ملموسة لإحداث تأثير مدعومة بأحدث الأبحاث والتكنولوجيا والتجارب. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.newmetrics.net/ .

نبذة عن ميداليا

ميداليا هي الشركة الأصلية والرائدة في السوق في خبرة العملاء والموظفين والمواطنين والمرضى. أصبحت منصة SaaS الحائزة على جوائز في الشركة، Medallia Experience Cloud نظام سجل الخبرة الذي يجعل العميل والموظف على دراية بجميع التطبيقات الأخرى. تلتقط المنصة مليارات من إشارات الخبرة عبر التفاعلات بما في ذلك جميع الأدوات الصوتية والفيديو والرقمية وإنترنت الأشياء والوسائط الاجتماعية وأدوات المراسلة الخاصة بالشركات. تستخدم ميداليا الذكاء الاصطناعي وتقنية التعلم الآلي لتكشف تلقائيًا عن الرؤى التنبؤية التي تدفع بإجراءات ونتائج أعمال قوية. يعمل عملاء ميداليا على تقليل الاضطرابات وتحويل المنتقدين إلى مروجين ومشترين وإنشاء فرص بيع متقاطع وبيع ارتقائي في الوقت الحالي ودفع قرارات الأعمال التي تؤثر على الإيرادات مما يوفر عوائد واضحة وقوية على الاستثمار. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.medallia.com .