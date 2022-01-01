‫من “صنع في الصين” إلى “صنع بالتكنولوجيا الصينية” | جاك موتورز تنتقل إلى العالمية من خلال التكنولوجيا الحائزة على جوائز

غوانزو، الصين، 13 يناير 2022 — /PRNewswire/ الابتكار هو محرك جديد لنمو الصين. في العَقد الماضي، تحولت جاك موتورز والعديد من العلامات التجارية الصينية الأخرى من “صنع في الصين” إلى “صنع باستخدام التكنولوجيا الصينية”. حققت جاك موتورز نجاحًا كبيرًا مع هذا العصر الجديد من التصنيع الذكي والاهتمام بالجودة، حيث فازت بجوائز بما في ذلك “أفضل علامة تجارية صينية للسيارات” في الإمارات العربية المتحدة؛ وجائزة “شركة السيارات للعام” في نيجيريا؛ وجائزة تويتر للعلامة التجارية الرائدة في الصين لما وراء البحار لعام 2021؛ وجائزة PRNewswire “التوسع فيما وراء البحار” لعام 2021.

جَلْب “صنع باستخدام التكنولوجيا الصينية” إلى العالم

تشير البيانات إلى أنه في عام 2021، قامت الصين بتصدير أكثر من 1793000 مَركبة، بزيادة سنوية قدرها 110٪. يعد السؤال عما إذا كان يتعين على شركات صناعة السيارات الصينية التوسع في خارج البلاد، بل أصبح السؤال متى. ويمكن الآن الإشارة إلى استراتيجية جاك موتورز كنموذج نمو ناجح.

بناء العلامة التجارية المحلية: الاندماج في الأسواق المستهدفة فيما وراء البحار

اندمجت جاك موتورز بشكل فعال في الحياة المحلية، وأقامت علاقات وثيقة مع المستهلكين. في تشيلي، على سبيل المثال، كانت جاك موتورز GS4 هي السيارة الرسمية لبطولة ANFP Copa Chile الأربعين، وهي بطولة كرة القدم ذات المستوى الأعلى على الإطلاق في البلاد.

وفي أكتوبر، تم إرسال 1000 سيارة جاك موتورز إلى نيجيريا من أجل استخدامها في مشروع السفر العام “LAGOS RIDE” الذي ترعاه الحكومة. كما تعاونت جاك موتورز مع حكومة ولاية لاجوس من أجل بناء مصنع لتجميع المَركبات.

وتعمل هذه المشاريع على تعزيز التنمية الاقتصادية الإيجابية، وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، وتمهيد الطريق للمستقبل.

“بطاقة عمل” للحِرفية الصينية: الجودة تخلق المبيعات

المبيعات تتحدث عن نفسها. في عام 2021، قامت جاك موتورز بتصدير أكثر من 20000 مَركبة، بزيادة سنوية قدرها 72.5٪.

بالإضافة إلى الجوائز المذكورة أعلاه، فقد فازت السيارة GA6 بجائزة “أفضل سيارة متوسطة الحجم” في معرض جدة للسيارات في المملكة العربية السعودية، وفازت GS5 بجائزة “أفضل تصميم” لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم. كما فازت GN6 بجائزة “أفضل مَركبة متعددة الأغراض لعام 2021″، وفازت GS8 بجائزة “أكثر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مرغوبة” في نيجيريا.

كما تم تحقيق إنجازات بارزة في مجال التسويق الرقمي، حيث وصل عدد المتابعين لشركة جاك موتورز إلى مليون متابع، فضلاً عن فوزها بـ “جائزة أفضل إبداع في وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق” في حفل توزيع “جوائز ابتكار ميهوا” لعام 2021.

ومع تقدم التكنولوجيا، ومع تحول عبارة “صنع في الصين” إلى “صنع بالتكنولوجيا الصينية”، يجب على العلامات التجارية للسيارات الصينية أن ترقى إلى مستوى التحدي التنافسي. فقد قدمت جهود جاك موتورز مرجعًا مفيدًا للعلامات التجارية الصينية المستقلة الأخرى.

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