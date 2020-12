‫منصة DocuBay تعزز خدماتها بتدشين موجز خطي عبر الإنترنت

المنصة العالمية الوحيدة للأفلام الوثائقية المتميزة تعتزم تقديم حلقات مُسلسلة

مومباي، الهند، 29 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت منصة DocuBay العالمية المُختصة بعروض الفيديو حسب الطلب بالاشتراك -التي تقدمها شبكة IN10 الإعلامية المُخصصة لعرض أفضل المحتويات الدولية غير النصية- عن إطلاق خدمة موجز خطي عالمي تُضاف إلى خدمة الفيديو حسب الطلب التي تقدمها حاليًا.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، استعرض السيد أديتيا بيتي العضو المنتدب لشبكة IN10 الإعلامية رؤيته حول إطلاق خدمة الموجز الخطي قائلاً: “إن تحسين عروضنا من خلال تقديم خدمة موجز خطي يأتي في إطار إنجاز الوعد الذي قطعناه على أنفسنا بتقديم أفضل ترفيه واقعي بأبسط الطرق وأيسرها. وسوف يحقق الموجز الخطي ذلك من خلال تقديم نافذة أخرى لاكتشاف المحتوى المُنسق وتقليل أي فقد ينجم عن ‘كثرة الاختيارات’. ولدينا المزيد من الخطط الخلاَّقة لتنفيذها مع الموجز الخطي الذي نتوقع له ترسيخ مفاهيم المشاركة والولاء والاكتشاف.”

وقد أثبتت المنصة -منذ تدشينها الذي طال انتظاره في الربع الأخير من عام 2109- وجودها سريعًا عبر الأجهزة والخدمات في الدول التي شهدت تفعيل المنصة وعددها 170 دولة؛ وتواصل صدارتها لتكون الوجهة الأولى والمتميزة للمحتوى ذي الصلة والمُنسق. وسيقدم موجز DocuBay الخطي مجموعة مُختارة بعناية من الأفلام الوثائقية المميزة وأيضًا الحلقات المُسلسلة التي تغطي جميع المجالات، بما في ذلك التاريخ والعلوم والجريمة والموسيقى والثقافة، ويسعى بفاعلية لتقديم الأنواع الأخرى من المواد الترفيهية ومعايشتها.

وقال جيريش دويبهاشيام نائب الرئيس للاستراتيجيات لدى منصة DocuBay: “يمثل الاختيار -لكل من المشاهد والمُنسق- الميزة التفاضلية في خدمات الفيديو حسب الطلب. ويضيف تقديم قناة خطية ميزة إلى عروضنا من خلال توفير خيار للمشاهدين الذين يفضلون عدم الاضطرار إلى اختيار ما يشاهدونه، وذلك بتقديم عينة من أفضل ما تتضمنه منصة DocuBay. كما أننا سعداء لتقديم حلقات مُسلسلة مُنتقاة بعناية مثل Roads to Terror و Voyage of the Continent و Thunder Run to Baghdad لتنضم إلى مكتبتنا التي تنمو باستمرار.”

ويمكن الحصول على موجز DocuBay الخطي من خلال موقع DocuBay الإلكتروني وتطبيقات iOS و Android واختيار أجهزة التلفزيون الذكية.

