‫موقع Deriv.com يستحوذ على مبنى كويل 5 في سايبرجايا بماليزيا

سايبرجايا، ماليزيا، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ديريف سيرفيسيز أس دي أن بي أتش دي، مقر موقع Deriv.com التشغيلي الماليزي، أنه وقع اتفاق بيع وشراء يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مع شركة ميبانك ترستيز بيرهاد (الذي يعمل حصرا كأمين لـ وباسم أم آر سي بي كويل ريت) للاستحواذ على مبنى كويل 5 في سايبرجايا بماليزيا، ويتوقع أن يتم استكمال الصفقة في الربع الثاني من العام 2021. يعتبر شراء مبنى كويل 5 الخطوة التالية في خطة توسع الشركة. سيضم المبنى الجديد المقر التشغيلي لآباك التابعة لديريف وسيعزز التزام الشركة بتوفير أفضل ظروف التوظيف لجذب أفضل المواهب.

“نأمل أن يصبح مبنانا الجديد هو المكان الأكثر جاذبية وديناميكية للعمل من أجل موظفي المعرفة الشباب في منطقة وادي كلانغ. “نريد جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء ماليزيا واستخدام المبنى للمساعدة في انطلاق المرحلة التالية من النمو لمجموعتنا،” كما قال جان إيف سيرو، مؤسس ديريف.

لماذا سايبرجايا

سايبرجايا، المعروفة ببنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وموقعها الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا، سرعان ما أصبحت وجهة مفضلة للشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء.

والميزة الرئيسية لديريف هي طبيعة السكان المتعددي الثقافات في سايبرجايا. يتماشى هذا مع رؤيا الشركة المتمثلة في وجود فريق متنوع. توظف الشركة حاليا أكثر من 400 شخص منتشرين عبر العالم في 30 فريقًا، وتقوم بتوظيف 40 موظفًا جديدًا شهريًا في جميع أنحاء العالم. سيوفر المقر التشغيلي الجديد فرصًا أكبر لتعزيز تنوعه.

من خلال إنشاء مقرها التشغيلي في وادي السيليكون في ماليزيا، ستكون ديريف قادرة على توسيع وجودها في ممر الوسائط المتعددة السوبر للانضمام إلى أمثال شركات بي أم دبليو، فوجيتسو، إريكسون، وشل. على الرغم من أن العام 2020 كان عامًا مليئًا بالتحديات، فقد افتتحت ديريف بالفعل مكاتب جديدة لها هذا العام في إيبوه وميلاكا في ماليزيا وليماسول في قبرص وكيغالي في رواندا.

تسترشد شركة ديريف بالرؤيا المتمثلة في تمكين موظفيها من بذل جهد إضافي لكل عميل، وتقديم أفضل الحلول المناسبة. من المتوقع أن يساعد المبنى الجديد في سايبرجايا في جعل ديريف كيانًا عالميًا ومتنوعًا حقًا. يرجى زيارة https://deriv.hr/ deriv .hلمعرفة المزيد واكتشاف أحدث الفرص الوظيفية.

لاتصالات الإعلام يرجى الاتصال:

فيدريكا أندريا

502534352 971+

federica@deriv.com