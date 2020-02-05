‫ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة بورصاتها في شهر يناير 2020، وأرقام قياسية لمجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرزي، 5 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، اليوم عن حجم النشاط التجاري لشهر كانون الثاني/يناير 2020 لمؤشراتها الثلاثة الإلكترونية بالكامل لخيارات الأسهم – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). وقد نفذت مجمموعة مياكس إكستشينج معا 48.5 مليون عقد من خيارات الأسهم في شهر كانون الثاني/يناير ومعدل حجم تجارة يومي بلغ 2,314,111 عقدا، ما مثل حصة سوق في صناعة خيارات الأسهم الأميركية بلغت نسبتها 10.30%.

حجم الاتجار لمياكس إكستشينج غروب، الشهر الحالي مقارنة سنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم يناير – 20 يناير – 19 % تغيير ديسمبر – 19 % تغيير يناير – 20 يناير – 19 % تغيير أيام التجارة 21 21 21 21 21 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 471,771,710 375,222,959 25.7% 373,792,463 26.2% 471,771,710 375,222,959 25.7% مياكس إكستشينج غروب 48,596,332 37,304,767 30.3% 36,464,337 33.3% 48,596,332 37,304,767 30.3% مياكس 20,949,527 15,719,888 33.3% 14,723,870 42.3% 20,949,527 15,719,888 33.3% مياكس بيرل 23,902,827 21,584,879 10.7% 18,507,078 29.2% 23,902,827 21,584,879 10.7% مياكس إيميرالد 3,743,978 – – 3,233,389 15.8% 3,743,978 – – معدل الاتجار اليومي لخيارات الأسهم يناير – 20 يناير – 19 % تغيير ديسمبر – 19 % تغيير يناير – 20 يناير – 19 % تغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 22,465,320 17,867,760 25.7% 17,799,641 26.2% 22,465,320 17,867,760 25.7% مياكس إكستشينج غروب 2,314,111 1,776,417 30.3% 1,736,397 33.3% 2,314,111 1,776,417 30.3% مياكس 997,597 748,566 33.3% 701,137 42.3% 997,597 748,566 33.3% مياكس بيرل 1,138,230 1,027,851 10.7% 881,289 29.2% 1,138,230 1,027,851 10.7% مياكس إيميرالد 178,285 – – 153,971 15.8% 178,285 – – حصة سوق خيارات الأسهم، الشهر الحالي مقارنة سنوية حتى تاريخه حصة سوق خيارات الأسهم يناير – 20 يناير – 19 % تغيير ديسمبر – 19 % تغيير يناير – 20 يناير – 19 % تغيير مياكس إكستشينج غروب 10.30% 9.94% 3.6% 9.76% 5.6% 10.30% 9.94% 3.6% مياكس 4.44% 4.19% 6.0% 3.94% 12.7% 4.44% 4.19% 6.0% مياكس بيرل 5.07% 5.75% -11.9% 4.95% 2.3% 5.07% 5.75% -11.9% مياكس إيميرالد 0.79% – – 0.87% -8.3% 0.79% – –

تشمل الإنجازات والإعلانات الأخرى ما يلي :

مياكس إيميرالد

• سجل شهري جديد لعقود خيارات الأسهم المنفذة

o 3،743،978 عقد تم تنفيذها في يناير 2020

مجموعة مياكس إكستشينج

• سجل يومي جديد لعقود خيارات الأسهم المنفذة

3،344،629 عقد تم تنفيذها جماعيا على مؤشرات مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالدفي 31 يناير 2020

• سجل شهري جديد لعقود خيارات الأسهم المنفذة

o 48،596،332 عقدًا تم تنفيذها بشكل جماعي على مؤشرات مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالدفي شهر يناير، 2020.

لمزيد من المعلومات حول ميامي هولدنغز إنترناشيونال ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com ، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com ..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



أم آي أتش تمتلك أيضا حصة الغالبية في ملكية بورصة أسهم برميودا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية



يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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