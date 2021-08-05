‫منصة إدارة الأصول الرقمية Aspen Digital تضخ 8.8 مليون دولار في التمويل التمهيدي بقيادة شركتي RIT Capital Partners و Liberty City Ventures

يصب حل إدارة الأصول الشامل في الطلب المتزايد على الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية

Aspen Digital هي عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأصول الرقمية تَجمع العروض الرئيسية من العشرات من مزودي خدمات الأصول الرقمية الرائدين من أجل تمكين المؤسسات المالية التقليدية ومديري الأصول بإمكانات الاستثمار في العملات الرقمية.

هي عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأصول الرقمية تَجمع العروض الرئيسية من العشرات من مزودي خدمات الأصول الرقمية الرائدين من أجل تمكين المؤسسات المالية التقليدية ومديري الأصول بإمكانات الاستثمار في العملات الرقمية. قاد جولة التمويل التمهيدي مستثمرون رئيسيون مثل RIT Capital Partners (LON: RCP) ، وصندوق الاستثمار الذي أسسه اللورد (جاكوب) روتشيلد، وصندوق تمويل المشاريع التكنولوجية الذي يقع مقره في نيويورك Liberty City Ventures.

وصندوق الاستثمار الذي أسسه اللورد (جاكوب) روتشيلد، وصندوق تمويل المشاريع التكنولوجية الذي يقع مقره في نيويورك سيتم استخدام رأس المال الجديد من أجل توسيع الفريق وعمليات الإطلاق في السوق في هونج كونج ولندن وسنغافورة من أجل استهداف العملاء عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

هونج كونج, 5 أغسطس 2021 — /PRNewswire/ حصلت Aspen Digital -وهي منصة استثمار للأصول الرقمية موجهة لمديري الأصول والمؤسسات والمستثمرين المحترفين الآخرين- على 8.8 مليون دولار أمريكي في مرحلة التمويل التمهيدي، حيث تتعهد بتطوير الحل الرائد لكي تخدم الطلب المتزايد بشدة على الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية.

وقد قاد جولة التمويل مستثمرون رئيسيون مثل RIT Capital Partners، وهو صندوق الاستثمار الذي أسسه اللورد (جاكوب) روتشيلد من عائلة روتشيلد المصرفية البارزة، وشركة Liberty City Ventures، وهي من أوائل المستثمرين المغامرين في صناعة سلسلة الكتل (بلوكتشين). يشمل المستثمرون الآخرون Cherubic Ventures و Token Bay Capital و Somerley Capital و Chatchaval Jiaravanon & Chaval Jiaravanon. ويتم احتضان Aspen Digital من قِبَل Everest Ventures Group (EVG) و TT Bond Partners (TTB)، وهي مجموعة من خبراء سلاسل الكتل والمخضرمين في الشؤون المالية.

تُقدِّم Aspen Digital حلاً مبتكرًا وكاملاً لمديري الأصول من أجل الاستثمار في الأصول الرقمية وإدارة مَحافظ عملائهم بنقرة زر واحدة. وتهدف المنصة الفريدة من نوعها والشاملة إلى معالجة نقاط الضعف التي تزعج المستثمرين التقليديين الجدد في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية – من العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً لاختيار عمليات الصرف والمَحافظ المناسبة، إلى إجراءات الامتثال المتكررة، والتتبع الشاق للمَحافظ عبر منصات متعددة.

ومن خلال حساب واحد مع عملية داخلية بسيطة، تجمع Aspen Digital، وتُركِّز العروض الرئيسية من العشرات من مزودي خدمات الأصول الرقمية الرائدين، مثل FTX و Celsius Network و Hex Trust وغيرها. ومن خلال حساباتهم، يمكن للعملاء المؤسسيين تنفيذ الصفقات وتعزيز العائد وأتمتة استراتيجيات الاستثمار. كما تُوفِّر Aspen Digital أيضًا تقارير عن محفظة العملاء، وإدارة المخاطر، ورؤى السوق، وحلول تخزين العملات الرقمية.

وسيتم نشر الأموال الجديدة من أجل توسيع الفريق الأساسي وإنشاء مكاتب جديدة في المراكز المالية الرئيسية. وبالإضافة إلى مكتبها الحالي في هونج كونج، سيتم إضافة مقر ثانٍ في لندن في وقت لاحق من هذا العام من أجل خدمة العملاء في أوروبا والشرق الأوسط. كما تخطط Aspen Digital أيضًا لإنشاء مكتب في سنغافورة من أجل استهداف سوق جنوب شرق آسيا.

قال يانغ هي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Aspen Digital، “أنا ممتن لمستثمرينا، الذين يؤمنون بمهمتنا لجعل عالم الأصول الرقمية أكثر سهولة. ويسعدنا إطلاق منصتنا دوليًا في وقت لاحق من هذا العام من أجل تمكين مديري الأصول حول العالم من تقديم خدمة أفضل لعملائهم في سوق الأصول الرقمية الجديد بثقة”.

قال إميل وودز، الشريك المؤسس لشركة Liberty City Ventures، “يسعدنا أن نتشارك مع واحدة من أفضل الفِرَق التقنية والتجارية في مجال سلاسل الكتل والعملات الرقمية. وتُعَد منصة Aspen Digital حلاً جاهزًا لمستشاري الاستثمار من أجل إدارة الأصول الرقمية نيابة عن عملائهم. ويُعَد الإطلاق بمثابة خطوة رئيسية في جعل فئة الأصول القوية والتحويلية هذه متاحة لقاعدة المستثمرين المهمة بشكل خاص”.

قال مات تشنغ، الشريك المؤسس لشركة Cherubic Ventures، “في Cherubic Ventures، نبحث عن المشاريع والشركات الناشئة التي تقوم بالارتقاء بالصناعات. وتُعَد Aspen Digital بمثابة شركة تقوم بتغيير سوق إدارة الأصول الرقمية، ونؤمن بأنها الحل الأقصى لهذا السوق”.

قال مارتن سابين، رئيس مجلس إدارة شركة Somerley Capital، “كانت Somerley Capital مستشارًا ماليًا موثوقًا به للشركات المدرجة في بورصات هونج كونج والصين لأكثر من 30 عامًا. ونحن نتفهم احتياجاتهم ونرى الطلب المتزايد على الخدمات في العالم الجديد للأصول الرقمية. كما نعتقد أن البصمة الوراثية الرقمية الأصلية لفريق Aspen Digital ستقوم بتمكيننا من الانضمام إلى اتجاه التحول الرقمي الذي تتبناه المؤسسات المالية السائدة”.

حول شركة Aspen Digital

Aspen Digital هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، وتتمثل مهمتها في تسريع التبني الجماعي للأصول الرقمية. وتُوفِّر الشركة حلاً لإدارة الأصول الرقمية لمديري الأصول والمؤسسات والمستثمرين الراقيين. وقد تم تأسيس Aspen Digital بشكل مشترك من قِبَل مبتكري الأصول الرقمية وخبراء إدارة الأصول المخضرمين فيEverest Ventures Group (“EVG”) و TT Bond Partners (“TTB”) في عام 2021.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www. aspendigital.co/

حول شركة ( Everest Ventures Group (EVG

EVG هي مجموعة أصول رقمية عالمية لها جذور قوية في آسيا والمحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. ومع تأسيسها في عام 2018 بدعم من تحالف مكون من العائلات والتكتلات الآسيوية الشهيرة، كانت EVG مستثمرة نشطة وبنَّاءة مشاريع في صناعة الأصول الرقمية. وقد شاركت EVG في تأسيس منصات الاستثمار في العملات الرقمية Kikitrade و Vibra، كما أنها أيضًا أكبر مساهم في وسيلة الإعلام الصينية الخاصة بالعملات الرقمية والتي تُدعى BlockTempo.

حول شركة TT Bond Partners (TTB)

TTB هي شركة استشارية واستثمارية متخصصة أسسها خبراء ماليون يتمتعون بخبرة تزيد عن 15 عامًا في شركات Goldman Sachs و Merrill Lynch و RBS و CLSA، مع خبرة واسعة للغاية في الهيكلة والاستثمار عبر آسيا والغرب.ويقع المقر الرئيسي لشركة TTB في هونج كونج، وهي متخصصة في تقديم خدمات تمويل الشركات ورأس مال النمو وحلول الثروة، وتستثمر بشكل استراتيجي من ميزانيتها العمومية.

للاستفسارات الإعلامية

روبيو تشان

Culture Lab

[email protected]

9223 6102 852+

الصورة من – https://mma.prnewswire.com/ media/1587123/Yang_He_Co_ founder_of_Aspen_Digital_2.jpg

الشعار من – https://mma.prnewswire.com/ media/1587124/Logo_Aspen_ Digital_Logo.jpg