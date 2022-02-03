‫منصة L.E.M.O.N… إنجاز تكنولوجي يسهم في النمو المتسارع لشركة جريت وول موتورز (GWM)

باودينغ، الصين, 3 فبراير 2022/PRNewswire/ — شاركت شركة جريت وول موتورز (GWM) مؤخرًا في المعرض الدولي للسيارات المقام بتايلاند، وقدّمت أحدث إنجازاتها التكنولوجية وهي منصة L.E.M.O.N التي توفر للمستخدمين في جميع أنحاء العالم تجربة جديدة ومتميزة.

L.E.M.O.N هي منصة تكنولوجية طورتها شركة جريت وول موتورز بتقنيات عالمية بشكل مستقل، تتميز بمرونتها وأدائها العالي وأمانها المرتفع وخفة وزنها. وهذه الميزات تسهم في تحسين أداء السيارات القائمة على هذه المنصة وتخفيض استهلاكها للوقود.

يمكن تركيب أربعة أنواع من المحركات على هذه المنصة؛ وهي محركات الاحتراق الداخلي، والمحركات الهجينة، والمحركات التي تعمل بالكهرباء فقط، والمحركات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية. وتتوفر المحركات الهجينة (التي تعمل بالبنزين والكهرباء) في صورتين: ناقل الحركة المتخصص (DHT ) والمحركات التي تعمل بطريقة الربط P2 أو P2+P4 . ويُعدّ تصميم ناقل الحركة المتخصص ( DHT ) أكثر ملاءمة للتنقل في المناطق الحضرية بسبب قدرته على قطع مسافات أكبر وانخفاض استهلاكه للوقود. فبهذا التصميم -على سبيل المثال- يصل معدّل توفير سيارة هافال H6 HEV للوقود إلى ما بين 48% و50%، وتتمكّن من قطع مسافات تصل إلى 200 كم في حالة عملها بالكهرباء فقط.

ويُعدّ الوزن الخفيف لمنصة L.E.M.O.N أحد أهم ميزاتها؛ فبالإضافة إلى أنّها مصنوعة بالكامل من الألومنيوم لتقليل وزن السيارة، فهي توفر أيضًا إمكانية تزويدها بأبواب مصمّمة من قطعة واحدة ومختومة على الساخن، وهذا يسهم في تقليل إضافي للوزن. وتوفر هذه المنصة صفائح بسماكات مختلفة ( TRB) استخدمت في تصنيع السيارة هافال دارغو التي بدأ بيعها مؤخرًا في الأسواق العالمية. والأهم من ذلك، فإنّ أكثر من 75٪ من المواد المستخدمة في صناعة هذه السيارة من الصُلب عالي المتانة، والصُلب المختوم على الساخن الذي تزيد متانته على 1900 ميجا باسكال، والذي يلبي متطلبات المستخدمين لتوفير متعة أكبر للقيادة على الطرق الوعرة.

فيما يتعلق بالأمان، يتوفر في منصة L.E.M.O.N جميع الاشتراطات المطلوبة لتوفير الأداء العالي للسيارات. وقد اجتازت المنصة 18 تجربة من تجارب الأداء في جميع أنحاء العالم، مثل تجربتها في ألمانيا على طرق سريعة بدون حدود قصوى للسرعة، وتجربتها في الشرق الأوسط في بيئات شديدة الحرارة. كما أنّها حصلت على أعلى التصنيفات في اختبارات معايير الأمان ذات الخمسة نجوم للبرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة ( (NCAP ، واختبارات معايير معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ( IIHS) في أمريكا الشمالية. على سبيل المثال، فإنّ السيارة هافال جوليون مزوّدة بجميع المهمّات التي تحقق أعلى درجات الأمان على هذه المنصة. كما أنّها مزوّدة بأنظمة توفر صورًا بانورامية عالية الدقة بزاوية 360 درجة للحفاظ على سلامة السائقين وتزويدهم برؤية كاملة للأماكن المحيطة بالسيارة بدون “نقاط عمياء”، وهو ما يمكّنهم من مراقبة ظروف الطريق المحيطة ويضمن سلامتهم أثناء القيادة.

وقد أنتجت شركة جريت وول موتورز العديد من الموديلات القائمة على منصة L.E.M.O.N والتي يجري حاليًا بيعها في جميع أنحاء العالم؛ ومن بينها الجيل الثالث من سيارات هافال H6، وهافال دارجو، وهافال جوليون، وأورا غودكات.

وبوصفها إحدى المنصات المبتكرة المستخدمة في صناعة السيارات، ستسهم L.E.M.O.N في تحسين منتجات شركة جريت وول موتورز، وستساعد على نمو أعمال الشركة عالميًا. وقال مو فانغ، الرئيس الدوري لشركة جريت وول موتورز: “إنّ منصة L.E.M.O.N تُعدّ ميزة تنافسية كبيرة لشركة جريت وول موتورز ستمكّنها من ترسيخ مكانتها العالمية خلال العقد المقبل”.