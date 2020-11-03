‫موسوعة جينيس للأرقام القياسية تسجل خاتم زهرة الماس السماوية 7801 للعرض للبيع في مزاد على الإنترنت من 13 نوفمبر إلى 22 نوفمبر 2020

– التسجيل يبدأ من اليوم

– تم استخدام إجمالي 7,801 ماسة طبيعية خالية من الشوائب في الخاتم

حيدر آباد، الهند، 3 نوفمبر 2020/PRNewswire/ — موسوعة جينيس للأرقام القياسية تسجل خاتمًا حقق الرقم القياسي العالمي الجديد في تكوين خاتم معظمه من الألماس الخالص وذلك في سبتمبر 2020 على يد كوتي سريكانث، مالك متجر الألماس من شاندوبهاي (أحد متاجر هولمارك للمجوهرات) في حيدر آباد، الهند. من المقرر طرح الخاتم الذي يحتوي على إجمالي 7,801 ماسة طبيعية في المزاد عبر الإنترنت في الفترة من 13 نوفمبر إلى 22 نوفمبر 2020. يبدأ تسجيل العطاءات اعتبارًا من 2 نوفمبر 2020. يُفتتح المزاد بسعر يبدأ عند 78,01,000 روبية هندية (104,692 دولارًا أمريكيًا تقريبًا) لمقدمي العطاءات.

يُصرح كوتي سريكانث، مبتكر الخاتم:

“إنني فخور جدًا وممتن لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لتقدير شغفي لابتكار قطع فنية فريدة من نوعها في المجوهرات. كما يسعدني مشاركة هذا النجاح وتقديم هذه التحفة، The Divine 7801 ، للمزاد عبر الإنترنت على مستوى العالم. وعلاوة على ذلك، فإنني أود التبرع بنسبة 10٪ من عائدات الأعمال الخيرية”.

إجراءات طرح العطاءات

التسجيلات مدعوة على موقع الويب www.thedivine7801.com . وعند الانتهاء من التسجيل، سيتم إرسال عنوان URL ومعرف المستخدم وكلمة المرور للمزاد إلى طارح العطاء المسجل. سوف يُقام المزاد في الوقت الفعلي لجميع المزايدين الذين لديهم هوية مستخدم وكلمة مرور صالحة.

نبذة عن خاتم زهرة الماس السماوية 7801 ( The Divine 7801 – Brahma Vajra Kamalam )

اسم الخاتم مستوحى من براهما كمالام (Brahma Kamalam)، وهي زهرة نادرة وجدت في جبال الهيمالايا. كما يُدعى الماس فاجرا (Vajra) في اللغة السنسكريتية واللغة التيلوغوية. وقد اُختيرت الزهرة كتصميم لخاتم ذا ديفاين (The Divine – السماوي) لأنها تقدمة مشتركة للعبادة في أكثر أشكالها طبيعة ونقاء. جميع الماسات المستخدمة في هذا الخاتم هي ألماس طبيعي مضمون خالٍ من الشوائب. صُمم الخاتم في سبتمبر 2018 واستغرق حوالي 11 شهرًا من الجهد الفني المتفاني والحرفية للانتهاء من عمله. تحتوي الخاتم كله على إجمالي عدد ست طبقات، منها خمس طبقات بها ثماني بتلات في كل منها والطبقة السادسة العلوية بها ست بتلات مع ثلاثة حبوب لقاح في الوسط.

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