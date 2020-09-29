‫منظمة الرؤساء الشباب (YPO) تعين كزافييه مفراجي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

لقد تولى مفراجي مؤخرًا في كلوب ميد، وهي شركة دولية تابعة لمجموعة فوسون للسياحة 复星集، قد عمل بها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كلوب ميديا في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)، وهي منطقة تحقق إيرادات تزيد عن مليار دولار أمريكي كل عام. وقد شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي. ظهر هذا القسم في ظل قيادته باعتباره وحدة أعمال مستدامة ومربحة، ونجح في تحويل العلامة التجارية رقميًا وتغيير موقعها إلى وجهة عطلة عائلية راقية.

صرَّح أناستاسيوس (تاسوس) إيكونومو، رئيس مجلس إدارة منظمة الرؤساء الشباب لعام 2020-2021: “أنا متحمس للغاية بشأن تعيين كزافييه الرئيس التنفيذي الجديد لقيادة منظمة الرؤساء الشباب إلى المستقبل”. “لا أتطلع إلى التعاون تعاونًا وثيقًا للغاية مع كزافييه فحسب ولكن أيضًا إلى كسب صديقًا جديدًا بالطريقة الفريدة التي ننشئ من خلالها صلات مع أقراننا في منظمة الرؤساء الشباب”.

ذكر مفراجي: “إن أعضاء منظمة الرؤساء الشباب هم قادة استثنائيون يحرصون بشدة، بالإضافة إلى قيادة الاقتصاد العالمي، على إحداث تأثير إيجابي على حياة موظفيهم ومجتمعاتهم والعالم”. “يشرفني أن أحظى بهذه الفرصة القيادية الفريدة لقيادة هذه المنظمة الاستثنائية في وقت يحتاج فيه العالم إلى قادة أفضل أكثر من أي وقت مضى”.

بدأ مفراجي حياته المهنية في شركة كرافت فودز أوروبا في مجال التسويق والتجارة وتطوير المنتجات، وأصبح مهنيًا نشطًا يتمتع بخلفية تسويقية استراتيجية قوية في قطاعات الأغذية والمستهلكين والضيافة. وقد تخرج في كلية EDHEC للأعمال، إحدى أفضل برامج الأعمال في أوروبا، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

كما يشغل مفراجي منصب عضو مجلس إدارة MUFRAGGI Matériaux، وهي شركة متخصصة في أدوات ومواد البناء أسسها جده، ومستشار التجارة الخارجية الفرنسي. لقد نشأ في أوروبا والولايات المتحدة في واشنطن العاصمة وساحل العاج، ويقيم هو وعائلته حاليًا في باريس بفرنسا.

وقد تولى مفراجي هذا المنصب عقب سكوت مورديل. ويُعد مورديل الرئيس التنفيذي الذي قضى أطول فترة في YPO في هذا المنصب منذ 2011 وأحد الأعضاء النشطين في YPO منذ 1995. وأعلن في ديسمبر 2019 أنه سيغادر منصبه نهاية العام الحالي.

وأضاف إيكونومو، “أود أن أعرب عن خالص امتناني نيابةً عن YPO، لـ “سكوت” لقيادته وشغفه لهذه المنظمة على مدار العقد الماضي وطوال هذه الفترة الانتقالية.”

نبذة عن منظمة الرؤساء الشباب ( YPO )

منظمة الرؤساء الشباب (YPO) هي مجتمع القيادة العالمي الذي يضم أكثر من 28000 من الرؤساء التنفيذيين في 142 دولة والذين يجمع بينهم إيمانًا مشتركًا بأن العالم بحاجة إلى قادة أفضل. وقد حقق كل عضو من أعضائنا نجاحًا قياديًا كبيرًا في سن مبكرة. يقود جميع الأعضاء الشركات والمؤسسات التي تساهم بـ9 تريليون دولار أمريكي في الإيرادات السنوية. يلهم أعضاء YPO ويدعمون بعضهم البعض من خلال التعلم من الأقران والتجارب الاستثنائية في مجتمع شامل يحظى بالمشاركة المفتوحة والثقة. تفضل بزيارة ypo.org للحصول على المزيد من المعلومات.

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/ media/1283892/Mufraggi_Xavier_ 6_1_cropped_3_copy.jpg