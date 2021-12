‫”موسكان” تعمل على الترويج للتراث الأدبي والثقافي للهند بين الطلاب

جاءت فكرة مشروع “موسكان”من الناشط الاجتماعي والمثقف الهندي “سانديب بوتوريا” من مؤسسة “PKF“. “إن العالم الأدبي والثقافي الهندي شاسع للغاية بحيث يستحيل على أي منهج دراسي تغطيته بالكامل. ويأتي مشروع “موسكان” بمثابة محاولة لسد هذه الفجوة بطريقة مرحة ومسلية. كما يتناول مشروع “موسكان” الاحتياجات والقضايا المختلفة التي يواجهها الطلاب.” جاء ذلك على لسان السيد “بوتوريا” الذي تقودها أيضًا مؤسسة “Education for All Trust“- وهي منظمة غير ربحية لتعزيز التعليم بين الطلاب المحتاجين.

كولكوتا، الهند، 22 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ – مشروع “موسكان” – مبادرة أطلقتها مؤسستي Prabha Khaitan Foundation (PKF) و Education for All Trust بدعم من Shree Cement – تتواصل مع آلاف الطلاب في جميع أنحاء الهند بهدف نشرالأدب والثقافة التراثية عن طريق إشراكهم في البرامج الثقافية ورواية القصص والرقص والموسيقى وفن تحريك الدمى والمسرح والفن. يعد توزيع المواد الغذائية والإمداد بالمرافق الصحية الأساسية جزءًا من هذا المشروع الذي يستهدف الأطفال المحتاجين. كمّا تُشارك ما يربو على 100 مدرسة من شتى أنحاء الهند في مبادرات “موسكان” المختلفة.

Search News Search for:

Advertisement