‫ميبيلين نيويورك تعلن تعيين فرقة ITZY الموسيقية كمتحدثين عالميين باسم الشركة

حول ميبيلين نيويورك ميبيلين نيويورك هي العلامة التجارية الأولى لمستحضرات التجميل في العالم، وهي متوفرة في أكثر من 120 دولة. من خلال الجمع بين الصيغ المتقدمة تقنيًا والخبرة العصرية ونشاط مدينة نيويورك، تتمثل مهمة ميبيلين نيويورك في تقديم مستحضرات تجميل مبتكرة وسهلة الوصول والمنال للجميع. في العام 2020، قدمت ميبيلين مبادرة Brave Together، وهو برنامج طويل الأجل لدعم الذين يعانون من القلق والاكتئاب ومساعدة الجميع في كل مكان على مواجهة عالمهم بشجاعة. تقدم Brave Together دعمًا حيويًا فرديًا، ومركزًا تعليميًا عبر الإنترنت، ومجموعة متنوعة من البرامج للمساعدة في نزع وصمة العار من الحديث حول الصحة العقلية، وقد التزمت بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى المنظمات العالمية والمحلية. لمزيد من المعلومات تسجيل دخول www.maybelline.com or www .maybelline.com/bravetogether .

تم تشكيل فرقة إتزي في العام 2019 وتوقيعها عقدا مع شركة جي واي بي إنترتينمنت في العام ذاته، وانطلقت الفرقة إلى الساحة من خلال تحطيم الأرقام القياسية بأغنية Dalla Dalla، وهي الأغنية المنفردة الخماسية الأولى التي بلغت ذروتها في المرتبة الثانية على قائمة اليوتيوب لبيلبورد، والمرتبة الأولى على قائمة أغاني آيتيونز في 12 منطقة. ومع أربعة ألبومات موسيقية، ومسلسل واقعي ناجح، وجولة عروض في 11 مدينة، وجوائز لا حصر لها (بما في ذلك 11 جائزة Rookie of the Year Best New Artist ) في غضون عامين فقط، تواصل إتزي تألقها في جميع أنحاء العالم. من المقرر طرح ألبومها القادم في 30 نيسان/أبريل، “Guess Who”، الذي يعد بتعزيز موقع فرقة الفتيات هذه كقوة عالمية.

