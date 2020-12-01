‫ميامي إنترناشيونال هولدنغز تعلن عن استثمار أسهم في شركة برمجيات إدارة المخاطر ستراتيفي

ستراتيفي هي عبارة عن منصة واحدة لتحليل مخاطر المحافظ والامتثال في مكان واحد تساعد شركات المستشارين الماليين وإدارة الثروات على إشراك العملاء في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة مع الالتزام بلوائح هيئة الأوراق المالية الأميركية. تعمل تقنية الشركة الحائزة على الجوائز على توحيد المخاطر على مقياس بسيط من 1 إلى 10 باستخدام مقاييس المخاطر المؤسسية وتزويد المكتب الأساسي بسير عمل لإدارة الاستثناءات.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أم آي أتش”نحن متحمسون للاستثمار في ستراتيفي وبرنامج تحليل مخاطر المحفظة الاستثنائي الذي طوره أخيل وفريقه. إن تمكين المستشارين الماليين والمستثمرين من القدرة على تتبع وقياس، وإدارة مخاطر الاستثمار هي مفيدة للغاية للمستثمر الأساسي وتعزز الثقة المتزايدة في أسواق رأس المال والبورصات المدرجة مثل تلك الخاصة بـ مجموعة مياكس إكستشينج. تتطلع أم آي أتش إلى أن تكون شريكًا طويل الأجل ذا قيمة مضافة وتدعم نمو ستراتيفي.”

وعلق أخيل لودها، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ستراتيفي، قائلاً: “إن استثمار أم آي أتش هو شهادة على التكنولوجيا القوية والبديهية التي أنتجتها ستراتيفي ورأينا المشترك بأن منتجات المخاطر والامتثال المحسّنة أفضل للسوق ككل. توم وبقية فريق أم آي أتش يأتون بخبرة عميقة وشبكة قوية من شأنها أن تكون مفيدة في مساعدتنا على تنمية وزيادة حصة ستراتيفي في السوق داخل قطاعات الاستثمارات الاستثمارية المسجلة والوسطاء-الوكلاء ودور الوساطة مع جعل الاستثمار في الوقت نفسه أكثر أمانًا ويمكن التنبؤ به وأكثر موثوقية للجميع.”

لمزيد من المعلومات حول شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة مياكس، تفضل بزيارة www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات مياكس التجارية TradingOperations@ MIAXOptions.com.

لمزيد من المعلومات عن شركة فيسيكا، تفضل بزيارة www.mgex.com.

جهة مراسلات الشركة: إم آي إتش: ناتالي كاي، وكالة كارما nkay@karmaagency.com 215-790-7806 StratiFi : أخيل لودها/ستيف سيرز press@stratifi.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة بورصة مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®)، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald® بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيريل، ومجموعة بورصة مياكس، وهم البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية. كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة بورصة مياكس جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيمرالد).

تعمل بورصة مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب سبايكس “SPIKES®‎” (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR®‎” إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities™)، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز ومجموعة بورصة مياكس www.MIAXOptions.com.

حول ستراتيفي

تساعد شركة ستراتيفي تكنولوجيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً.

نحن نمكّن مستشاري الاستثمار والمكاتب العائلية والمستثمرين من تحديد وإدارة المخاطر التي غالبًا ما تكون مخفية أو غير مفهومة جيدًا داخل محافظ عملائهم. تعمل تقنية PRISM Rating ™ الخاصة بنا على إضفاء الطابع الديمقراطي على تقنيات إدارة المخاطر التي تكون عادةً من اختصاص المستثمرين المؤسسيين المتطورين. من خلال تحديد المخاطر وتعريفها وإدارتها، تساعد ستراتيفي المستشارين الماليين في مساعدة عملائهم، وكذلك حماية أعمالهم وتنميتها. من خلال تثقيف العملاء حول واقع الأسواق، يمكن للمستشارين تعميق العلاقات ومساعدة المستثمرين بشكل أفضل على مواجهة تحديات الأسواق الحديثة ومتطلبات الحياة الحديثة.

يدعم ستراتيفي، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو ونيويورك، مستثمرون رئيسيون يركزون على التكنولوجيا المالية، بما في ذلك Cboe Global Markets و Wolverine Holdings وشركات رأس المال الاستثماري الرائدة، بما في ذلك Anthemis Group و Khosla Ventures و Y Combinator.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، ويشار إليها هنا بسام الشركة)، أو شركة ستراتيفي (والمشار ستراتيفي)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بواسطة الشركة أو ستراتيفي ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة وستراتيفي للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وسواء الشركة أو ستراتيفي. أي إشارات من قِبَل الشركة وستراتيفي إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.