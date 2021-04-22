‫من قال إن الجريمة لا تُفيد؟

لاس فيجاس، 22 أبريل 2021 /PRNewswire / — في حين أنه قد يُدفن العديد من أفراد العصابات المشهورين في الصحراء أو يلقوا حدتهم مع الأسماك، الأدوات اللازمة لتجارتهم مازالت موجودة، وجيدة، وجاهزة لكي يتم الاستيلاء عليها، على الأقل في العالم الرقمي.

مؤسسو لاس فيجاس موب إكسبيريانس (Las Vegas Mob Experience)، أصحاب أكبر مجموعة من القطع الأثرية الأصلية للجريمة المنظمة والتذكارات والصور ومقاطع الفيديو التي تم تجميعها على الإطلاق، يعيدون إطلاق تجربتهم التفاعلية بلمسة إضافية.

الآن وببساطة ستطلق شركة “ذا موب إكسبيريانس” قطعًا مميزة محددة من مجموعتها الواسعة من خلال منصة أوبن سي (OpenSea) للشراء باعتبارها توكينز أو رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) لمدة أسبوعين بداية من 22 أبريل 2021.

يمكن الاطلاع على التوكينز غير القابلة للاستبدال الأثرية المميزة عبر الموقع الإلكتروني https:// MobExperienceNFT.com .

أصبحت التوكينز غير القابلة للاستبدال والمعروفة باختصار (NFTs) النظير الرقمي لجميع الأشياء التي يمكن تحصيلها وجمعها،حتى الذين فارقوا الحياة يمكن وضع القطع الخاصة بهم المميزة المشفرة على موقع بلوكتشين.

سيتضمن الإصدار الأولي من ـذا موب إكسبيريانس 8 من أثمن القطع الأثرية في سلسلة التوكينز غير القابلة للاستبدال، ومن بين هذه القطع المميزة ما يلي:

السلاح اليدوي الوحيد الذي كان يمتلكه باجزي سيجل،

الخطاب الوحيد الذي كتبه باجزي سيجل لزوجته بخط اليد عن عائلته، المكون من 5 صفحات؛كتب الخطاب أثناء سفره وهو على متن الطائرة متجهًا إلى لاس فيجاس، قبل بضعة أشهر من مقتله في منزله، وتعتبر هذه أشهر عملية قامت بها المافيا في التاريخ،

وسام الحرية لماير لانسكي؛ منح الرئيس ترومان وسام الحرية لماير لانسكي في حفل سري اُقيم في البيت الأبيض، لمساعدة العصابة قوات التحالف في الفوز بالحرب العالمية الثانية خلال عمليتين، العملية المعروفة باسم عملية هاسكي، والأخرى المعروفة باسم عملية العالم السفلي،

الخطاب الوحيد المكتوب بخط اليد والمكون من 3 صفحات من آل كابوني إلى ابنه، يقدم له في هذا الخطاب نصائح حياتيه، ويصف له حياته اليومية في السجن أثناء قضاء مدة عقوبته في جزيرة الكاتراز،

خطاب غامض من أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى رئيس العصابة، جيمي “العيون الزرقاء” ألو، يحذر فيه رئيس العصابة من تحقيق كبير، يحقق رغبه والده المتوفي في رد الجميل،

جاكيت لماير لانسكي، بالإضافة إلى ربطة عنق، وقميص، وقبعة، في مجموعة واحدة.جاكيت بنقشة هاوندزتوث، وهو مماثل لجاكيت صديقه باجزي سيجل، والقبعة التي ارتداها ماير عند عودته من إسرائيل حيث تم اعتقاله عند وصوله.

القبضات الحديدية المشهورة لميكي كوهن، مستخدمة قليلًا، و

المذكرات اليومية لماير لانسكي المكتوبة بخط اليد.

كانت فكرة الشراكة مع ذا موب إكسبيريانس في تحويل أكثر القطع المرغوبة في المجموعة إلى توكينز غير قابلة للاستبدال من بنات أفكار العارض والممثل الناجح مايكل ايفيرز، الذي تحول إلى رائد أعمال ومستثمر في مجال العملات الرقمية.

صرح السيد/ ايفيرز أنه “لم يحتوي سوق التوكينز غير القابلة للاستبدال من قبل على مجموعة قيمة تضاهي جودتها جودة المجموعات التي تُعرض في المتاحف.الفرصة متاحة لمحبي العصابات، وهواة جمع التحف والمواد التذكارية، ومالكي التوكينز غير القابلة للاستبدال، لكي يكونوا الوحيدين في العالم الذين يمتلكون قطعة تاريخية، واستثنائية، وفريدة من نوعها، لا مثيل لها في التاريخ، وهي فرصة جديدة ومثيرة لسوق التوكينز غير القابلة للاستبدال.”وأكمل ايفيرز قائلًا، “علاوة على ذلك، سيتاح لكل شخص يمتلك هذه التوكينز غير القابلة للاستبدال الفرصة لعرض اسمه أو كنيته في موقع ذا موب إكسبيريانس الفعليفي لاس فيجاس بجانب القطعة الأثرية المادية ذات الصلة بالتوكين غير القابلة للاستبدال التي حصل عليها واقتناها.

كما صرح جاي بلوم، المؤسس الأصلي لـذا موب إكسبيريانس لاس فيجاس الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيجاسوس القابضة ذ.م.م، “نحن متحمسون لإمكانية جلب ملكية هذه القطع المميزة مثل التوكينز غير القابلة للاستبدال إلى الجمهور، وإتاحتها لمحبي العصابات والتوكينز غير القابلة للاستبدال حول العالم.تتميز كل قطعة في مجموعتنا المكونة من 1,500 قطعة أثرية بأنها فريدة من نوعها وكل قطعة تحكي قصة، وكذلك التوكينز غير القابلة للاستبدال الأولية المعروضة، فكل واحدة سيكون لامثيل لها.”

تخطط ذا موب إكسبيريانس لفتح موقعها التفاعلي على أرض الواقع في لاس فيجاس خلال الربع الأول من عام 2022، حيث سيتم عرض القطع الأثرية المادية ذات الصلة بالتوكين غير القابلة للاستبدال بشكل بارز وواضح.

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كارولين فاركاس

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