‫من المرة الأولى أن تجاوز القيمة الإجمالية لواردات وصادرات التجارة الخارجية لمدينة تشينغداو 700مليار يوان

تشينغداو، الصين, 15 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — تظهر أحدث الإحصاءات من الجمارك بمدينة تشينغداو أنْ تجاوز القيمة الإجمالية لواردات وصادرات التجارة الخارجية لتشينغداو 700 مليار يوان لأول مرة في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، حيث تصل إلى 773.43 مليار يوان، بزيادة قدرها 35.7٪عن مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 45.4% عن مقارنة نفس الفترة من عام 2019. وتحتلّ 29% من القيمة الإجمالي للواردات والصادرات في مقاطعة شاندونغ خلال نفس الفترة. وبينما كان معدل نمو الاستيراد والتصدير 13.7 و1.1 نقطة مئوية أعلى من المستويات المتوسطة الوطنية والإقليمية على التوالي؛ ممّا تحتلّ معدلات نمو الاستيراد والتصدير والتصدير والاستيراد مرتبةً أولَى بين المدن المدرجة بشكل منفصل في الخطة.

في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، لقد بلغت القيمة الإجمالي للصادرات بمدينة تشينغداو 441.91 مليار يوان، بزيادة قدرها 29.2٪ عن مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 45.9٪ عن مقارنة نفس الفترة من عام 2019؛ وكما بلغت الواردات 331.52 مليار يوان، بزيادة قدرها 45.4٪ عن مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 44.8٪ عن مقارنة نفس الفترة من عام 2019.

في شهر نوفمبر الحالي من عام 2021، لقد بلغ حجم الواردات والصادرات لمدينة تشينغداو 76.42 مليار يوان، بزيادة قدرها 27.3٪ عن مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 3.7٪ عن مقارنة الشهر الماضي. بما فيها بلغ حجم الصادرات 47.25 مليار يوان، بزيادة قدرها 25.6٪ عن مقارنة نفس الفترة من العام الماضي؛ وبلغ حجم الواردات 29.17 مليار يوان، بزيادة قدرها 30.1٪ عن مقارنة نفس الفترة من العام الماضي.

قال تشو شنغتشى مدير قاعدة شاندونغ للبحوث الاقتصادية العالمية وبروفيسور في كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة تشينغداو إنّ “الواردات والصادرات لمدينة تشينغداو من التجارة الخارجية في الأشهر الـ11 الأولى حقّقتْ أفضل سجل في التاريخ، يا له أمرًا غير مرتاح، خاصةً في مواجهة ظل الوضع غير المواتي للمخاطر والتحديات الخارجية الرئيسية المتمثلة في ارتفاع الأسعار للطاقة العالمية والمواد الخام والسلع الأولية، وارتفاع التكلفة للنقل الدولي من البضائع، والتكرار المستمر لوباء كورونا الجديد العالمي، والانتعاش الشاقّ للاقتصاد العالمي وما إلى ذلك.

تُقدِّم من منظور الفئات المختلفة للهيكل التجاري التجارةُ الخارجيةُ في مدينة تشينغداو الخصائص التالية بشكل رئيسي: زادت التجارة العامة والواردات والصادرات للخدمات الوجستية بالإعفاء الضريبي بشكل كبير، وارتفعت نسبة الاستيراد والتصدير للمؤسسات الخاصة، وزادت الواردات والصادرات لأسواق التجارة الرئيسية بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، أظهر حجمُ استيراد السلع الأولية لمدينة تشينغداو زيادةً إجماليةً متمشيًا مع الاتجاه العام للتجارة الخارجية الوطنية. بينما أشارت العديد من المؤسسات البحثية المحلية إلى أنّ من الضروري النظرَ في أسباب النمو بموضوعية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعوامل الأسعار.

أكّد تشو شنغتشي أنّ سلسلة الإجراءات التي أطلقتها مدينة تشينغداو “لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية” أدّتْ دورًا حاسمًا وفقًا للنمو المرتفع للتجارة الخارجية لمدينة تشينغداو. من الخصوص أنْ يؤدّى تسهيلُ التجارة عبر الحدود في مدينة تشينغداو والتسريع المستمر للإصلاحات من تحسين بيئة أعمال الميناء إلى خفض التكلفة لمؤسسات تجارة الاستيراد والتصدير بشكل تدريجي وتحسين الكفاءة التجارية باستمرار. في الوقت نفسه لقد لعبت المنصاتُ العالية المستوى للانفتاح على العالم الخارجي المتمثلة في المنطقة النموذجية للتعاون الاقتصادي والتجاري المحلي من منظمة شنغهاي التعاونية — الصين، ومنطقة تشينغداو التجريبية للتجارة الحرة، والمنطقة التجريبية الشاملة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والمنطقة النموذجية للابتكار المعزّز من التجارة الاستيرادية وما إلى ذلك دورًا رائدًا هامًا في دفع نمو الاستيراد والتصدير. بالإضافة إلى ذلك، لقد أصبحتْ أجواءُ الصناعات الجديدة من التجارة الخارجية التي تمثِّل في “التجارة الإلكترونية عبر الحدود” و”مشتريات السوق” وغيرهما، وكذلك الأسواق الناشئة المتمثلة في البلدان الواقعة على طول “الحزام والطريق” التي تعتبر مكملة للغاية للمنتجات بمدينة تشينغداو طاقةً حركيَّةً جديدةً ونموًا جديدًا لتعزيز التطور السريع للتجارة الخارجية في مدينة تشينغداو.

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