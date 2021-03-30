‫مياكس ترحب بخبير الصناعة أندي نيبو كأول مسؤول للاتصالات

يجلب نيبو إلى منصبه في شركة مياكس خبرة تنيف على 30 عامًا في مجال الأوراق المالية، مع التركيز على التكنولوجيا وآثارها على المشتقات والدخل الثابت وهيكلة سوق الأسهم. شغل نيبو منصب العضو المنتدب في شركة بيرتون-تايلور إنترناشيونال كونسلتنج (Burton-Taylor International Consulting)، حيث كان يقود الشركة ويدير أنشطتها للبحث والاستشارات لعملاء التبادل على المستوى الدولي.

صرح طوماس بي. غالاهير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مياكس، قائلًا: “نظرًا لنمونا المستمر وكسبنا حصة كبيرة من حجم تداول عقود خيارات الأسهم وتوسيع حضورنا في الأسهم النقدية، ومنتجات تقلبات السوق، ومنتجات العقود الآجلة، والديون والأصول الرقمية، فيسعدنا أن نرحب برائد الصناعة أندي لمساعدتنا على توصيل حلولنا ووجهات نظرنا الفريدة إلى السوق. وبصفته مسؤول الاتصالات، فسيساعدنا أندي على احتفاظنا بمركزنا كرواد في دعم المجتمع التجاري من خلال الابتكار والتكنولوجيا والموثوقية والخدمة”.

في حين قال نيبو: “يسرني انضمامي إلى الفريق، وأتطلع إلى التعاون مع مياكس في مشاركة رؤاها ومحفظتها المتنامية من المنتجات المبتكرة في السوق. وإنني أُكن الاحترام العميق لفريق مياكس ولعمله الدؤوب على إعادة هيكلة عالم البورصة، وأتطلع إلى مساعدة مياكس على استمرار نموها وتوسعها”.

لطالما كان نيبو مطلوبًا على مر مسيرته المهنية على نطاق واسع بصفته خبيرًا في الأسهم، والمشتقات، والتكنولوجيا المالية، وأسواق الدخل الثابت، من قبل وسائل الإعلام، والسماسرة، والسلطات التنظيمية، والبورصات العالمية. وقبل شغله منصبه الأخير في بيرتون-تايلور، فقد كان نيبو شريكًا والرئيس المشارك لقسم الأبحاث والاستشارات في مجموعة تاب (TABB Group)، حيث تولى مسؤولية إدارة فريق التحليلات مع التركيز على أبحاث الأسهم والتكنولوجيا المالية والمشتقات. كما شغل نيبو مناصب كبرى في ماركت أكسيس (MarketAxess)، وتاور جروب (TowerGroup) وجمعية سوق السندات (The Bond Market Association).

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عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) وهي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة مياكس تدير شركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®(مياكس إيميرالد بالإضافة إلى مياكس ومياكس بيرل تشكل مجموعة مياكس إكستشينج)، ومنيابوليس غرين إكستشينج، إل إل سي، وهو سوق عقود معين و مؤسسة مقاصة للمشتقات، و بورصة أسهم برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مياكس لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

خدمات مياكس هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (Ticker: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR® أس أند بي 500® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي .

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية للعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.