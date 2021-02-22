‫من المتوقع أن يكتشف جهاز ‎ePlex® RP2 Panel‎ من شركة GenMark متغيرات فيروس SARS-CoV-2 المعروفة المنتشرة حاليًا بناءً على التحليل الحاسوبي

كارلسباد، كاليفورنيا، 22 فبراير2021 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة GenMark Diagnostics (المسجلة في بورصة ناسداك بالرمز: GNMK)، وهي شركة رائدة في مجال توفير أنظمة اختبار التشخيص الجزيئي الآلي المتعدد، اليوم أنه من المتوقع أن يكتشف جهازePlex Respiratory Pathogen Panel 2 (RP2) المتغيرات المعروفة المنتشرة حاليًا من فيروس SARS-CoV-2.

ومع استمرار تفاقم وباء كوفيد-19، تقوم GenMark بشكل روتيني بمراقبة قواعد البيانات المتاحة للجمهور للتعرف على السلالات والمتغيرات الجديدة من فيروس SARS-CoV-2 وإجراء تحليلات للمعلومات الحيوية من أجل تحديد ما إذا كانت الطفرات الموجودة في جينوم الفيروس سوف تؤثر على اكتشاف هذه المتغيرات باستخدام جهاز ePlex RP2 Panel.وتشمل السلالات المتغيرة لفيروس SARS-CoV-2 التي تم تحديدها مؤخرًا الطفرات المتعددة التي يحدث معظمها في جين أو منطقة البروتين الشائك S والطفرات الإضافية الموجودة في منطقة البروتين النووي أو الجين N.يستهدف جهاز ePlex RP2 Panel منطقتين فريدتين من الجين N؛ وقد تم العثور على طفرات الجين N المحددة حاليًا للمتغيرات المذكورة أعلاه خارج منطقة التسلسل المستهدفة بواسطة فحوصات SARS-CoV-2 عبر جهاز ePlex RP2 Panel، وبالتالي من المتوقع اكتشاف السلالات المتغيرة التالية المنتشرة حاليًا بناءً على التحليل الحاسوبيB.1.1.7 (المملكة المتحدة)، وB.1.351 (جنوب إفريقيا)، وP.1 (البرازيل)، وCOH.20G / 677H وCOH.20G / 501Y (أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية) وB.1.429 (كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية).وسوف تستمر GenMark بتحديث قائمة المتغيرات التي يتم اكتشافها بواسطة جهاز ePlex RP2 Panel.للحصول على أحدث المعلومات حول متغيرات فيروس SARS-CoV-2 التي تم اكتشافها، يرجى مطالعة الرابط: https://gnmk.info/SARSCoV2-Variants

تحتل الولايات المتحدة المرتبة 43 على مستوى العالم في ترتيب عينات الفيروسات الإيجابية لفيروس SARS-CoV-2.ولمواجهة هذا التحدي، تم طرح قانون تتبع متغيرات فيروس كوفيد مؤخرًا بهدف إحداث زيادة كبيرة في تمويل ودعم تقنيات الكشف الجزيئي المتقدمة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتوفير مراقبة وراثية وأنشطة تسلسل وراثي قوية لمتغيرات فيروس SARS-CoV-2.انضمت شركة GenMark إلى أعضاء آخرين في الجمعية الأمريكية لمجلس الشركات العاملة في مجال الأحياء الدقيقة (American Society for Microbiolgy Corporate Council) من أجل دعم هذا الجهد المهم الرامي لتعزيز قدرة الدولة على مراقبة الجينوم والتسلسل الوراثي من خلال التوقيع على خطاب أصحاب المصلحة للتعبير عن دعمهم لمشروع القانون.وعلى وجه التحديد، يخصص مشروع القانون المقترح ما يصل إلى 1.75 مليار دولار من التمويل التكميلي الطارئ لمركز السيطرة على الأمراض.لمزيد من المعلومات عن هذه المبادرة المهمة، طالع الرابط: https://asm.org/Articles/Policy/2021/Feb-21/ASM-Hails-Congressional-Proposal-of-1-75-Billion-f

نبذة عن جهاز ePlex RP2 Panel

يوفر جهاز ePlex RP2 Panel نتائج لأكثر من 20 من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي الشائعة والخطيرة غالبًا، بما في ذلك COVID-19 والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي ونزلات البرد.وفي ظل استغراقه أقل من دقيقة واحدة من التشغيل اليدوي في المختبر مع وقت تشغيل إجمالي أقل من ساعتين، فإن جهاز ePlex RP2 Panel سهل الاستخدام وسريع ويمكن تشغيله في مجموعة واسعة من بيئات المستشفيات والمختبرات المرجعية.

يساعد جهاز ePlex RP2 Panel في معالجة العبء المزدوج لموسم أمراض الجهاز التنفسي عن طريق التحديد السريع للعوامل المسببة للمرض المسؤولة أو استبعادها من أجل تمكين العلاج المناسب، وهو ما يُحتمل أن يقلل من الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية، الأمر الذي يمكن أن ينقذ الأرواح ويقلل من المقاومة للمضادات الحيوية.تسمح أجهزة فحص المتلازمات، مثل جهاز ePlex RP2 Panel، للأطباء بالحصول على الإجابات التي يحتاجون إليها عبر مجموعة واسعة من مسببات الأمراض، وهو ما يمكنهم من القيام بالفحص ووصف العلاج المناسب للمرضى الموجودين في المستشفى والمصابين بأمراض خطيرة من خلال مسحة واحدة.

يعمل جهاز ‎ePlex RP2 Panel الحاصل على تصريح الاستخدام في حالة الطوارئ ويحمل علامة CE على أداة ePlex الخاصة بشركة GenMark، الحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) وكذلك على علامة CE للاستخدام مع جهازePlex RP2 Panel الخاص بالشركة ولوحات تعريف مزرعة الدم (موجبة الجرام وسالبة الجرام ومسببات الأمراض الفطرية).

نبذة عن GenMark Diagnostics

شركة GenMark Diagnostics (المسجلة في بورصة ناسداك بالرمز: GNMK) هي شركة رائدة في توفير حلول التشخيص الجزيئي المتعدد المصممة لتعزيز رعاية المرضى وتحسين مقاييس الجودة الأساسية وتخفيض تكلفة الرعاية الإجمالية.وباستخدام تقنية الفحص eSensor®‎ العائدة لشركة GenMark، تم تصميم نظامي eSensor XT-8®‎ وePlex®‎ العائدين لشركة GenMark لدعم مجموعة كبيرة من اختبارات التشخيص الجزيئي من خلال محطات عمل صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام وخراطيش اختبار مستقلة تُستخدم لمرة واحدة.مجموعة ePlex العائدة لشركة GenMark: تم تصميم The True Sample-to-Answer Solution™‎ لتحسين كفاءة المختبرات وتلبية مجموعة كبيرة من احتياجات اختبار الأمراض المعدية، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي ومجرى الدم والالتهابات المعوية.للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع www.genmarkdx.com.

بيانات استشرافية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية في ما يتعلق بالأحداث والاتجاهات وآفاق العمل، والتي قد تؤثر في نتائج التشغيل المستقبلية للشركة ومركزها المالي.وتخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية ومركزنا المالي بشكل جوهري،تتضمن بعض هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، القدرة على اكتشاف جميع السلالات المتغيرة الحالية والمستقبلية لفيروس SARS-CoV-2، والتفاقم المستمر لحالات الطوارئ الصحية العامة المرتبطة به، وقدرتنا على تلبية متطلبات التوريد لعملائنا، والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة ضمن “عوامل المخاطرة” في ملفات الإيداع العمومية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.ولا نخضع لأي التزام بتحديث أي بيانات استشرافية أو مراجعتها لتعكس الأحداث أو الاتجاهات أو الظروف الناشئة بعد تاريخ إصدارها.

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