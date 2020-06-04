‫ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة بورصاتها في شهر مايو 2020، وأرقام قياسية لحصة السوق اليومية لمجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرزي، 4 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، اليوم عن حجم نشاطها التجاري لشهر أيار/مايو 2020 لمؤشراتها الثلاثة الإلكترونية بالكامل لخيارات الأسهم – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). وقد نفذت مجموعة بورصات مياكس إكستشينج معا 63.2 مليون عقد من خيارات الأسهم في شهر نيسان/أبريل 2020 بمعدل حجم تجارة يومي بلغ 3,160,831 عقدا. ومثلت حصة السوق لمياكس إكستشينج غروب نسبة في صناعة خيارات الأسهم الأميركية بلغت 12.36.%.

حجم التجارة لمجموعة مياكس إكستشينح، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم مايو 20 مايو 19 % تغيير أبريل 20 % تغيير مايو 20 مايو 19 % تغيير أيام الاتجار 20 22 21 103 104 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 511,622,104 405,895,497 26.0% 515,812,617 -0.8% 2,597,965,368 1,807,942,528 43.7% مجموعة مياكس إكستشنج 63,216,613 38,004,588 66.3% 63,815,671 -0.9% 299,248,499 180,071,219 66.2% مياكس 26,091,147 15,227,333 71.3% 24,069,512 8.4% 116,474,567 74,635,031 56.1% مياكس بيرل 24,860,957 19,650,832 26.5% 20,365,030 22.1% 122,380,963 97,778,682 25.2% مياكس إيميرالد 12,264,509 3,126,423 292.3% 19,381,129 -36.7% 60,392,969 7,657,506 688.7% متوسط حجم التجارة اليومية لخيارات الأسهم مايو 20 مايو 19 % تغيير أبريل 20 % تغيير مايو 20 مايو 19 % تغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 25,581,105 18,449,795 38.7% 24,562,506 4.1% 25,222,965 17,384,063 45.1% مجموعة مياكس إكستشينج 3,160,831 1,727,481 83.0% 3,038,841 4.0% 2,905,325 1,731,454 67.8% مياكس 1,304,557 692,152 88.5% 1,146,167 13.8% 1,130,821 717,645 57.6% مياكس بيرل 1,243,048 893,220 39.2% 969,763 28.2% 1,188,165 940,180 26.4% مياكس إيميرالد 613,225 142,110 331.5% 922,911 -33.6% 586,340 73,630 696.3% حصة سوق خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه حصة السوق لخيارات الأسهم مايو 20 مايو 19 % تغيير أبريل 20 % تغيير مايو 20 مايو 19 % تغيير مجموعة مياكس إكستشينج 12.36% 9.36% 32.0% 12.37% -0.1% 11.52% 9.96% 15.6% مياكس 5.10% 3.75% 35.9% 4.67% 9.3% 4.48% 4.13% 8.6% مياكس بيرل 4.86% 4.84% 0.4% 3.95% 23.1% 4.71% 5.41% -12.9% مياكس إيميرالد 2.40% 0.77% 211.2% 3.76% -36.2% 2.32% 0.42% 448.8%

الأرقام القياسية لحصة السوق لشهر أيار/مايو 2020 :

مجموعة مياكس إكستشينج

رقم قياسي جديد لحصة السوق اليومية 14.79 % من حصة السوق يوم 29 مايو، 2020



ميامي إنترناشيونال هولدنغز

أعلنت أن خبير الصناعة المالي المخضرم لانس إيمونز قد انضم إلى الشركة كنائب لرئيس الشركة، وكبير المسؤولين الماليين

لمزيد من المعلومات حول ميامي هولدنغز إنترناشيونال ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



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تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية



يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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