‫منصة Xinhua Silk Road:المؤتمر السنوي لمنتدى فاينانشال ستريت لعام 2020 يعقد لوضع أربع وحدات وظيفية للمنصة لزيادة التأثير العالمي

بكين، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020 /PRNewswire/ — أفتتح المؤتمر السنوي لمنتدى فاينانشال ستريت لعام 2020 يوم الأربعاء ويستمر حتى يوم الجمعة، ويعد حدثًا دوليًا رائدًا يتميز بأربع وحدات وظيفية للمنصة لتعزيز التأثير العالمي.

ويحمل المؤتمر السنوي عنوان “التعاون المالي والإصلاح في ظل التغيرات العالمية”، ويهدف إلى تشكيل نفسه كمنصة لمشاركة الصين في الإدارة المالية العالمية، والاتصالات والتعاون في الصناعة المالية العالمية، والتفاعل بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي وإطلاق السياسات المالية الوطنية.

تنقسم المنتديات الموازية في هذا العام إلى أربعة أقسام وتشمل التعاون والإصلاح، والخدمات المالية والتنمية، والانفتاح المالي والسوق المالي، والتكنولوجيا المالية والابتكار، وتتمحور حول 25 جلسة.

يتم تنظيم المؤتمر السنوي بشكل مشترك بواسطة الحكومة الشعبية لبلدية بكين، وبنك الشعب الصيني (PBOC)، ووكالة أنباء شينخوا، ولجنة تنظيم الأعمال المصرفية والتأمين الصينية (CBIRC)، وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، وإدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE).

يستضيف بنك الشعب الصيني منتديين فرعيين رئيسيين في إطار المؤتمر السنوي وسيصدر مؤشرات تطوير التقنية المالية (fintech) لتشكيل مجموعة من معايير التقييم العلمية والقابلة للقياس الكمي والشاملة لتنمية القطاعات المطبقة في الصين أو حتى في العالم أجمع.

وفي هذا الشأن، قال شو يوتشانغ (Xu Yuchang)، رئيس مجلس إدارة ورئيس خدمة معلومات الاقتصاد الصيني (CEIS) لوكالة أنباء شينخوا، إن المنتدى الموازي تحت عنوان “تعاون مبادرة الحزام والطريق (Belt and Road) في المشهد المالي الجديد” يتم تنظيمه بواسطة وكالة أنباء شينخوا وتنفيذه بواسطة خدمة معلومات الاقتصادية الصيني (CEIS).تعد مبادرة الحزام والطريق خطوة مهمة من جانب الصين لتوسيع الانفتاح ومشاركة ثمار التنمية مع العالم، وقد أثارت اهتمامًا واسعًا لدى المجتمع الدولي.استقطب المنتدى الموازي ممثلين من المؤسسات المالية والمشروعات والمعاهد البحثية للتسجيل للمشاركة.

تنظم هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) منتديين متوازيين للمؤتمر السنوي وأربع جلسات بما في ذلك القواعد الأساسية لسوق رأس المال وبناء البيئة، وبناء بنوك استثمارية عالمية ومؤسسات إدارة الثروات، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الكفاءة العالية في التمويل المباشر، وتعميق الإصلاح في “المجلس الثالث الجديد” لخدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.

تتعهد إدارة الدولة للنقد الأجنبي (SAFE) باستضافة أعمال المنتديات الفرعية الرئيسية المنعقدة حول تدفق رأس المال عبر الحدود وفتح حساب رأس المال بالرنمينبي (RMB) على مستوى أعلى وإدارة المناقشات حول قابلية تحويل حساب رأس المال وتدفق رأس المال عبر الحدود ومنع المخاطر المالية التي يتم تناولها في المنتديات الفرعية.

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