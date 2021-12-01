‫منصة إعلانات هواوي تفوز بإحدى جوائز App Growth Awards

احتفت فعالية جوائز تطوير التطبيقات (App Growth Awards) -التي عُقدت هذا العام في برلين في إطار فعاليات قمّة ترويج التطبيقات (App Promotion Summit)- بالابتكارات المُنفذة في مجال التطبيقات والتقدم المُحرز في تسويقها، وهذه الفعالية تستقطب العديد من طلبات المشاركة فيها من جميع أنحاء العالم. ويجري تقييم المتأهلين للتصفيات النهائية بواسطة لجنة تحكيم مكوّنة من خبراء في المجال، وقد فازت منصة إعلانات هواوي بجائزة «الشركة الجاذبة للمستخدمين» نظرًا لنموها المذهل على مدار العام الماضي.

وقد سلط حصول المنصة على هذه الجائزة الضوء على حلولها الفعّالة التي تركّز على الأداء المتميّز لجذب مستخدمين جدد؛ بما في ذلك حلول الدعم المحلي، والتكلفة التنافسية لكل ألف ظهور إعلاني، وتكلفة كل نقرة على الإعلان، والتكلفة الفعّالة لكل إجراء، وتكلفة كل تثبيت لتطبيق أو لعبة، فضلًا عن حلول التجارة الإلكترونية.

وبالإضافة إلى فوز منصة إعلانات هواوي بجائزة جذب مستخدمين جدد، أبرزت فعالية توزيع الجوائز مدى النمو الكبير الذي حققته المنصة على مدار العام الماضي؛ حيث تصل إعلانات المنصة حاليًا إلى أكثر من مليار جهاز من أجهزة هواوي وأكثر من 730 مليون مستخدم لها، مع عدد زيارات يومي للمنصة يتجاوز 2,7 مليار زيارة من جميع أنحاء العالم.

قال نيو مياو، رئيس تطوير الأعمال بمنصة Huawei Mobile Services Europe التابعة لمجموعة Huawei Consumer Business Group: «نحن نشعر بالفخر لتكريمنا في فعالية App Growth Awards، ونرحب بعقد شراكات جديدة في إطار سعينا لتنمية أعمالنا، ونحن كذلك نتطلع إلى زيادة التعاون مع شركائنا الحاليين؛ فمن خلال تعاوننا معًا، يمكننا بناء نظام بيئي منفتح وذكي يساعد على تطوير التواصل العالمي.»

حظيت منصة إعلانات هواوي بالإشادة بنهجها المتميّز والمصمّم خصيصًا للإعلانات، إضافة إلى أدائها وتعاونها القوي مع شركائها. وقد حقق أحد الشركاء الرئيسيين للمنصة -وهو مزوّد خدمات تجارة إلكترونية- زيادة بنسبة 537٪ في عمليات التنشيط اليومية وزيادة بنسبة 278٪ في نسبة عدد مرّات النقر إلى الظهور، مع الحفاظ على تكلفة تنشيط بنسبة تقل عن 45٪.

توفّر منصة إعلانات هواوي خدماتها للوكالات الإعلانية وناشري التطبيقات في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتيح التواصل الدائم بين شركاء هواوي ومستخدمي أجهزتها. وتمكّن المنصة شركاءها من نشر إعلانات مخصّصة لاستهداف فئات معيّنة من الجمهور؛ وذلك باستخدام منصة إدارة البيانات (DMP).

تسعى شركة هواوي -من خلال منصة إعلانات هواوي- على توفير تجربة مثالية لمستخدمي أجهزتها وشركائها. وتتيح المنصة للمستخدمين الوصول إلى صفحة التفاصيل داخل كل تطبيق قبل تنزيله، كما توفر برنامجًا ترويجيًا للمعلنين والوكالات المعتمدة في أوروبا، إضافة إلى نسخ تجريبية مجانية وحوافز لعروض مُبكّرة بأسعار مخفضة وموارد متميّزة لمستخدمي الهواتف المحمولة.

يأتي تكريم منصة إعلانات هواوي في فعالية App Growth Awards لهذا العام تتويجًا للتطوّر السريع الذي حققته المنصة؛ والتي وصفتها منصة AppsFlyer بأنّها «واحدة من أسرع المنصات نموًا في أوروبا». في السنوات القادمة، ستستمر منصة إعلانات هواوي في طرح ميزات جديدة لتحسين تجربة مستخدمي أجهزتها وشركائها.

عن منصة إعلانات هواوي

منصة إعلانات هواوي (HUAWEI Ads) هي منصة وسائط إعلانية مصمّمة خصيصًا لأجهزة هواوي المحمولة. وتوفر المنصة للمعلنين -من خلال دمج الخوارزميات وقواعد البيانات الأساسية الخاصّة بها- طرقًا فريدة وذات قيمة للوصول إلى جمهور مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم. كما تدعم المنصة مجموعة متنوعة من أنماط الوسائط الإعلانية عبر قنوات العرض والبحث، بما في ذلك الإعلانات الأصلية وإعلانات المكافآت وإعلانات الفيديو واللافتات الإعلانية؛ وهو مما يتيح للمعلنين الوصول إلى أكثر من 730 مليون مستخدم لأجهزة هواوي في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى منصة إعلانات هواوي، توفر هواوي منصة HUAWEI Ads publisher service، وهي منصة مخصّصة لخدمة ناشري الإعلانات تتيح للمطوّرين دمج مجموعة إعلانات هواوي في تطبيقاتهم وزيادة إيراداتهم.

لمزيد من المعلومات عن منصة إعلانات هواوي؛ يُرجى زيارة: https://ads.huawei.com/

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