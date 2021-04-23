شانغهاي, 23 أبريل 2021 — /PRNewswire/ على الرغم من أن جيتور X70 بلس من شركة شيري للمركبات التجارية، تزيد بمقدار كلمة واحدة وهي “بلس” عن جيتور X70، إلا أنها في الحقيقة سيارة جديدة تمامًا، مع مجموعة جديدة من ألواح الهيكل ومظهر أكثر رُقيًا بكثير.

مع شبك أمامي مثير للإعجاب، وعجلات كبيرة (قاعدة عجلات طويلة للغاية 2745 مم)، وهيكل كبير الحجم 4749/1900/1720 مم، وتوافر بـ 5/6/7 مقاعد، ومصابيح أمامية ليد وأربعة مصابيح ليد نهارية متوازية رأسيًا، يشكل تصميم الإضاءة الخلفية الرائعة مظهر X70 بلس المذهل. إنها رياضية لكنها فاخرة.

مع شاشة مزدوجة ذكية LCD كاملة مقاس 10.25 بوصة، ولوحة تعمل باللمس للتحكم في تكييف الهواء، ومحرك بسعة 1.5 تربو بقوة 156 حصانًا وعزم 230 نيوتن متر (طرازي 6MT/6DCT)، أو محرك تربو بسعة 1.6 بقوة 197 حصانًا وعزم 290 نيوتن متر (طراز 7DCT) فإنه يصنع قلبًا قويًا.

ستتيح X70 بلس لمزيد من الأشخاص بتجربة رحلة أكثر راحة وحرية.

زالت جيتور تَعقِد حدث “من هو بطلك؟” على صفحة جيتور الرسمية على الفيسبوك. يمكن للمعجبين مشاركة قصتهم مع جيتور ومع الكثير من محبي جيتور. سيتم أيضًا إصدار الكثير من معلومات معرض شانغهاي للسيارات الجديدة وعروض جيتور الحية على صفحة جيتور على فيسبوك. كما ستدعو جيتور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والمديرين الوطنيين البارزين في مختلف البلدان من أجل تقديم سلسلة مذهلة من عروض جيتور الحية.

تُركِّز العلامة التجارية جيتور على السفر بشدة، وهي ملتزمة بتزويد المزيد من العائلات حول العالم بحلول سيارات أكثر منطقية من خلال تقديم منتجات ذات مظهر جذاب ومساحة كبيرة ووظائف متعددة وتتسم بالذكاء. من هو البطل؟ أعطت جيتور X70 بلس الإجابة في معرض شانغهاي للسيارات.

الاتصال:

شركة شيري للمركبات التجارية (آنهوي) المحدودة.

المبنى 8، مجمع العلوم والتكنولوجيا الصناعي، رقم 717، منطقة جنوب تشونغشان ييجيانغ، مدينة ووهو، مقاطعة آنهوي، الصين

تشانغ بينغ

الهاتف: 8615755339921+

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.cherycv- global.com