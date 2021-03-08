‫مهمة خيرية لانهاء الإلتهاب الرئوي لدى الأطفال – تشارلز مونات أسوشيتس (CMA) تحتفل بالذكرة السنوية الخمسين لتأسيسها مع إعلان الشراكة مع المنظمة العالمية – أنقذوا الأطفال Save the) Children)

ستعمل الشراكة لمدة 5 سنوات على تحسين حياة الملايين من خلال استثمارات كبيرة في الرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه النظيفة وغيرها من المرافق الأساسية

ستجمع CMA ومنظمة أنقذوا الأطفالSave the Children المعرفة والخبرة والموارد لمكافحة الأزمة الصحية العالمية بدءًا من إندونيسيا والصين وبنغلاديش

هونغ كونغ – Media OutReach، 8 مارس 2021 – احتفلت اليوم تشارلز مونات أسوشيتس (CMA)، وهي شركة عالمية رائدة في توفير حلول تخطيط الثروة والتأمين على الحياة، بالذكرى الخمسين لتأسيسها بإعلانها عن شراكة خيرية مع منظمة Save the Children، وهي مؤسسة إنسانية رائدة تدافع عن حقوق ومصالح الأطفال في جميع أنحاء العالم، لإنهاء الالتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة.

تأسست CMA في عام 1971، وأصبحت رائدة في هذا المجال حيث حافظت على ثروة أكثر من 8000 عميل من 50 دولة، وقدمت أكثر من 40 مليار دولار من الحلول على مدار 50 عامًا. مستوحاة من المبدأ الأساسي لأعمالها: تخطيط الإرث، أطلقت CMA مهمتها الخيرية لإحداث تغيير دائم ومنهجي للأجيال القادمة. كجزء من هذه المهمة، ستعمل CMA مع منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحسين حياة ملايين الأطفال من خلال استثمارات كبيرة في الرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه النظيفة وغيرها من المرافق الأساسية.

وفي حديثه في هذه المناسبة الكبيرة للشركة، قال “إيف جيلات”، الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA: “على مدار 50 عامًا، كانت تشارلز مونات أسوشيتس (CMA) رائدة ومستشارة موثوقة بها في قطاع تخطيط الثروات وحققت إنجازات هائلة. لكن الإرث الذي يجب تركه هو أكثر من مجرد ثروة؛ إنها القيم التي تلهمها في الآخرين لخلق تغيير فعلي يمكن أن ينتقل من جيل إلى جيل. هذه الشراكة هي علامة فارقة مهمة تغذيها الرغبة في الارتقاء بالمجتمع وضمان استمراريته. إنه التزامنا بإحداث تحول حقيقي وتغيير طويل الأمد بينما نمضي قدمًا في إرثنا الممتد على مدار 50 عامًا، ولهذا يسعدنا العمل مع منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children) “

يعد الالتهاب الرئوي السبب الأول لوفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، ويودي بحياة أكثر من 800 ألف طفل سنويًا. استنادًا إلى القيم المشتركة والإقتناع بأن كل طفل يستحق مستقبلًا ، ستوحّد CMA وSave the Children معرفتهم وخبراتهم ومواردهم لمكافحة هذه الأزمة الصحية العالمية، بدءًا من إندونيسيا والصين وبنغلاديش. كما تهدف الشراكة إلى الوصول إلى ما لا يقل عن 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسين الظروف المعيشية وزيادة عدد الكوادر الطبية المدربة.

قال تشارلز مونات، رئيس مجلس إدارة ومؤسس CMA: “لقد بدأت الشركة في مكتب مشترك صغير في هونغ كونغ مع حفنة من العملاء. الآن نحن شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات التأمين على الحياة لبعض من أغنى الناس في العالم. وبالنظر إلى هذا الإنجاز الكبير، أثبتنا قدرتنا وواصلنا نجاحنا خلال أكثر الأحداث أهمية وتحديًا في عصرنا.

بينما نواصل تنمية إرثنا، تقع على عاتقنا مسؤولية رد الجميل لمجتمعاتنا وإنشاء مجتمع أكثر إنسانية للجيل القادم. رحلتنا مع منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children) بدأت للتو، ولكننا معًا نخطط للتأثير على أكبر عدد ممكن من الأرواح والتصدي لبعض أكبر التحديات في العالم”.

قال بيري ييتمان، رئيس قسم الشركات في منظمة أنقذوا الأطفال بالولايات المتحدة: “نحن ممتنون للغاية لأن تشارلز مونات أسوشيتس يدعم التزام منظمة إنقاذ الطفولة بإنهاء الالتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة، والذي يقتل طفلًا كل 39 ثانية على مستوى العالم. ستساعد مشاريعنا التي تمتد عبر إندونيسيا والصين وبنغلاديش في إنقاذ الأرواح والوقاية من الالتهاب الرئوي وعلاجه لدى الأطفال الذين يعيشون في مجتمعات تفتقر إلى الخدمات – من منطلق أن كل طفل يستحق بداية صحية في الحياة.”

تعمل CMA في جميع أنحاء آسيا مع تواجد قوي في الصين القارية وعمليات في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. لدى CMA فريق مرن من الخبراء في الميدان يفهمون الخصائص والسمات الدقيقة لكل سوق. وحيث من المتوقع انتقال ملموس للثروات بين الأجيال على مدار العشرين عامًا القادمة، يعاني الكثير منهم من نقص مزمن في التأمين. هذا من شأنه أن يخلق لهم تحديات كبيرة في تقييم محفظاتهم وضرائبهم إذا لم تتم معالجتها والتخطيط لها في وقت مبكر. ومع خمسة عقود من الخبرة، تتمتع CMA بفهم عميق لتحديات المستقبل وأفضل السبل لمساعدة عملائها على تخطيها في هذا المشهد المتزايد التعقيد.

حول تشارلز مونات أسوشيتس

تشارلز مونات أسوشيتس (CMA) هي شركة وساطة تأمين عالمية رائدة تضم أكثر من 200 متخصص يعملون في هونغ كونغ وسنغافورة ودبي وسويسرا وميامي وكوالالمبور وليختنشتاين. تأسست في عام 1971 من قبل Charles S. Monat، وقد اكتسبت الشركة سمعة باعتبارها الشركة الرائدة للإستشارات الأكثر ثقة في آسيا. وفي ظل 50 عامًا من الخبرة، تقدم CMA خبرات عالمية في تخطيط السيولة وتحويل الثروة للأفراد والأسر والشركات من أصحاب الثروات العالية وصافي القيمة العالية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.monat.com.

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