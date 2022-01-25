‫منصة كوين مينا البحرينية تحصل على رخصة ثانية من الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات العملات الرقمية والتوسع لدول أخرى

– تعد هذه الرخصة القانونية الثانية لمنصة كوين مينا بعد الرخصة التي حصلت عليها من بنك البحرين المركزي

– خلال أقل من عام، أصبحت كوين مينا منصة تداول العملات الرقمية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البحرين, 25 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — حصلت كوين مينا، منصة تداول العملات الرقمية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، على ترخيص ثاني لتقديم خدمات العملات الرقمية من الاتحاد الأوروبي. وبهذه الرخصة الجديدة، ستتمكن كوين مينا الآن من التوسع أكثر في الوطن العربي والعالم وزيادة عدد العملات الرقمية والخدمات المالية التي تقدمها على المنصة.

وتعد هذه ثاني رخصة قانونية تحصل عليها المنصة؛ إذ حصلت على رخصة “تقديم خدمات العملات الرقمية من الفئة الثانية” من بنك البحرين المركزي بعد استيفائها جميع المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية الصارمة.

تأسست منصة كوين مينا في عام ٢٠٢١ من قبل دينا سمعان وطلال طباع ويزن البرغوثي؛ حيث تم إطلاق المنصة لتلبية حاجات سوق الوطن العربي في وجود منصة سهلة وآمنة للاستثمار في العملات الرقمية. وكونها الآن منصة تداول مرخصة وخاضعة للتنظيم من قبل بنك البحرين المركزي، نجحت كوين مينا في تلبية احتياجات السوق والآن معروفة بمعاملاتها السريعة وتوفيرها مجموعة واسعة ومتنوعة من العملات الرقمية وخدمة عملاء ممتازة وتطبيق الهاتف سهل الاستخدام.

في غضون الأشهر السبعة الماضية، أصبحت كوين مينا منصة التداول الأسرع انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نمت بنسبة ١٤٠٪ شهرياً. خلال هذا الوقت، قامت المنصة بزيادة عدد العملات الرقمية المتوفرة للتداول على المنصة من ٥ إلى ١٣ عملة رقمية برسوم تداول تنافسية بفضل علاقاتها القوية مع المؤسسات البنكية في المنطقة. وحالياً، تقدم كوين مينا خدماتها للمقيمين في خمسة بلدان في الخليج العربي وتسمح للمستخدمين بالتداول والاستثمار في العملات الرقمية باستخدام عملتهم المحلية.

وبهذه المناسبة قال مؤسسو منصة كوين مينا دينا سمعان وطلال الطباع في تعليق مشترك: “الامتثال التنظيمي هو أولوية رئيسية لمنصة كوين مينا. بالإضافة إلى دوره في توسيع نطاق خدماتنا المقدمة للعملاء، فإن ترخيص الاتحاد الأوروبي سيعزز علاقاتنا مع البنوك الإقليمية والعالمية. ومع هذه الرخصة الجديدة، أصبحنا أقرب لتحقيق أحد أهدافنا الأساسية وهو أن نصبح أفضل منصة لتداول العملات الرقمية في الوطن العربي. وما هذه إلا البداية فحسب لكوين مينا؛ حيث نهدف إلى طرح خدمات مالية رقمية إضافية مبنية على أسس الويب ٣.٠”.

في سبتمبر ٢٠٢١، أعلنت كوين مينا نجاح جولتها التمويلية الأولى بجمعها ٩.٥ مليون دولار. وأتت حزمة الاستثمارات الجديدة بقيادة شركة بيكو كابيتال للاستثمار التي تُركز على مجال التكنولوجيا حيث تشمل أشهر استثماراتها ثلاث شركات رائدة في المنطقة مثل: شركة سويفل، شركة كيتوبي، وشركة كريم. وأيضاً كينتيك كابيتال المعروفة باستثمارها في منصة الإقراض الرقمية الرائدة بلوك فاي، وشركة الأوراق المالية الرائدة في مجال العملات الرقمية سيكيورتيز. بالإضافة إلى البنك العربي السويسري الذي يقدم خدمات العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٩. وكذلك، شركة بونات فينتشرز، وهي شركة لبناء المشاريع وشركة رأس مال استثماري، تُركز على احتضان الشركات الناشئة الإقليمية الواعدة والاستثمار بها ودعمها. وشركة أبحاث ألاميدا، المملوكة من قبل ملياردير العملات الرقمية سام بانكمان فرايد، وهي شركة تداول توفر السيولة في أسواق العملات الرقمية.

تستغرق عملية التسجيل للاشتراك في منصة كوين مينا أقل من دقيقة ويمكن إجراؤها على تطبيق الهاتف بشكل سلس وبسيط فهي مصممة لتلائم احتياجات المتداولين المبتدئين والمحترفين. حالياً، خدمات التداول على المنصة متاحة للمقيمين في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان فقط، وتهدف للتوسع إلى دول أخرى في الوطن العربي.

عناية المحرر:

نبذة عن كوين مينا

شركة كوين مينا التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها هي منصة تداول عملات رقمية خاضعة للتنظيم والترخيص من قبل بنك البحرين المركزي. من خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب بعملتهم المحلية.

www.coinmena.com

Twitter:

https://twitter.com/coinmena

Founders

https://twitter.com/DinaSaman_

https://twitter.com/tabbaa4

Instagram:

https://www.instagram.com/ coinmena/

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1732398/CoinMENA_ Cofounders.jpg